Nhật Bản “phát sốt” với món smoothie củ cải trắng: Uống 4 tháng giảm 6kg, trẻ ra 15 tuổi

Chuyên gia giảm cân Aoki Kumiko, người trực tiếp tự thử nghiệm, cho biết 4 tháng cô giảm 6kg, vòng eo giảm 4cm và suốt 10 năm nay không hề tăng cân trở lại. Không chỉ vậy, cô còn cho biết “tuổi sinh học” của cơ thể qua đo kiểm giảm tới… 15 tuổi.

Nhiều người Nhật tham gia uống thử cũng phản hồi tỷ lệ mỡ cơ thể giảm 4%, tiêu hoá tốt hơn, da sáng hơn.

Vì sao chỉ cần “củ cải sống” lại có thể giảm béo?

Tại Nhật có câu: “Mùa đông ăn củ cải, mùa hè ăn gừng, không cần đến bác sĩ”.

Củ cải trắng giàu chất xơ, hỗ trợ giảm mỡ. Nhưng điểm mấu chốt nằm ở cách ăn, phải ăn sống, nghiền nhuyễn để phá vỡ tế bào thực vật, giải phóng ra sulforaphane (hợp chất isothiocyanate), chính chất tạo vị cay nồng nhưng lại là hoạt chất “đốt mỡ”, tăng chuyển hoá và giúp gan thải độc.

Một lưu ý quan trọng là chất này cực kỳ sợ nhiệt. Nấu quá 5 phút là gần như mất tác dụng.

Nên cách tốt nhất là ăn sống, hoặc xay sinh tố uống trực tiếp.

Smoothie củ cải nở rộ vì vị ngon dễ uống

Ăn củ cải sống mỗi ngày… rất khó. Vậy Aoki làm gì?

Cô đem nghiền củ cải trắng rồi trộn vào trái cây xay sinh tố. Vị chua ngọt của trái cây cân bằng hoàn toàn độ nồng. Xay cả vỏ trái cây để tăng enzyme thực vật và chất chống oxy hoá.

Hiệu quả từ những người Nhật uống theo:

- 30 tuổi: giảm 62kg còn 54kg sau 4 tháng, hết táo bón, da cải thiện rõ rệt.

- 40 tuổi, y tá làm ca đêm: uống mỗi sáng, mỡ cơ thể từ 31% còn 27% sau 6 tháng, bớt mệt khi tăng ca.

Rất nhiều người cho biết: uống là ghiền.

3 công thức smoothie củ cải trẻ con cũng thích

Chỉ cần xắt nhỏ, bỏ máy xay 1 phút là xong.

- Củ cải + táo: Nhẹ nhàng, dễ uống. Tăng thêm táo nếu muốn ngọt hơn.

- Củ cải + chuối + sữa đậu nành: Hợp cho người sợ vị cay củ cải. Chuối tạo vị ngọt thơm, béo nhẹ.

- Củ cải + kiwi + cam: Vị chua ngọt kiểu tropical, uống rất “bắt miệng”.

Đằng sau cơn sốt “smoothie củ cải” tại Nhật, không phải lời đồn vô căn cứ. Sulforaphane của củ cải sống xay nhuyễn có cơ chế rõ ràng trong việc hỗ trợ chuyển hoá, thải độc và giảm mỡ.

Nhưng cũng cần lưu ý là hiệu quả đến từ thói quen, không phải chỉ 1-2 lần uống thử.

Nguồn và ảnh: Aboluowang