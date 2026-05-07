Nhiều cá nhân nợ thuế trên 500 triệu đến 158,9 tỉ đồng

Theo Thy Thơ | 07-05-2026 - 20:23 PM | Smart Money

Thuế cơ sở 1 TPHCM vừa công bố danh sách doanh nghiệp và cá nhân nợ thuế, trong đó có người nợ hơn 158,9 tỉ đồng

Theo ông Bùi Quang Trung, Trưởng Thuế cơ sở 1 TPHCM, đơn vị vừa công bố danh sách 2.811 người nộp thuế còn nợ tiền thuế và các khoản thu khác lên đến hơn 3.501 tỉ đồng, tính đến tháng 3-2026.

Theo đó, tại danh sách này có khá nhiều cá nhân nợ thuế từ 500 triệu đồng đến hàng trăm tỉ đồng.

Trong đó, đáng chú ý là bà Võ Thị Ngọc Phượng (ngụ phường Sài Gòn) nợ trên 158,9 tỉ đồng; ông Lâm Phước Hải (ngụ phường Sài Gòn) nợ 23,2 tỉ đồng; ông Nguyễn Quang Cường (ngụ phường Sài Gòn) nợ hơn 1,1 tỉ đồng...

Trong nhóm nợ thuế là tổ chức, có 6 doanh nghiệp nợ thuế trên 100 tỉ đồng, gồm: Công ty TNHH Thương mại - Dịch vụ xây dựng Việt Hàn Sài Gòn nợ thuế hơn 493,2 tỉ đồng; Công ty TNHH Thương mại - Dịch vụ khách sạn Tân Hoàng Minh nợ hơn 327,5 tỉ đồng; Công ty cổ phần Tập đoàn Yên Khánh nợ hơn 263,5 tỉ đồng; Công ty Cổ phần Đầu tư Cái Mép nợ hơn 141,5 tỉ đồng; Công ty Cổ phần Tập đoàn NRC nợ 136 tỉ đồng; Công ty Cổ phần Thái Sơn E&C nợ hơn 110,5 tỉ đồng.

Tiếp đến là những đơn vị như HTX vận tải hàng hóa và hành khách Hải Âu nợ hơn 71 tỉ đồng; Công ty Cổ phần dịch vụ bất động sản Danh Khôi Việt nợ hơn 67 tỉ đồng; Công ty TNHH Một Thành viên Đào tạo nghề Trương Anh nợ hơn 65,2 tỉ đồng; Công ty Cổ phần Thanh Niên nợ hơn 52,6 tỉ đồng…

Nhiều doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực ăn uống, nhà hàng, sản xuất phim cũng có số nợ thuế lớn.

