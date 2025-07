Digimi tròn 4 tuổi: Từ ngân hàng số trẻ đến chiến lược số của BVBank

Bước sang tuổi mới, Digimi tiếp tục chuyển mình mạnh mẽ - không chỉ là ngân hàng số năng động mà còn trở thành mũi nhọn chiến lược trong định hướng số hóa của BVBank, với mục tiêu mở rộng hệ sinh thái, cá nhân hóa dịch vụ và đồng hành lâu dài cùng khách hàng đặc biệt là thế hệ trẻ.

Digimi & hành trình 4 năm đồng hành cùng thế hệ trẻ tại những cột mốc vươn tầm đáng nhớ

Từ một nền tảng ngân hàng số định vị rõ ràng cho giới trẻ, sau 4 năm phát triển, Digimi không chỉ chứng minh sự đúng đắn trong chiến lược mà còn dần trở thành một phần không thể thiếu trong hành trình trưởng thành tài chính của hàng triệu người trẻ. Digimi chọn cách hiện diện đúng lúc, nơi người trẻ cần nhất: những ngã rẽ đầu đời, những quyết định đầu tiên và cả những khát khao chạm đến sự độc lập.

Hành trình ấy thường bắt đầu từ những điều rất nhỏ. Với sinh viên, Digimi chọn cách đồng hành âm thầm, bằng gói tài khoản sinh viên miễn phí giao dịch trong 2 năm đầu như một cánh cửa mở ra thế giới ngân hàng không rào cản. Mỗi thao tác nhận học bổng hay chia tiền trọ không chỉ tiện lợi, mà còn gieo những hạt mầm đầu tiên cho tư duy tài chính lành mạnh.

Khi rời giảng đường và đối diện với cuộc sống độc lập, người trẻ bắt đầu đối mặt với những nhu cầu tài chính gắn liền với các quyết định đầu đời: khởi nghiệp hay tự chủ cho cuộc sống của chính mình. Đôi khi, chỉ một đề xuất vay được duyệt sẵn trên Digimi, không cần chứng minh thu nhập, không thủ tục rườm rà cũng đủ để họ không chùn bước. Đó không chỉ là một khoản vay, mà là một lời tiếp sức đúng thời điểm.

Khi áp lực tài chính tạm lắng, người trẻ lại hướng về phía trước với khát khao trải nghiệm. Digimi vẫn ở đó, tích hợp các tính năng tiện lợi từ đặt vé máy bay, gọi taxi đến quản lý chi tiêu hàng ngày... Những chuyến "xách balo lên và đi" không còn là giấc mơ, mà trở thành thực tế chỉ trong vài cú chạm. Digimi không chỉ giúp thanh toán, mà góp phần định nghĩa tự do tài chính theo cách của thế hệ mới. Ngoài ra Digimi còn kết nối với hệ sinh thái Ví điện tử như MoMo, ZaloPay, Grab, ShopeePay giúp người trẻ thỏa sức thanh toán, chuyển tiền, săn sale…

Và rồi, sẽ đến lúc họ dừng lại không vì mỏi mệt, mà vì bắt đầu nghĩ đến tương lai. Có thể chỉ là khoản tiền nhỏ từ công việc part-time, nhưng tính năng gửi tiết kiệm online trên Digimi, hay mở ngay một tài khoản chứng khoán VietCap và nạp tiền đầu tư những mã chứng khoán bluechip… đã biến những quyết định đó thành một bước chuyển: tự nguyện, chủ động, đầy tự hào. Tất cả những tính năng ấy, chỉ thực hiện trên một ứng dụng duy nhất là Digimi.

Nguyễn Huyền My (23 tuổi, nhân viên thiết kế tại Hà Nội) là một ví dụ tiêu biểu cho những người trên đang bắt đầu bước vào hành trình tự lập tài chính. "Lúc mới đi làm và tự lập tài chính, mình từng khá lúng túng trong việc quản lý chi tiêu. Digimi xuất hiện đúng lúc như một công cụ tài chính tiện – nhanh – thông minh, giúp mình bắt đầu một cách đúng đắn. Mọi thứ đều được sắp xếp rõ ràng, từ phân loại chi tiêu, nhắc tiết kiệm cho tới quản lý dòng tiền. Với mình, Digimi không chỉ là một app ngân hàng, mà là người bạn đồng hành khi mình bắt đầu ‘nâng tầm’ tư duy tài chính." Huyền My chia sẻ.

Trong khi đó, Lê Quốc Hùng (34 tuổi, trưởng phòng kinh doanh tại công ty công nghệ tại TP.HCM) tâm sự: "Ở độ tuổi ổn định công việc và cuộc sống, mình nhận ra ‘ổn định là chưa đủ’, cần quản lý tài chính bài bản hơn để nâng tầm chất lượng sống. Digimi giúp mình làm được điều đó. Từ một công cụ thanh toán tiện lợi, giờ mình dùng Digimi để gửi tiết kiệm, mua chứng chỉ quỹ và theo dõi tài sản. Mình đặc biệt đánh giá cao tính năng tổng hợp dòng tiền - trực quan, dễ theo dõi - rất phù hợp với người bận rộn như mình nhưng vẫn muốn kiểm soát tài chính một cách thông minh."

Từ những thao tác đầu tiên khi còn là sinh viên, đến các quyết định độc lập sau tốt nghiệp, từ khát khao trải nghiệm đến ý thức tích lũy, Digimi không bước nhanh hơn người trẻ, cũng không bỏ lại phía sau, mà âm thầm sánh bước cùng họ qua từng cột mốc.

