Nhật Bản có thể can thiệp quy mô lớn vào đồng Yen

Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BOJ) có thể sắp có một đợt can thiệp quy mô lớn để vực dậy tỷ giá đồng Yen, trong bối cảnh đồng nội tệ này đang trượt giá do chính sách tiền tệ siêu lỏng của Nhật Bản.

Dự báo trên được một số chuyên gia quan sát thị trường đưa ra trong bối cảnh đồng Yen Nhật đang mất giá mạnh thời gian gần đây. Tỷ giá đồng Yen so với USD đang ở rất gần mức 140 Yen đổi 1 USD.

Theo Nikkei, tuần trước, Thứ trưởng Bộ Tài chính Nhật Bản Masato Kanda cho rằng Chính phủ sẽ vào cuộc trong trường hợp cần thiết vì đồng Yen đang giảm giá sâu hơn. Tuyên bố này của ông Kanda được đưa ra sau một cuộc họp bất thường của các quan chức Bộ Tài chính Nhật.

Năm 2022, Bộ Tài chính Nhật Bản đã bơm tổng cộng khoảng 68 tỷ USD vào thị trường tài chính để hỗ trợ tỷ giá đồng Yen khi đồng Yen giảm giá tới mức 150 Yen mới đổi 1 USD, mức thấp nhất kể từ thập niên 1990. Các cuộc can thiệp này thường không được công bố và bao gồm việc BOJ hút một lượng lớn Yen Nhật khỏi hệ thống bằng cách bán ra USD từ dự trữ ngoại hối.

Lần này, các quan chức Chính phủ Nhật Bản có thể can thiệp một khi đồng Yen giảm về mức 145 Yen đổi 1 USD.

Bà Joey Chew, trưởng bộ phận ngoại hối châu Á của ngân hàng HSBC cho biết, trước đợt can thiệp hồi tháng 9, tỷ giá đồng Yen so với USD biến động khoảng 6 - 8% mỗi tháng. Biến động gần đây của tỷ giá này là 4 - 5% mỗi tháng. Để mức biến động hàng tháng vượt 6%, tỷ giá đồng Yen so với USD cần giảm đến mức 145 Yen đổi 1 USD.

Các chuyên gia kinh tế của ngân hàng Goldman Sachs cho rằng, nếu Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) tiếp tục tăng lãi suất, đồng Yen sẽ giảm giá sâu hơn.

Theo Goldman Sachs, nếu thị trường tiếp tục tin vào triển vọng tăng trưởng kinh tế tốt hơn ở Mỹ và kỳ vọng FED còn giữ lập trường cứng rắn, thì đồng Yen sẽ tiếp tục suy yếu. Chênh lệch lãi suất giữa Mỹ và Nhật là nhân tố lý giải cho phần lớn sự mất giá gần đây của đồng Yen. Khi nào BOJ còn duy trì chính sách tiền tệ siêu lỏng lẻo với lãi suất âm, chênh lệch lãi suất giữa Mỹ và Nhật Bản sẽ tiếp tục tồn tại.

Chuyên gia của Goldman Sachs cho biết khả năng đồng Yen thậm chí còn mất giá nữa nếu FED tiếp tục tăng lãi suất hoặc BOJ giữ nguyên chính sách hiện nay trong thời gian lâu hơn dự kiến.