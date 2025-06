VietinBank hé lộ kết quả kinh doanh 6 tháng 2025: Dư nợ tín dụng mở rộng 10%, lợi nhuận tiếp tục tăng trưởng

Ông Trần Minh Bình - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT VietinBank phát biểu khai mạc Hội nghị.(Ảnh: VietinBank)

Tại Hội nghị, Ban lãnh đạo VietinBank cho biết ngân hàng đã đạt được những kết quả kinh doanh tích cực trong 6 tháng đầu năm. Cụ thể, dư nợ tín dụng tăng trưởng ước đạt 10% so với cuối năm 2024; nguồn vốn huy động tăng ước đạt hơn 9% so với cuối năm 2024; lợi nhuận trước trích lập dự phòng rủi ro tiếp tục tăng trưởng so với cùng kỳ năm 2024.

Trước đó, lợi nhuận hợp nhất trước thuế VietinBank trong quý 1/2025 đạt 6.823 tỷ đồng, tăng gần 10% so với cùng kỳ 2024.

Tổng tài sản VietinBank đến cuối quý 1 đạt gần 2,47 triệu tỷ đồng, tăng 3,5% so với đầu năm. Cho vay khách hàng tăng 4,6%, lên hơn 1,8 triệu tỷ đồng với tỷ lệ nợ xấu ở mức 1,55%.

Nhiều tổ chức phân tích cũng đánh giá cao về khả năng tăng trưởng của VietinBank trong thời gian tới.

Trong báo cáo phân tích mới công bố, Chứng khoán Vietcombank (VCBS) cho biết VietinBank đã đẩy mạnh giải ngân ngay từ đầu năm nhằm hỗ trợ tăng trưởng kinh tế theo chỉ đạo của Chính phủ và tính đến ngày 13/05 tín dụng đã tăng hơn 7% so với đầu năm.

VCBS kỳ vọng tốc độ tăng trưởng tín dụng của ngân hàng đạt 16,9% cho năm 2025 với động lực đến từ sự phục hồi tốt của phân khúc bán lẻ, đặc biệt là tập khách hàng cá nhân, hộ gia đình phục vụ sản xuất kinh doanh vốn là thế mạnh của VietinBank (chiếm 63% tín dụng bán lẻ), cơ cấu cho vay này cũng giúp ngân hàng ít bị ảnh hưởng hơn trong giai đoạn thị trưởng BĐS khó khăn và cho vay mua nhà tăng trưởng chậm. Thêm vào đó, cho vay mua nhà cũng đang có dấu hiệu tăng trưởng tích cực trở lại (tăng 16,6% cả năm 2024, trong đó tăng 4,1% trong quý 3 và 11% trong quý 4/2024).

Trong giai đoạn sắp tới, VietinBank đặt mục tiêu tăng tưởng vào nhóm khách hàng ưu tiên và tăng tốc số hóa dịch vụ. Tỷ trọng dư nợ tín dụng bán lẻ của VietinBank đã tăng từ 33% năm 2019 lên 39% năm 2024, dự kiến tăng trưởng phân khúc bán lẻ đạt 21,5% nâng tỷ trọng vượt mốc 40% vào năm 2025. Trong khi đó, tín dụng bán buôn tiếp tục tăng trưởng ổn định với tốc độ dự báo đạt 13,8%, với động lực từ tiêu dùng, đầu tư công, FDI, các dự án trung dài hạn BĐS khu công nghiệp, BĐS dân cư và năng lượng tái tạo, doanh nghiệp thuộc các ngành có tiềm năng tốt như điện tử, dệt may, vật liệu xây dựng,…

VCBS cũng dự báo tỷ lệ thu nhập lãi cận biên (NIM) của VietinBank bắt đầu đà phục hồi trong nửa cuối năm 2025 với động lực đến từ cả chiều huy động và cho vay.

Trong đó, chi phí vốn duy trì mức thấp nhờ tỷ lệ CASA cải thiện và lãi suất huy động duy trì mức thấp, cùng với việc tối ưu hóa nguồn vốn trên thị trường 2 và phát hành giấy tờ có giá. Tỷ lệ CASA của VietinBank đạt 23,6%, mức cao thứ 4 trong ngành và là một trong số ít ngân hàng thành công trong việc thu hút nguồn CASA ổn định từ khách hàng cá nhân trong giai đoạn cạnh tranh khốc liệt hiện nay. Tính đến cuối quý 1/2025, tiền gửi không kỳ hạn từ khách hàng cá nhân tăng 1,6% kể từ đầu năm và 24,5% so với cùng kỳ, là động lực góp phần giúp VietinBank tăng CASA và duy trì nguồn chi phí vốn thấp.

