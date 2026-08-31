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Nhật Bản thử nghiệm mô hình con người và AI phối hợp chơi cờ

| | Kinh tế số

Ngày 29/8, Nhật Bản lần đầu tổ chức vòng chung kết một giải cờ vây có sự tham gia của trí tuệ nhân tạo (AI).

Tại giải đấu này, các kỳ thủ chuyên nghiệp bắt cặp với AI để thử nghiệm khả năng hai bên phối hợp, bổ trợ cho nhau trong quá trình ra quyết định. Ban tổ chức cũng kỳ vọng phát triển hình thức này thành một loại hình eSports mới.

Để thử nghiệm mô hình hợp tác giữa con người và AI, Hiệp hội Cờ vây đôi Nhật Bản tổ chức “Giải cờ vây đôi Neo Human (NH)” tại Viện Khoa học Tokyo. Sau khi kết thúc vòng loại với 70 kỳ thủ tham gia tranh tài, 8 kỳ thủ xuất sắc nhất đã bước vào vòng chung kết, trong đó có các kỳ thủ hàng đầu như Shibano Toramaru và Iyama Yuta.

Mỗi kỳ thủ được ghép với AI cờ vây có tên gọi “KataGo” để tạo thành một cặp đôi thi đấu mà ban tổ chức gọi là “Neo Human”. Khi kỳ thủ cầm quân đen hoặc quân trắng thực hiện nước đi, AI của mỗi bên tiếp tục tính toán nước đi tiếp theo và hiển thị lựa chọn trên màn hình để người hỗ trợ sau đó đặt quân lên bàn cờ theo phương án AI đưa ra. Quy trình này được lặp lại trong suốt ván đấu, khiến kỳ thủ phải vừa tính toán chiến thuật của mình, vừa phán đoán và thích ứng với lựa chọn của AI.

Mô hình này được phát triển từ “cờ vây đôi”, hình thức thi đấu thông thường gồm hai kỳ thủ tạo thành một đội và bốn người lần lượt đánh cờ. Các thành viên cùng đội không được trao đổi với nhau trong lúc thi đấu, nên mỗi kỳ thủ phải tự phán đoán ý đồ của đồng đội để lựa chọn nước đi phù hợp. Tại giải lần này, AI thay thế một trong hai thành viên của mỗi cặp, qua đó biến sự phối hợp giữa người với người thành sự phối hợp giữa con người và AI.

Kỳ thủ Iyama Yuta, người giành chiến thắng trong trận đấu chung kết, nhận xét AI có khả năng đánh giá thế trận rất chính xác. Ở những thời điểm mà bản thân ông có xu hướng lựa chọn phương án quyết liệt hơn, AI lại đưa ra những nước đi bình tĩnh, cho thấy sự khác biệt trong cách đánh giá và xử lý tình huống giữa con người với máy tính.

Chủ tịch danh dự Hiệp hội Cờ vây đôi Nhật Bản Taki Hisao cho biết ban tổ chức muốn thông qua cờ vây nghiên cứu một dạng AI có khả năng “đồng hành với con người”, đồng thời khai thác dữ liệu từ các ván đấu để tìm hiểu khả năng con người và AI bổ trợ lẫn nhau. Hiệp hội cũng kỳ vọng mô hình này có thể trở thành một loại hình eSports mới và góp phần mở rộng sự phổ biến của cờ vây.

Bùi Hà

VTV Online

Từ Khóa:
nhật bản, AI

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