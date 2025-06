Nhân viên Vietcombank vừa ngăn chặn thành công một vụ lừa đảo

Theo thông tin từ Vietcombank, ngày 19/5/2025 vừa qua, tại Vietcombank Hà Nam, một cặp vợ chồng trung niên đến quầy giao dịch với yêu cầu chuyển gấp 285 triệu đồng vào một tài khoản lạ. Giao dịch viên Nguyễn Thị Liên nhanh chóng nhận thấy trạng thái lo lắng, vội vàng của khách hàng, đồng thời khách hàng liên tục trao đổi qua điện thoại với bên thứ ba.

Nhận định có dấu hiệu lừa đảo, giao dịch viên này đã hướng dẫn khách hàng đọc các nguyên tắc giao dịch an toàn, đồng thời báo cáo Phó Trưởng phòng Dịch vụ khách hàng Lại Thị Lan để cùng phối hợp xử lý. Dù khách hàng kiên quyết chuyển tiền, Phó Trưởng phòng Lại Thị Lan đã kịp thời xin ý kiến Ban Giám đốc và phối hợp với Công an tỉnh Hà Nam vào cuộc xác minh.

Qua làm việc với công an, khách hàng được xác định đã bị một đối tượng giả danh công an lừa chuyển tiền với lý do "phục vụ điều tra".

Khách hàng cho biết bản thân liên tục nhận được cuộc gọi từ một đối tượng tự xưng là công an, thông báo với nội dung khách hàng liên quan đến một vụ án ma túy, yêu cầu khách hàng phải chuyển nhanh số tiền 285 triệu đồng vào số tài khoản do đối tượng cung cấp để phục vụ điều tra... Do lo sợ trước những lời đe dọa và nghĩ bản thân liên quan đến pháp luật, khách hàng đã vội vã đến ngân hàng làm các thủ tục chuyển tiền.

Sau khi được ngân hàng và công an phân tích, khách hàng đã nắm rõ được chiêu trò của đối tượng lừa đảo, giữ lại toàn bộ số tiền và gửi lời cảm ơn sâu sắc tới cán bộ Vietcombank Hà Nam.

Thông qua vụ việc trên, Vietcombank khuyến cáo khách hàng hãy luôn giữ bình tĩnh, kiểm tra kỹ thông tin và nâng cao cảnh giác trước mọi yêu cầu chuyển tiền bất thường để hạn chế rủi ro cho chính bản thân và gia đình.