Bên cạnh đó, dư địa giảm tiếp lãi suất đầu ra không còn nhiều do: (1) Nhu cầu vay vốn mạnh mẽ hơn khi nền kinh tế phục hồi tích cực, (2) VietinBank tiếp tục gia tăng tỷ trọng tín dụng bán lẻ, (3) Tăng cường quản lý chất lượng nợ giảm các trường hợp thoái lãi.

Chất lượng tài sản của VietinBank được kỳ vọng tiếp tục cải thiện nhờ nền kinh tế ấm dần lên cùng với sự phục hồi của các hoạt động sản xuất kinh doanh và thị trường bất động sản. Thêm vào đó, tỷ lệ nợ nhóm 2 và nợ tái cơ cấu của VietinBank duy trì ổn định ở mức thấp giúp giảm bớt áp lực tăng nợ xấu vào các quý sắp tới. Một số khách hàng tái cơ cấu trong đó có một khách hàng lớn đã hết thời gian thử thách được chuyển về nợ nhóm thấp hơn và sẽ được hoàn nhập trích lập trong quý 2/2025.

VietinBank cũng đã giảm đáng kể đầu tư vào trái phiếu doanh nghiệp, với tỷ trọng danh mục này chỉ còn chiếm 0,2% tổng dư nợ tín dụng, mức thấp nhất trong nhóm ngân hàng quốc doanh, nhờ đó không phải chịu áp lực khi lượng lớn TPDN trên thị trường đáo hạn vào năm 2025.

"Với chất lượng tài sản ở mức tốt và bộ đệm dự phòng lớn, VietinBank có đủ dư địa để linh hoạt trong việc trích lập dự phòng để hoàn thành các mục tiêu kinh doanh đề ra", VCBS nhận định.

Đối với rủi ro từ chính sách thuế quan của Mỹ, nhóm phân tích đánh giá VietinBank có mức độ ảnh hưởng thấp nhất trong nhóm 3 ngân hàng quốc doanh với tỷ trọng cho vay khối doanh nghiệp FDI chiếm gần 6% dư nợ và hơn 1.300 KHDN có hoạt động xuất khẩu sang Mỹ chiếm khoảng 6% dư nợ. VietinBank đã chủ động khoanh vùng và có những chính sách hỗ trợ đối với nhóm khách hàng có khả năng chịu tác động mạnh, đồng thời phân bổ tín dụng vào những ngành nghề tiềm năng hơn để đảm bảo mục tiêu tăng trưởng. Thêm vào đó, trước những diễn biến tích cực hơn trong tiến trình đàm phán giữa Việt Nam và Mỹ, rủi ro từ chính sách thuế quan của Mỹ cũng được giảm thiểu đáng kể so với đánh giá trước đó của chúng tôi.

Tóm lại, VCBS đánh giá rủi ro nợ xấu đối với VietinBank hiện ở mức thấp, tuy nhiên vẫn có khả năng một số khách hàng có dư nợ tái cơ cấu không thể hồi phục hoạt động sản xuất kinh doanh và chuyển thành nợ xấu trong tương lai và ngân hàng sẽ phải thực hiện trích lập xử lý lượng nợ xấu này.

Dựa trên những phân tích trên, VCBS ước tính lợi nhuận trước thuế năm 2025 của VietinBank đạt 36.982 tỷ đồng, tăng 16,4% so với năm 2024.

Chứng khoán MB (MBS) kỳ vọng VietinBank sẽ ghi nhận lợi nhuận tăng trưởng 33% trong quý 2 và 13% cho cả năm, với tăng trưởng tín dụng đến cuối tháng 6 dự kiến đạt khoảng 10% và NIM dự báo đi ngang ở mức 2,6%.

MBS cho rằng tín dụng VietinBank sẽ được thúc đẩy ở hai nhóm ngành thương mại xuất khẩu và xây dựng do trong thời gian 90 ngày đàm phán và thúc đẩy đầu tư công khi vẫn đang khá chậm so với kế hoạch. Chi phí trích lập được dự báo đạt khoảng 8.000 tỷ đồng, đi ngang so với quý 1.