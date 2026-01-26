Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Nhếch nhác khu du lịch Ba Động nổi tiếng

26-01-2026 - 07:17 AM | Bất động sản

Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long giao các sở ngành liên quan và UBND phường Trường Long Hòa khẩn trương kiểm tra, rà soát nội dung liên quan đến tình hình công tác bảo vệ môi trường, giữ gìn cảnh quan tại khu du lịch Ba Động.

Ngày 25/1, Văn phòng UBND tỉnh Vĩnh Long phát đi chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh này liên quan đến công tác bảo vệ môi trường, cảnh quan khu vực biển Ba Động, sau khi có phản ánh tình trạng nhếch nhác, nhiều rác thải gây ô nhiễm môi trường tại đây.

Nhếch nhác khu du lịch Ba Động nổi tiếng- Ảnh 1.

Rác tràn khắp bờ biển Ba Động.

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long giao Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì, phối hợp với Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch, UBND phường Trường Long Hòa khẩn trương kiểm tra, rà soát nội dung liên quan đến tình hình công tác bảo vệ môi trường, giữ gìn cảnh quan tại khu du lịch Ba Động.

Các đơn vị trao đổi thống nhất, có phương án xử lý theo thẩm quyền, đúng quy định; đảm bảo thực hiện tốt công tác thu gom, xử lý rác thải (bao gồm rác thải trôi dạt vào bờ, rác thải dân sinh…), xây dựng, giữ gìn cảnh quan môi trường sáng - xanh - sạch - đẹp tại khu vực. Kết quả thực hiện báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh.

Biển Ba Động là điểm du lịch nổi tiếng thuộc xã Trường Long Hòa, thị xã Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh trước đây (nay là phường Trường Long Hòa, tỉnh Vĩnh Long); cách trung tâm thành phố Trà Vinh cũ khoảng 50km và cách trung tâm tỉnh Vĩnh Long khoảng 120km.

Dưới đây là một số hình ảnh về bãi biển Ba Động PV Tiền Phong ghi nhận:

Nhếch nhác khu du lịch Ba Động nổi tiếng- Ảnh 2.

Các lực lượng triển khai công tác làm sạch biển Ba Động.

Nhếch nhác khu du lịch Ba Động nổi tiếng- Ảnh 3.

Nhếch nhác khu du lịch Ba Động nổi tiếng- Ảnh 4.

Nhếch nhác khu du lịch Ba Động nổi tiếng- Ảnh 5.

Bờ biển là khu vực bãi bồi, mùa gió chướng thường có rác trôi dạt vào bờ.

Nhếch nhác khu du lịch Ba Động nổi tiếng- Ảnh 6.

Nhếch nhác khu du lịch Ba Động nổi tiếng- Ảnh 7.

Vùng biển Đông ven bờ các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long là vùng biển phù sa do nhiều cửa sông lớn nhỏ đổ ra nên phần lớn là bãi bùn, nước không trong. Biển Ba Động là khu vực hiếm hoi trong khu vực có bãi cát dài hơn 10km. Do độ dốc thoai thoải, khi thủy triều xuống, bãi cát phơi ra hàng trăm mét từ bờ xuống tới mép nước.

Nhếch nhác khu du lịch Ba Động nổi tiếng- Ảnh 8.

Nhếch nhác khu du lịch Ba Động nổi tiếng- Ảnh 9.

Theo điều chỉnh Quy hoạch tỉnh Vĩnh Long thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, tỉnh Vĩnh Long định hướng xây dựng các tuyến du lịch liên hoàn, kết nối 3 sản phẩm du lịch đặc trưng, trong đó có tuyến du lịch biển - nghỉ dưỡng - năng lượng sạch phát triển dọc theo tuyến đường ven biển, kết nối khu du lịch biển Ba Động với các bãi biển Thạnh Phú, Ba Tri (tỉnh Bến Tre cũ), hình thành các khu nghỉ dưỡng cao cấp, du lịch thể thao biển và kết hợp các tour tham quan các cánh đồng điện gió.

Theo Cảnh Kỳ

Tiền Phong

