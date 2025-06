5 ngân hàng dự kiến lãi trên 30.000 tỷ đồng trong năm 2025

Ảnh minh hoạ

Gần nửa năm tài chính 2025 đã đi qua, ngành ngân hàng vẫn cho thấy khả năng tăng trưởng bền bỉ với kết quả kinh doanh tích cực trong quý 1 và dự kiến sẽ tiếp tục nối dài sang các quý tiếp theo.

Kết thúc quý 1/2025, lợi nhuận trước thuế của 27 ngân hàng trên sàn chứng khoán đạt 82.380 tỷ đồng, tăng trưởng gần 14% so với cùng kỳ 2024. Trong đó, chỉ có 5 ngân hàng sụt giảm lợi nhuận, 5 ngân hàng có tăng trưởng dưới 10%, còn lại đều ghi nhận mức tăng hai chữ số trở lên, thậm chí một số ngân hàng báo lãi gấp nhiều lần cùng kỳ năm trước.

Trong bối cảnh tín dụng tăng tốc trong quý 2 khi tính đến 16/6/2025, tín dụng đã tăng 6,99%, cao hơn so với mức 3,75% cùng kỳ năm ngoái và dự kiến đạt khoảng 16% vào cuối năm, lợi nhuận ngành ngân hàng được kỳ vọng sẽ tiếp tục tăng trưởng tốt và nhiều nhà băng sẽ đạt, vượt kế hoạch đề ra.

Điểm danh những ngân hàng có khả năng lãi trên 30.000 tỷ trong năm 2025

Tại Hội nghị sơ kết mới đây, Ban lãnh đạo VietinBank cho biết ngân hàng đã đạt được những kết quả kinh doanh tích cực trong 6 tháng đầu năm. Cụ thể, dư nợ tín dụng tăng trưởng ước đạt 10% so với cuối năm 2024; nguồn vốn huy động tăng ước đạt hơn 9% so với cuối năm 2024; lợi nhuận trước trích lập dự phòng rủi ro tiếp tục tăng trưởng so với cùng kỳ năm 2024.

Trước đó, lợi nhuận hợp nhất trước thuế VietinBank trong quý 1/2025 đạt 6.823 tỷ đồng, tăng gần 10% so với cùng kỳ 2024.

VietinBank chưa công bố kế hoạch lợi nhuận cụ thể trong cả năm 2025. Song, nếu tiếp tục giữ được tốc độ tăng trưởng trên, lợi nhuận ngân hàng có thể đạt mức 35.000 tỷ đồng.

Tương tự, Vietcombank cũng chưa công bố với cổ đông mục tiêu lợi nhuận năm 2025. Tuy nhiên, tại hội nghị đầu năm nay, ông Lê Quang Vinh, Tổng Giám đốc Vietcombank đã "bật mí" kế hoạch kinh doanh năm 2025 của ngân hàng với tổng tài sản tăng tối thiểu 10%, lợi nhuận trước thuế tăng 5% so với năm trước.

Với kế hoạch trên và mức lợi nhuận hơn 42.200 tỷ đồng đạt được trong năm 2024, Vietcombank dự kiến sẽ tiếp tục là ngân hàng lãi lớn nhất hệ thống năm 2025. Trước đó, ngân hàng này ghi nhận lợi nhuận trước thuế đạt 10.860 tỷ đồng trong quý 1, tăng nhẹ 1,3% so với cùng kỳ năm ngoái.

Cũng giống VietinBank và Vietcombank, mục tiêu lợi nhuận của BIDV đang chờ phê duyệt của cơ quan nhà nước có thẩm quyền với mức dự kiến tăng trưởng 6-10%. Năm 2024, lợi nhuận trước thuế hợp nhất của BIDV đạt 31.990 tỷ đồng. Ước tính theo con số này, BIDV dự kiến lãi khoảng 34.000 – 35.000 tỷ đồng trong năm 2025.

Ngoài nhóm Big4, có ba ngân hàng khác đã thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2025 với mục tiêu lợi nhuận vượt mốc 1 tỷ USD.

Tại đại hội vừa qua, MB đã "chốt" kế hoạch kinh doanh năm 2025 với mục tiêu tăng trưởng lợi nhuận trước thuế khoảng 10% so với năm trước. Ước tính trong năm 2025, lợi nhuận của ngân hàng năm nay dự kiến đạt khoảng 31.712 tỷ đồng.

Năm 2025, Techcombank đặt mục tiêu lợi nhuận trước thuế đạt 31.500 tỷ đồng, tăng 14,4% so với năm 2024. Mức lãi này dựa trên cơ sở hạn mức tín dụng của Techcombank được cấp là 745.738 tỷ đồng, tăng 16,4% so với năm 2024 và tỷ lệ nợ xấu kiểm soát thấp hơn 1,5%.

Ngoài 5 ngân hàng nêu trên, Agribank và VPBank cũng có kế hoạch lãi trên dưới 1 tỷ USD trong năm 2025.

Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank) mới đây đã công bố báo cáo mục tiêu tổng quát, kế hoạch kinh doanh năm 2025. Trong đó, lợi nhuận trước thuế ở mức 28.688 tỷ đồng và được điều chỉnh theo ý kiến của NHNN sau khi có ý kiến của Bộ Tài chính.

Trước đó, Agribank báo lãi trước thuế hợp nhất ở mức 27.575 tỷ đồng trong năm 2024, lãi trước thuế riêng lẻ 27.307 tỷ đồng.

Năm 2025, Agribank đặt mục tiêu tổng tài sản tăng 7 - 10%, phù hợp với tăng trưởng vốn huy động. Như vậy, tổng tài sản của ông lớn này có thể đạt từ 2,39 đến 2,45 triệu tỷ đồng. Vốn huy động thị trường 1 dự kiến tăng 7 - 10%, điều chỉnh phù hợp với tăng trưởng dư nợ.

Dư nợ tín dụng sẽ tăng tối đa 12,5%, tương ứng 1,94 triệu tỷ đồng, thực hiện theo thông báo của NHNN, cao hơn so với kỳ vọng trong báo cáo thường niên là tăng tối thiểu 11%. Tỷ lệ nợ xấu được kỳ vọng dưới 1,5%, trong đó tỷ lệ nợ có khả năng mất vốn (nợ nhóm 5) được kiểm soát dưới 1,3%. Năm 2025, Agribank dự kiến chi 20.836 tỷ đồng để dự phòng rủi ro.

Với mục tiêu tăng trưởng 26%, lợi nhuận VPBank cũng dự kiến đạt 25.270 tỷ đồng (khoảng 1 tỷ USD) trong năm nay.

Theo Tổng Giám đốc VPBank Nguyễn Đức Vinh, đến cuối quý 1, ngân hàng đã thực hiện được 20% kế hoạch năm. Nếu không có gì thay đổi thì lợi nhuận hợp nhất quý 2 sẽ đạt khoảng 6.000 - 7000 tỷ đồng, như vậy trong 6 tháng đầu năm ngân hàng sẽ thực hiện được gần 45 - 47% kế hoạch năm.

"Thông thường, trong 6 tháng cuối năm thì lợi nhuận sẽ đạt được nhiều hơn do dư nợ thường tập trung vào nửa cuối năm. Lộ trình cho năm 2025 đang tiến triển bình thường theo kế hoạch", ông Vinh cho biết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025.