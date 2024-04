Nhật thực toàn phần chưa từng có trong 45 năm: Canada ban bố tình trạng khẩn cấp, Mỹ dừng thăm tại nhà tù

Vào ngày 08/04 tới đây, hiện tượng nhật thực toàn phần hiếm gặp dự kiến sẽ xảy ra ở một số vùng ở khu vực Bắc Mỹ. Được biết, đây là lần đầu tiên sau 45 năm hiện tượng tự nhiên xảy này xảy ra ở khu vực này nên nó nhận được sự quan tâm của không ít người.

Thời điểm nhật thực xảy ra sẽ vào khoảng 15h15 phút, khi đó, mặt trăng sẽ đi qua giữa mặt trời và trái đất, tạm thời che khuất mặt trời và khiến bầu trời chuyển tối khoảng 1 phút rưỡi đến 3 phút rưỡi.

Hiện tượng nhật thực toàn phần dự kiến sẽ xảy ra tại Bắc Mỹ vào hôm 08/04 tới đây

Thống đốc Kathy Hochul của New York (Mỹ) đã chia sẻ rằng để đảm bảo trải nghiệm độc đáo, an toàn cho hàng trăm nghìn người dân New York và du khách dự mong muốn được chứng kiến cảnh tượng đặc biệt, việc phân phối kính quan sát nhật thực phiên bản giới hạn tại 30 địa điểm trên khắp New York đã được phát động.

Bên cạnh sự háo hức của người dân, nhiều cảnh báo cũng như quy định cũng đã được chính quyền đưa ra nhằm đảm bảo an toàn vào thời điểm 3 phút xảy ra hiện tượng nhật thực toàn phần này.

NBC New York cho biết, Bộ Cải chính và Giám sát Cộng đồng Tiểu bang New York đã công bố kế hoạch hủy bỏ toàn bộ chuyến thăm ở khoảng 20 nhà tù nằm trong diện tích bị bóng tối bao phủ lúc nhật thực, trong khi đó các nhà tù chỉ nằm gần khu vực bị bóng tối bao phủ sẽ kết thúc việc thăm nom sớm hơn mọi khi, vào lúc 14h00.

Khu vực Thác Niagara dự kiến sẽ đón lượng khách lớn đến quan sát hiện tượng thiên văn đặc biệt

Trong khi New York tạm từ chối thăm nhà tù vào thời điểm sự kiện diễn ra, vùng Niagara của bang Ontario (Canada) cũng được cho là đã ban bố tình trạng khẩn cấp khi hàng triệu người có thể sẽ đổ về Thác Niagara, địa điểm được National Geographic gợi ý là một trong những nơi tốt nhất để quan sát nhật thực, để chiêm ngưỡng cảnh tượng hiếm gặp này.

Để đảm bảo cho người dân lẫn du khách đến thác Niagara để quan sát nhật thực, Chính quyền khu vực Niagara đã chủ động ban bố tình trạng khẩn cấp để chuẩn bị cho sự kiện này. Tuyên bố vào tuần trước cho biết họ sẽ cố gắng kiểm soát ùn tắc giao thông lớn, các dịch vụ khẩn cấp và tình trạng quá tải mạng điện thoại di động.

Nguồn: NBC News, Fox News