Chính vì vậy, người dùng đặc biệt là cách bạn trẻ ngày càng tin dùng Digimi. Điều này cũng được minh chứng khi số lượng khách hàng mỗi năm của Digimi đều tăng trưởng rất tốt, trung bình 200.000 khách hàng mới/năm, đưa tổng số người dùng toàn hệ sinh thái lên 2,5 triệu người tính đến ngày 30/6/2025. Đáng chú ý, 80% người dùng đến từ nền tảng Digimi, và trong số đó, gần 50% là khách hàng trẻ tuổi. Riêng nhóm dưới 30 tuổi chiếm 30%, còn dưới 40 tuổi chiếm tới 74%.

Đến mục tiêu trở thành mũi nhọn chiến lược trong chuyển mình số hóa của BVBank

Được định vị là "ngân hàng số toàn diện", Digimi không chỉ đồng hành cùng người dùng trong quản lý tài chính cá nhân mà còn mang theo sứ mệnh nâng tầm cuộc sống số, từ thói quen tiêu dùng, tiết kiệm đến tiếp cận tín dụng. Với mục tiêu tham vọng: trở thành một trong top 3 ngân hàng cho vay số tại Việt Nam, Digimi đang triển khai hàng loạt chiến lược mang tính nền tảng và đột phá.

Trước hết là đầu tư công nghệ, một bước đi táo bạo nhưng bài bản của một ngân hàng có quy mô khiêm tốn. BVBank không lựa chọn con đường trải rộng mà tập trung nguồn lực vào việc nâng cấp nền tảng số. Digimi chính là hiện thân cho chiến lược "3E": Easy to use – Easy to connect – Easy to receive value. Mọi tính năng trên ứng dụng đều được thiết kế tối giản, trực quan, dễ sử dụng, cho phép khách hàng , đặc biệt là thế hệ trẻ tiếp cận ngân hàng một cách tự nhiên nhất. Đồng thời, Digimi không tách rời khỏi hệ sinh thái mà tích cực kết nối với các nền tảng số khác trong lĩnh vực tài chính, tiêu dùng, thanh toán nhằm mang lại giá trị đa chiều và bền vững cho người dùng.

Trên nền tảng công nghệ hiện có, Digimi tiếp tục mở rộng danh mục sản phẩm và mô hình dịch vụ theo hướng số hóa toàn diện, đặc biệt trong lĩnh vực cho vay cá nhân với mô hình cho vay 100% online trên Digimi. Ngoài ra, BVBank cũng đã triển khai nền tảng Digistore - giải pháp quản lý cửa hàng toàn diện, được xem là "Trợ lý Ruột" thạo việc dành cho các nhà bán hàng (micro SMEs/SMEs). Không dừng lại ở nội bộ hệ sinh thái, BVBank còn phát triển mạnh kênh B2B2C thông qua hợp tác với các nền tảng có lượng người dùng lớn như Timo, MoMo, ZaloPay, Finviet… nhằm mở rộng độ phủ dịch vụ tài chính đến hàng triệu người dùng tiềm năng.

Một điểm sáng trong chiến lược này chính là ứng dụng dữ liệu mới để thay đổi cách tiếp cận tín dụng truyền thống. Thay vì yêu cầu khách hàng nộp hồ sơ giấy tờ, BVBank sử dụng các nguồn dữ liệu phi truyền thống như lịch sử giao dịch, hành vi tiêu dùng, dữ liệu mua hàng để xây dựng mô hình chấm điểm tín dụng thông minh. Nhờ đó, khách hàng có thể được phê duyệt khoản vay trong 1–2 phút, hoàn toàn online, không cần gặp mặt, không cần chứng minh thu nhập – một bước tiến đúng nghĩa trong định nghĩa lại trải nghiệm tín dụng số.

Bên cạnh phát triển nội lực, BVBank còn chủ động tìm kiếm và hợp tác với các đối tác Fintech quốc tế để cùng triển khai các mô hình cho vay số sáng tạo. Việc kết hợp giữa nguồn lực công nghệ – dữ liệu của đối tác, với hệ sinh thái, năng lực tài chính và kinh nghiệm vận hành địa phương của BVBank, giúp ngân hàng rút ngắn thời gian triển khai, đồng thời nâng cao chất lượng sản phẩm và trải nghiệm người dùng. Đây cũng là hướng đi thể hiện tầm nhìn mở của BVBank trong chiến lược số hóa – không "đóng cửa làm một mình" mà tích cực hội nhập vào dòng chảy chuyển đổi số toàn cầu.

Khi được hỏi về định hướng của Digimi trong thời gian tới, Ông Nguyễn Thiện Tâm - Giám đốc Trung tâm Ngân hàng số BVBank chia sẻ: "BVBank đặt mục tiêu Digimi trở thành Top 3 ngân hàng trong lĩnh vực cho vay số dành cho phân khúc khách hàng cá nhân và khách hàng MSME/SME trong 3 năm. Digimi không chỉ là một người bạn đồng hành trong những cột mốc chuyển mình của người trẻ, mà còn trong cả hành trình tích lũy và xây dựng tương lai bền vững."

Nhìn lại hành trình 4 năm, những con số tăng trưởng ấn tượng là minh chứng rõ nét cho sự tin yêu mà khách hàng đã dành cho Digimi.Tính từ thời điểm chính thức ra mắt vào tháng 7/2021, số lượng giao dịch qua Digimi đã tăng gấp 12 lần, và tổng giá trị giao dịch tăng đến 20 lần. Digimi không chỉ là một ứng dụng tài chính, mà đang từng bước trở thành một phần trong thói quen sống số mỗi ngày của người dùng.