Nhiều cách xác thực sinh trắc học trên MoMo để tránh bị ngừng giao dịch

Đảm bảo giao dịch thông suốt sau 1/1/2025

Ngay từ thời điểm có thông tin về Thông tư 40 của Ngân hàng Nhà nước, đến nay, hàng chục triệu người dùng thẻ ngân hàng, ví điện tử đã nhanh chóng xác thực sinh trắc học xong.

Anh Hoàng Long (30 tuổi, Hà Nội) cho hay đã lên ứng dụng ngân hàng và MoMo hoàn tất sinh trắc học từ sớm, phòng trường hợp hệ thống quá tải, tắc nghẽn khi gần đến 1/1/2025, ảnh hưởng đến thanh toán dịp cao điểm của Tết tây và Tết nguyên đán. Người dùng này cũng thúc giục bạn bè, người thân, đồng nghiệp khi hạn chót quy định bởi Ngân hàng Nhà nước đang chỉ còn vài tuần.

Tuân thủ Thông tư 40, cùng với các ngân hàng, MoMo đã nhanh chóng hỗ trợ người dùng kịp thời xác thực sinh trắc học trên ứng dụng bằng nhiều cách thức đơn giản. Tính năng Cập nhật sinh trắc học do MoMo triển khai từ tháng 6/2024 đã giúp hàng triệu người dùng MoMo lên ứng dụng, thao tác trong 1 phút để hoàn tất xác thực sinh trắc học an toàn.

Người dùng MoMo cũng có thể xác thực sinh trắc học thuận tiện bằng ứng dụng VNeID của Bộ Công An, thông qua app MoMo. Từ tháng 11/2024, MoMo đã hoàn tất phối hợp với Bộ Công An để tích hợp dịch vụ xác thực điện tử trên VNeID. Phương thức này đặc biệt thuận tiện cho người dùng MoMo đang sử dụng thiết bị không hỗ trợ công nghệ NFC nên không thể xác thực sinh trắc học.

Ngoài ra, nếu gặp khó khi xác thực sinh trắc học trên MoMo, người dùng hoàn toàn có thể nhờ người thân, bạn bè thân tín hỗ trợ, nhằm đảm bảo việc sử dụng dịch vụ không bị gián đoạn.

Trước đó, theo Thông tư 40 của Ngân hàng Nhà nước, từ ngày 1/1/2025, chủ thẻ ngân hàng, người sở hữu ví điện tử sẽ không thể giao dịch trực tuyến nếu chưa cập nhật dữ liệu sinh trắc học. Cũng theo Thông tư 17 và Thông tư 18 trước đó, cùng thời hạn ngày 1/1/2025, các tài khoản thanh toán và thẻ ngân hàng chưa hoàn tất xác thực sinh trắc học sẽ không được giao dịch trực tuyến (thanh toán, chuyển tiền) hay rút tiền tại ATM.

Thêm hàng rào bảo mật cho từng giao dịch

Theo thống kê mới nhất từ NHNN, tính đến hết quý 3/2024, có khoảng 38 triệu lượt khách hàng đăng ký thông tin sinh trắc học thành công và số lượng vụ lừa đảo đã giảm đến 50%. Số lượng tài khoản nhận tiền lừa đảo cũng giảm trên 70% so với trung bình 7 tháng năm 2024. Đặc biệt, tại một số đơn vị đã không phát sinh vụ việc lừa đảo trong tháng 8-9/2024.

MoMo tích hợp dịch vụ xác thực điện tử ngay trên ứng dụng VNeID

Xác thực sinh trắc học được coi là một trong những công nghệ bảo mật hiện đại, an toàn nhất hiện nay. Việc ban hành Thông tư 40 được coi là bước đi mạnh mẽ và quyết liệt của Ngân hàng Nhà nước để xử lý các tài khoản giả mạo, tăng cường an toàn bảo mật trong giao dịch trực tuyến và thúc đẩy thanh toán không tiền mặt.

