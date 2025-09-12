Nhân viên quán lẩu múc dầu ăn thải từ thùng rác: Quản lý lên tiếng, dân mạng vẫn chưa hết nghi ngờ

Ngày 18/8 tại Trùng Khánh, một cư dân mạng đã đăng tải đoạn video ghi lại cảnh một phụ nữ khoảng ngoài 60 tuổi, họ Trương, được cho là đang múc dầu ăn thải từ thùng chứa rác thải thực phẩm. Trong đoạn clip, bà mặc đồng phục của một nhà hàng lẩu địa phương, cầm muôi và xô nhựa.

Khi được hỏi ai yêu cầu đi lấy dầu, người phụ nữ trả lời mập mờ: “Tôi mới đi làm ở đây.” Câu trả lời không rõ ràng lập tức dấy lên nghi ngờ rằng số dầu này có thể được tái sử dụng trong chế biến tại nhà hàng.

Trước làn sóng chỉ trích, ông Tiêu, quản lý quán lẩu, đã lên tiếng đính chính. Ông xác nhận người phụ nữ đúng là nhân viên của nhà hàng, nhưng chỉ mới làm việc được vài ngày. “Số dầu mà bà ấy lấy không phải để dùng cho nhà hàng, mà để bán cho một công ty vệ sinh chuyên tái chế dầu thải,” ông Tiêu nói.

Sau đó, bà Trương cũng viết bản tường trình tay, khẳng định: “Về đoạn video đang lan truyền trên mạng, tôi xin tuyên bố đây là hành vi cá nhân của tôi, hoàn toàn không liên quan đến nhà hàng lẩu. Tôi múc dầu cho bản thân để bán.”

Theo cơ quan Giám sát Thị trường khu vực, nhà hàng này thực tế đã ký hợp đồng bán dầu thải cho một công ty vệ sinh được cấp phép. Sau khi chứng kiến việc này, bà Trương đã nảy sinh ý định tự đi thu gom để bán lại cho cùng công ty.

“Nhân viên xuất hiện trong video mới làm việc ở quán được một tuần, tổng cộng nhận 40 nhân dân tệ (khoảng 150.000 đồng) qua hai lần chuyển khoản WeChat,” đại diện cơ quan cho biết. “Hiện chưa tìm thấy bằng chứng trực tiếp cho thấy nhà hàng đã tái sử dụng dầu thu gom để chế biến thức ăn.”

Việc sử dụng cái gọi là dầu thải không phải hiếm ở các nhà hàng tại Trung Quốc. Ảnh: Weibo

Vụ việc được đăng tải đã châm ngòi cho cuộc tranh luận gay gắt trên mạng xã hội. Một số ý kiến cho rằng đây chỉ là hành vi cá nhân: “Nếu quán có ý định tái sử dụng dầu thì họ đã không đem đổ vào thùng rác.” Trong khi đó, nhiều người khác bày tỏ thái độ cứng rắn: “Chỉ cần không chứng minh được dầu đã bán đi, thì chắc chắn là tái sử dụng. Nếu vậy, nhà hàng này đáng bị đóng cửa.”

Sự việc cũng gợi nhớ đến nhiều bê bối an toàn thực phẩm từng gây rúng động dư luận Trung Quốc. Tháng 7/2024, tờ Beijing News phanh phui chuyện các xe bồn từng chở hóa chất, nhiên liệu được sử dụng để vận chuyển dầu ăn và siro mà không được vệ sinh sạch sẽ. Trước đó, vào tháng 6/2023, một đoạn video lan truyền cho thấy món cơm tại căng-tin một trường đại học ở Trung Quốc có chứa đầu chuột chết, khiến cả nước phẫn nộ và làm dấy lên làn sóng siết chặt kiểm tra an toàn thực phẩm trong trường học.

Nguồn: SCMP