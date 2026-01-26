Nhếch nhác khu du lịch Ba Động nổi tiếng

Ngày 25/1, Văn phòng UBND tỉnh Vĩnh Long phát đi chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh này liên quan đến công tác bảo vệ môi trường, cảnh quan khu vực biển Ba Động, sau khi có phản ánh tình trạng nhếch nhác, nhiều rác thải gây ô nhiễm môi trường tại đây.

Rác tràn khắp bờ biển Ba Động.

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long giao Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì, phối hợp với Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch, UBND phường Trường Long Hòa khẩn trương kiểm tra, rà soát nội dung liên quan đến tình hình công tác bảo vệ môi trường, giữ gìn cảnh quan tại khu du lịch Ba Động.

Các đơn vị trao đổi thống nhất, có phương án xử lý theo thẩm quyền, đúng quy định; đảm bảo thực hiện tốt công tác thu gom, xử lý rác thải (bao gồm rác thải trôi dạt vào bờ, rác thải dân sinh…), xây dựng, giữ gìn cảnh quan môi trường sáng - xanh - sạch - đẹp tại khu vực. Kết quả thực hiện báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh.

Biển Ba Động là điểm du lịch nổi tiếng thuộc xã Trường Long Hòa, thị xã Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh trước đây (nay là phường Trường Long Hòa, tỉnh Vĩnh Long); cách trung tâm thành phố Trà Vinh cũ khoảng 50km và cách trung tâm tỉnh Vĩnh Long khoảng 120km.

Dưới đây là một số hình ảnh về bãi biển Ba Động PV Tiền Phong ghi nhận:

Các lực lượng triển khai công tác làm sạch biển Ba Động.

Bờ biển là khu vực bãi bồi, mùa gió chướng thường có rác trôi dạt vào bờ.

Vùng biển Đông ven bờ các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long là vùng biển phù sa do nhiều cửa sông lớn nhỏ đổ ra nên phần lớn là bãi bùn, nước không trong. Biển Ba Động là khu vực hiếm hoi trong khu vực có bãi cát dài hơn 10km. Do độ dốc thoai thoải, khi thủy triều xuống, bãi cát phơi ra hàng trăm mét từ bờ xuống tới mép nước.