Ông Nguyễn Bá Diệp, Đồng sáng lập MoMo chia sẻ: "Ngay từ khi có Quyết định 2345 và Thông tư 40, MoMo đã liên tục khuyến khích người dùng thực hiện xác thực sinh trắc học từ CCCD gắn chip thông qua NFC để đảm bảo an toàn, bảo mật khi sử dụng dịch vụ trực tuyến. Chúng tôi cũng rất quan tâm hỗ trợ những người dùng không thạo công nghệ, thông qua việc triển khai các tính năng và giải pháp hỗ trợ đơn giản, dễ thực hiện, an toàn như việc xác thực sinh trắc học thông qua VNeID. MoMo luôn cố gắng để người dùng và đối tác có thể nhanh chóng thích ứng với những thay đổi và điều chỉnh mới theo quy định của pháp luật, với mục tiêu cao nhất là tạo sự an tâm, thoải mái khi sử dụng các dịch vụ trực tuyến trên nền tảng MoMo".

Đồng hành bảo vệ người dùng trước các rủi ro trong giao dịch trên không gian mạng, MoMo cũng là một trong những đơn vị đi đầu trong nỗ lực làm sạch tài khoản thông qua xác thực người dùng, với hệ thống cảnh báo phòng chống lừa đảo, tội phạm ứng dụng AI được xây dựng bởi hơn 200 kỹ sư và chuyên gia cao cấp trong lĩnh vực Trí tuệ Nhân tạo. Hệ thống bảo mật nhiều lớp AI Protection của MoMo cũng có khả năng ngăn chặn các cuộc tấn công theo hình thức chiếm quyền điều khiển, hoặc tấn công theo hình thức lừa đảo thao túng tâm lý.

Các bước xác thực sinh trắc học trên ứng dụng MoMo: Đăng nhập vào ứng dụng MoMo >> Vào mục Tôi >> Bấm xác thực tại thông báo yêu cầu xác thực sinh trắc học bên dưới ảnh đại diện. Khách hàng có 2 lựa chọn để xác thực sinh trắc học:

Cách 1: Xác thực với công nghệ NFC

Bước 1: Chụp ảnh mặt sau CCCD hoặc Thẻ CC. Nếu bạn đã từng xác thực ví MoMo với CCCD/Thẻ CC trước đó, vui lòng bỏ qua bước này

Bước 2: Áp CCCD/Căn cước vào mặt sau điện thoại theo hướng dẫn

Bước 3: Khi điện thoại báo đang quét hoặc rung, giữ nguyên CCCD/Thẻ Căn cước

Bước 4: Kiểm tra thông tin và bấm "Xác nhận" để hoàn thành xác thực.

Cách 2: Xác thực với ứng dụng VneID

Bước 1: Chụp ảnh CCCD/Thẻ Căn Cước (Nếu người dùng đã từng xác thực MoMo với CCCD/Thẻ Căn Cước trước đó, vui lòng bỏ qua bước này)

Bước 2: Xác thực khuôn mặt theo hướng dẫn

Bước 3: Bấm "Đồng ý" để xác nhận chia sẻ dữ liệu từ ứng dụng MoMo qua ứng dụng VNeID

Bước 4: Đăng nhập ứng dụng VNeID và Bấm "Xác nhận chia sẻ" để xác nhận chia sẻ dữ liệu từ ứng dụng VNeID qua ứng dụng MoMo

Bước 5: Quay trở lại ứng dụng MoMo và bấm "Kiểm tra thông tin" sau khi chia sẻ và hoàn thành xác thực.

* Lưu ý: Để cập nhật sinh trắc học MoMo qua VNeID, người dùng phải có tài khoản định danh điện tử mức độ 2 và phải cập nhật ứng dụng MoMo từ bản 4.2.7 trở lên, ứng dụng VNeID lên phiên bản mới nhất.