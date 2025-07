Vợ của Mr Hunter bị bắt tại Thái Lan, khi chuẩn bị trốn sang Thổ Nhĩ Kỳ

Theo Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng, Cơ quan điều tra Công an TP Hà Nội đã khởi tố 44 bị can, trong đó 38 bị can bị khởi tố về tội " Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", còn 4 bị can bị truy nã quốc tế.

Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng – Giám đốc Công an TP Hà Nội thông tin tại cuộc họp báo. Ảnh: Phạm Nam.

Đáng chú ý, Công an TP Hà Nội phối hợp với Interpol Thái Lan thực hiện việc bắt giữ Ngô Thị Thêu , vợ của bị can Lê Khắc Ngọ (tức Mr Hunter), khi đối tượng đang lẩn trốn tại Thái Lan, chuẩn bị hành lý để trốn sang Thổ Nhĩ Kỳ. Do đối tượng vừa sinh con nhỏ, cơ quan chức năng đang chờ đủ điều kiện pháp lý để dẫn độ về Việt Nam phục vụ điều tra.

“Khi dẫn độ được Ngô Thị Thêu về nước, cơ quan điều tra sẽ tiếp tục khai thác để truy tìm thêm tài sản bị chiếm đoạt. Đồng thời, chúng tôi đã xác định nơi ẩn náu của Lê Khắc Ngọ và đang phối hợp với Interpol để truy bắt; yêu cầu đối tượng sớm về đầu thú” - Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng thông tin.

CQĐT đã xác định nơi ẩn náu của Lê Khắc Ngọ (ảnh) và đang phối hợp với Interpol để truy bắt.

Trong vụ án, Nguyễn Thị Thủy (SN 1982), đối tượng được xác định là kế toán của đường dây lừa đảo do Phó Đức Nam (Mr Pips) cầm đầu – cũng đã bị bắt giữ. Qua quá trình điều tra, Công an thu giữ thêm một số bất động sản và 7 xe ô tô hạng sang có liên quan.

Tính đến nay, số tiền thu giữ trong vụ án đã vượt 5.300 tỷ đồng. CQĐT xác định, Phó Đức Nam đã gửi 1,2 triệu Đô la Singapore vào ngân hàng tại Singapore. Công an TP Hà Nội đang phối hợp với Interpol Singapore để thực hiện phong tỏa tài khoản này.

Cùng với đó, lực lượng chức năng đã triệu tập và làm rõ 1.100 người có liên quan, phần lớn là thanh niên mới trưởng thành, sinh viên các trường đại học. Trung tướng Tùng khẳng định sẽ xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo đúng quy định pháp luật.