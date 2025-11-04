Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Chuyên gia Mỹ đánh giá đây là 4 món ăn "bổ thận bậc nhất": Người Việt đã dùng từ lâu

04-11-2025 - 12:55 PM | Sống

Theo chuyên gia, đây là 4 thực phẩm lành mạnh, giàu chất dinh dưỡng, có thể giúp nuôi dưỡng và tăng cường chức năng thận.

Thận là cơ quan đảm nhận vai trò lọc máu và loại bỏ độc tố khỏi cơ thể. Thận giúp cân bằng điện giải, điều hòa huyết áp, sản xuất hormone, tạo hồng cầu. Theo các chuyên gia dinh dưỡng, để đảm bảo thận luôn hoạt động hiệu quả, việc xây dựng thói quen ăn uống lành mạnh là vô cùng quan trọng. Nguyên nhân là do các thực phẩm mà chúng ta tiêu thụ hàng ngày có thể giúp bổ sung dinh dưỡng và tác động trực tiếp đến sức khỏe thận.

Chia sẻ trên chuyên trang sức khỏe Eating Well, chuyên gia dinh dưỡng Catalina Ruz Gatica làm việc tại Chicago Mỹ cho biết: “Dinh dưỡng đóng vai trò quan trọng với sức khỏe thận và chúng ta có thể dễ dàng bổ sung các thực phẩm lành mạnh vào khẩu phần ăn hàng ngày để cải thiện chức năng thận”.

Trong bài viết chia sẻ trên trang Eating Well vị chuyên gia cũng giới thiệu 4 thực phẩm “bổ thận bậc nhất” và gợi ý mọi người nên thêm vào chế độ ăn uống.

4 thực phẩm “bổ thận bậc nhất”

1. Rau lá xanh đậm

Theo chuyên gia Gatica, các loại rau như cải bó xôi, cải xoăn, rau muống... là nguồn cung dồi dào các chất dinh dưỡng có lợi như chất chống oxy hóa, vitamin C, E, K cùng các khoáng chất thiết yếu như canxi, magie, kali, sắt,... Những dưỡng chất này có tác dụng chống viêm, bảo vệ tế bào thận khỏi tổn thương oxy hóa, từ đó giúp giảm gánh nặng cho thận.

Rau lá xanh cũng giúp giảm nguy cơ rối loạn điện giải, duy trì huyết áp ổn định và tăng khả năng lọc máu tự nhiên. Tất cả đều có lợi cho thận.

Chuyên gia Mỹ đánh giá đây là 4 món ăn

Rau lá xanh chứa nhiều chất dinh dưỡng lành mạnh, tốt cho thận. (Ảnh minh họa)

2. Đậu phụ

Thay vì tiêu thụ quá nhiều thịt đỏ hay đạm động vật (có thể gây dư thừa axit trong máu và gây hại cho thận), mọi người có thể cân nhắc lựa chọn đậu phụ.

“Đậu phụ là một nguồn cung cấp protein thực vật lành mạnh, có thể giúp cơ thể duy trì độ pH ổn định, ngăn ngừa tình trạng dư thừa axit trong máu, từ đó giúp cải thiện chức năng thận hiệu quả”, chuyên gia Gatica giải thích.

Vị chuyên gia khuyến khích mọi người nên bổ sung đậu phụ vào các bữa ăn hàng ngày vì đây là một trong những loại thực phẩm thanh đạm, tốt cho thận.

3. Hạt lanh

Hạt lanh là thực phẩm giàu chất xơ hòa tan, có khả năng giúp ổn định đường huyết và giảm gánh nặng cho thận. Các nghiên cứu này thử nghiệm trên động vật mắc bệnh thận mạn tính cho thấy bổ sung hạt lanh trong chế độ ăn có thể mang đến tác dụng bảo vệ thận.

Chuyên gia dinh dưỡng Gatica gợi ý mọi người có thể rắc hạt lanh vào sinh tố hoặc trộn vào bột yến mạch ăn trong bữa sáng để bổ sung các dưỡng chất có lợi và tăng cường sức khỏe cho thận.

Chuyên gia Mỹ đánh giá đây là 4 món ăn

Chuyên gia gợi ý thêm hạt lanh vào chế độ ăn để tăng cường sức khỏe thận. (Ảnh minh họa)

4. Tỏi

Tỏi là loại gia vị quen thuộc, được sử dụng rộng rãi ở khắp nơi trên thế giới. Theo chuyên gia, loại gia vị này không chỉ giúp tăng hương vị món ăn mà còn có tác dụng chống viêm, hạ huyết áp và bảo vệ tế bào thận khỏi tổn thương oxy hóa.

Theo các nghiên cứu, hợp chất allicin trong tỏi có khả năng hỗ trợ tuần hoàn máu, làm giãn mạch máu, điều hòa huyết áp. Điều này đặc biệt tốt cho thận vì huyết áp cao được xem là một trong những yếu tố nguy cơ gây ra các vấn đề ở thận.

“Tỏi đã được chứng minh giúp cải thiện chức năng thận và ngăn ngừa tổn thương ở thận với những người có nguy cơ cao”, chuyên gia Gatica cho biết.

Chuyên gia Gatica nhấn mạnh:“Thận không chỉ cần được ‘thanh lọc’ mà còn cần được nuôi dưỡng đúng cách. Việc bổ sung những thực phẩm lành mạnh như rau lá xanh, đậu phụ, hạt lanh và tỏi là một trong những bí quyết để duy trì sức khỏe của thận lâu dài”.

"Vua của các loại đậu" giúp bổ thận, bảo vệ tim mạch và tăng cường sức khỏe, chợ Việt bán rẻ như cho

Theo Mộc Miên

Đời sống & pháp luật

Từ Khóa:
bổ thận

