Nhanh trí ngăn cụ ông 71 tuổi chuyển 6,7 tỉ đồng cho nhóm lừa đảo

Ngày 20-5, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Agribank) Chi nhánh Vũng Tàu, cho biết vừa phối hợp với Công an phường 9, TP Vũng Tàu kịp thời ngăn chặn một cụ ông 71 tuổi có ý định chuyển số tiền lớn cho kẻ lừa đảo.

Khoảng 9 giờ sáng 19-5, ông T. (71 tuổi, ngụ TP Vũng Tàu) đến một phòng giao dịch của Agribank và yêu cầu nhân viết rút toàn bộ số tiền trong sổ tiết kiệm, trị giá khoảng 6,7 tỉ đồng.

Ông T. đề nghị gom toàn bộ số tiền trong các sổ tiết kiệm sau đó cho vào tài khoản để chuyển tiền mua nhà cho con.

Thấy thái độ của ông T. lo lắng, vội vã khác thường, nhân viên ngân hàng đã nghi ngờ và nhanh trí trò chuyện cùng ông T.

Nhân viên Agribank Chi nhánh Vũng Tàu đã nhanh trí ngăn cụ ông chuyển số tiền lớn cho nhóm lừa đảo

Quá trình gặng hỏi, nhân viên ngân hàng phát hiện có nhiều điểm nghi ngờ nên chưa giao dịch mà tiếp tục nói chuyện và xác định ông T. đang bị một nhóm đối tượng lạ lừa đảo. Các đối tượng liên tục gọi điện thoại, thúc giục ông chuyển tiền.

Trước tình huống khẩn cấp, các cán bộ ngân hàng đã nhanh chóng báo cáo sự việc lên Ban Giám đốc. Ngay lập tức, Ban Giám đốc phối hợp với Công an phường 9, TP Vũng Tàu để xử lý vụ việc.

Nhờ sự can thiệp kịp thời và chuyên nghiệp, lực lượng công an cùng cán bộ ngân hàng đã trấn an tinh thần ông T. và làm rõ bản chất vụ việc. Sau khi được giải thích, ông đã yên tâm và quyết định không thực hiện giao dịch chuyển tiền theo yêu cầu của kẻ xấu.

Được biết, trước đó ít ngày, ông T. đã ra ngân hàng yêu cầu thực hiện lệnh chuyển tiền nhưng nhân viên ngân hàng đã nghi ngờ nên đề nghị ông chưa thực hiện giao dịch vội. Ông T. đồng ý rồi sau đó đến ngày 19-5 lại tiếp tục ra ngân hàng yêu cầu thực hiện các giao dịch nên phía ngân hàng đã đề nghị công an vào cuộc, giải thích để ông T. hiểu.

Theo Công an phường 9, qua tìm hiểu, ông T. bị nhóm đối tượng lừa đảo gọi điện mạo danh là công an, viện kiểm sát, hù dọa rằng ông T. dính đến đường dây ma túy và rửa tiền.

Muốn chứng minh bản thân không phạm tội thì ông T. phải chuyển tiền vào tài khoản của nhóm lừa đảo để tạm giữ, các đối tượng yêu cầu ông T. bí mật với tất cả mọi người.