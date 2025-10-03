Nhật Bản đánh giá loại lá này tốt ngang "thuốc bổ" giúp sống thọ 100 tuổi: Chợ Việt bán nhiều, giá cực rẻ

Chuyên gia về tuổi thọ Dan Buettner đã xếp Okinawa (Nhật Bản) vào danh sách các “Vùng Xanh”, nơi người dân có tuổi thọ trung bình cao nhất thế giới. Trong một chuyến đi vào năm 2023, Dan Buettner đã gặp gỡ Yukie Miyaguni, một giáo viên dạy nấu ăn ở Okinawa để khám phá chế độ ăn của người dân địa phương.

Theo Yukie Miyaguni, từ lâu người dân ở hòn đảo này đã coi thực phẩm chính là “thuốc bổ”, tập trung vào các loại thực phẩm nguyên chất, tốt cho sức khỏe, giúp ngăn ngừa các vấn đề như ung thư, bệnh tim và tiểu đường một cách tự nhiên. Trong số những thực phẩm người dân Okinawa thường xuyên sử dụng có lá ngải cứu - loại lá được mệnh danh "vua thảo mộc".

Công dụng của ngải cứu

Ngải cứu ở hòn đảo này được sử dụng để nấu súp hoặc làm đồ ngọt, được ưa chuộng bởi nhiều lợi ích sức khỏe. Theo Đông y, ngải cứu có vị đắng, tính ấm, vào kinh tỳ, can, thận, có tác dụng ôn bào cung, cầm máu, an thai, khử hàn, giảm đau.

Nghiên cứu y học hiện đại cho thấy mùi và vị đắng của ngải cứu có thể thúc đẩy sản xuất mật và các loại dịch tiêu hóa khác, chẳng hạn như axit dạ dày, giúp phân hủy thức ăn và hỗ trợ tiêu hóa tốt hơn. Có thể sử dụng ngải cứu để giảm chướng bụng nhẹ, táo bón, giúp cơ thể nhuận tràng, lợi tiểu.

Ngoài ra một số hoạt chất trong ngải cứu có thể thúc đẩy sự tuần hoàn của máu, thúc đẩy lưu thông máu, giảm đau đầu và căng thẳng cũng như cải thiện giấc ngủ. Loại lá này cũng được coi là “thần dược” với phụ nữ để điều trị kinh nguyệt không đều và đau bụng trong kỳ kinh nguyệt.

Ảnh minh hoạ

Các chất chống oxy hóa trong lá ngải cứu cũng giúp bảo vệ tế bào của cơ thể khỏi các gốc tự do, ngăn ngừa quá trình stress oxy hóa dẫn đến tình trạng viêm nhiễm, tiểu đường, ung thư và bệnh tim.

Ngải cứu có thể dùng để chế biến món ăn mặn hoặc sắc nước để uống trà, 1-2 lần/tuần. Tuy nhiên điều cần lưu ý là người mắc bệnh thận, viêm gan, phụ nữ mang thai đầu thai kỳ và người bị rối loạn ruột cấp tính không nên ăn loại lá này để tránh tác dụng phụ.

Chế độ ăn trường thọ của người Okinawa giúp sống thọ 100 tuổi

Bên cạnh lá ngải cứu, người Okinawa còn chuộng một loại rau là mướp đắng bởi khả năng giảm lượng đường trong máu. Điều này góp phần giúp người dân ở đây có tỷ lệ mắc bệnh tiểu đường thấp hơn những vùng khác tại Nhật Bản. Lá dâu tằm cũng được sử dụng nhiều bởi công dụng điều chỉnh đường huyết, ngoài ra còn chống viêm, hạ mỡ máu và làm dịu cơn đau họng.

Ảnh minh hoạ

Theo giáo viên dạy nấu ăn Yukie Miyaguni, người Okinawa rất thích khoai lang tím, thực phẩm chứa carbs lành mạnh, nhiều chất xơ và chất chống oxy hóa. Chế độ ăn của “Vùng Xanh” này có đa dạng các món ăn như: Súp mực giàu enzyme, axit amin có thể tăng cường khả năng miễn dịch, cải thiện huyết áp; rong biển giải nhiệt; đậu phụ tốt cho tim mạch và giúp giảm cholesterol.

Rất ít thịt đỏ và thực phẩm chế biến sẵn trong bữa ăn hàng ngày của người dân hòn đảo trường thọ. Họ chỉ ăn cho đến khi no 80%, chủ yếu ăn các thực phẩm giàu chất xơ và chất dinh dưỡng thiết yếu. Yukie Miyaguni nhận định không có nguyên liệu nào đóng vai trò quyết định, ảnh hưởng đến tuổi thọ của người Okinawa mà tổng thể chế độ ăn mới giúp họ tăng cường sức khỏe thể chất.