Một doanh nghiệp Trung Quốc mỗi ngày thu hơn 6 tỷ đồng ở Việt Nam: Thu tiền đều như... rót lẩu

04-09-2025 - 19:19 PM | Tài chính quốc tế

Với tổng doanh thu đạt hơn 1.148 tỷ đồng trong 6 tháng đầu năm 2025, chuỗi nhà hàng lẩu Haidilao đang thu về trung bình hơn 6,3 tỷ đồng mỗi ngày tại thị trường Việt Nam – một con số đáng kinh ngạc trong bối cảnh ngành F&B vẫn chịu nhiều áp lực cạnh tranh và chi phí mặt bằng tăng cao.

Theo báo cáo bán niên mới nhất do Super Hi International – công ty điều hành Haidilao tại thị trường ngoài Trung Quốc – gửi tới Ủy ban Chứng khoán Mỹ (SEC), Việt Nam đã trở thành một trong 4 thị trường lớn nhất toàn cầu của chuỗi, cùng với Singapore, Hoa Kỳ và Malaysia.

Doanh thu Haidilao tại Việt Nam 6 tháng đầu năm 2025 đạt 43,6 triệu USD, tương đương 1.148 tỷ đồng, tăng 1,6% so với cùng kỳ năm 2024. Tính trung bình, mỗi ngày Haidilao đang thu 6,29 tỷ đồng/ngày

Với số lượng 17 nhà hàng, mỗi chi nhánh đạt khoảng 67 tỷ đồng trong 6 tháng, tương đương 370 triệu đồng/ngày.

Từ năm 2022, Việt Nam chính thức lọt top 4 thị trường nước ngoài lớn nhất của Haidilao và liên tục có doanh thu trên 10% tổng doanh thu quốc tế, buộc công ty phải tách riêng dữ liệu thị trường Việt Nam trong báo cáo tài chính.

Một doanh nghiệp Trung Quốc mỗi ngày thu hơn 6 tỷ đồng ở Việt Nam: Thu tiền đều như... rót lẩu- Ảnh 1.

Super Hi International (trụ sở chính đặt tại Singapore) là công ty con riêng biệt, tách ra từ Haidilao International vào năm 2022, chuyên điều hành hoạt động của chuỗi lẩu Haidilao bên ngoài Trung Quốc.

Họ vừa hoàn thành đợt IPO tại Mỹ vào tháng 5/2024, với mã giao dịch HDL trên Nasdaq, huy động khoảng 52,7 triệu USD, định giá công ty ở mức 1,26 tỷ USD (45,16 nghìn tỷ đồng). Ngay ngày giao dịch đầu tiên, giá cổ phiếu tăng đến 38%, đưa mức định giá lên khoảng 1,74 tỷ USD.

Tại sàn Hong Kong, Super Hi cũng đã niêm yết trước đó và là hãng công khai chi tiết về hoạt động quốc tế.

