Nhật cảnh báo siêu động đất: Nguy cơ thiệt hại 1,8 nghìn tỷ USD, 300.000 người có thể thiệt mạng

Cảnh sát Nhật Bản tìm kiếm tung tích của những người mất tích trong thảm họa động đất-sóng thần kép năm 2011 tại bãi biển gần nhà máy điện hạt nhân Fukushima Daiichi, nơi từng bị thảm họa này tàn phá. Hoạt động diễn ra vào ngày 11/3/2025 vừa qua.

Nền kinh tế Nhật Bản có thể thiệt hại lên đến 1,81 nghìn tỷ USD nếu như một trận siêu động đất ngoài khơi Thái Bình Dương diễn ra, theo báo cáo của chính phủ Nhật Bản vừa được công bố ngày 31/3. Ước tính một thảm họa như vậy sẽ gây ra những trận sóng thần với sức tàn phá khủng khiếp, khiến hàng trăm tòa nhà đổ sập và có nguy cơ khiến khoảng 300.000 người thiệt mạng.

Cụ thể, Channel News Asia trích dẫn bản báo cáo từ Văn phòng Nội các chính phủ Nhật Bản cho hay, tổng thiệt hại về kinh tế ước tính có thể lên tới 270,3 nghìn tỷ yen, gần bằng 50% tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của Nhật Bản. Con số dự kiến này lớn hơn nhiều so với mức 214,2 nghìn tỷ yen được ước tính trước đó, do dữ liệu của bản báo cáo mới bao gồm tác động của lạm phát và dữ liệu cập nhật về địa hình và địa chất, theo đó mở rộng phạm vi khu vực có thể bị ngập lụt do thảm họa.

Nhật Bản là một trong những quốc gia có nguy cơ xảy ra động đất cao nhất thế giới. Chính phủ nước này đánh giá có khoảng 80% khả năng xảy ra một trận động đất mạnh từ 8 đến 9 độ richter dọc theo vùng đáy biển bất ổn có tên là rãnh Nankai.

Theo kịch bản tồi tệ nhất, một trận động đất cường độ 9 độ richter tại khu vực này có thể khiến 1,23 triệu người phải sơ tán, tương đương 10% tổng dân số Nhật Bản. Báo cáo từ Văn phòng Nội các chính phủ Nhật Bản nêu rõ, nếu trận động đất diễn ra trong đêm và vào mùa đông, số người thiệt mạng do sóng thần và sập nhà có thể lên tới 298.000 người.

Rãnh Nankai nằm ngoài khơi phía Tây Nam Nhật Bản, dài khoảng 900km. Đây là nơi mảng Biển Philippines va chạm với mảng Á-Âu, khiến nó bị trượt xuống dưới và tạo ra một đới hút chìm. Sự tích tụ áp lực của đới hút chìm có thể gây ra một trận siêu động đất theo chu kỳ khoảng 100 đến 150 năm một lần.

Năm 2024, Nhật Bản lần đầu tiên đưa ra cảnh báo về nguy cơ xảy ra siêu động đất. Theo đó, nước này cho rằng có “nguy cơ tương đối cao" một trận động đất mạnh tới 9 độ richter sẽ xảy ra tại rãnh Nankai, sau khi một trận động đất 7,1 độ richter từng được ghi nhận ở rìa rãnh.

Năm 2011, một trận động đất mạnh 9 độ richter đã kích hoạt trận sóng thần khủng khiếp và gây ra sự cố rò rỉ phóng xạ tại nhà máy điện hạt nhân ở khu vực Đông Bắc Nhật Bản, khiến hơn 15.000 người thiệt mạng.

Tham khảo Channel News Asia