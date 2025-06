Dự báo lợi nhuận ngân hàng quý 2: VPBank bứt tốc mạnh nhất, Eximbank, VietinBank, HDBank và OCB tăng trên 20%

Ảnh minh họa

Theo MBS, tín dụng sẽ tăng tốc trong quý II nhờ môi trường lãi suất thấp được duy trì. Tính đến 16/6/2025, tín dụng đã tăng 6,99% so với đầu năm, cao hơn so với mức 3,75% cùng kỳ năm ngoái.

Trong đó, nhóm NHTMCP có mức tăng tốt hơn so với nhóm NHTM quốc doanh. Những ngân hàng có mức tăng tín dụng trong quý đầu năm như MSB, Eximbank, VPBank, SHB, VietinBank vẫn tiếp tục đà tăng tốt trong quý II. Đồng thời, môi trường lãi suất thấp tập trung vào nhóm khách hàng doanh nghiệp vẫn tiếp tục là động lực chính của tín dụng trong quý II.

Biên lãi thuần (NIM) được dự báo sẽ không giảm thêm trong quý II với kỳ vọng lãi suất cho vay sẽ không giảm thêm trong khi lãi suất huy động có thể giảm nhẹ nhờ tăng trưởng huy động cải thiện trong 6 tháng đầu năm.

Nhìn chung, MBS cho rằng lợi nhuận sau thuế quý II/2025 của các ngân hàng trong danh sách theo dõi sẽ tăng khoảng 14,7% so với cùng kỳ. Những ngân hàng được dự báo có mức tăng tốt như VPBank, VietinBank, Eximbank được dự báo có tín dụng tăng khả quan hơn so với toàn ngành và NIM cũng sẽ ít giảm hơn so với nền thấp của năm ngoái (VPBank, Eximbank).

Nhóm tăng trưởng trên 20%

Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh vượng (VPBank - Mã: VPB) được MBS kỳ vọng có lợi nhuận tăng 39% trong quý II và 26% cho cả năm 2025.

MBS ước tính tăng trưởng tín dụng (TTTD) của VPBank có thể đạt khoảng 12% vào cuối quý II, trong khi NIM ước khoảng 5,9%, đi ngang so với quý trước và giảm so với cùng kỳ do nền cao năm trước.

Cho vay nhóm khách hàng doanh nghiệp dự báo vẫn sẽ dẫn dắt tín dụng và chủ yếu liên quan đến hoạt động thương mại và xây dựng. Cho vay khách hàng cá nhân chủ yếu vẫn đến từ cho vay mua nhà trong khi cho vay margin và tín dụng tiêu dùng vẫn sẽ chậm cho đến khi kết quả đàm phán công bố.

Bên cạnh đó, chi phí trích lập dự kiến đạt trên 9.000 tỷ, tăng 11% so với cùng kỳ, chủ yếu đến từ các khoản nợ xấu liên quan đến cho vay tiêu dùng có thể bung mạnh trở lại khi các vấn đề liên quan đến hóa đơn, chống hàng giả bị siết chặt hơn. Luỹ kế 6 tháng đầu năm, lợi nhuận dự kiến tăng 32,6%, đạt 44% kế hoạch trong năm 2025.

Ngân hàng TMCP Xuất Nhập khẩu Việt Nam (Eximbank - Mã: EIB) được dự báo đạt mức tăng trưởng lợi nhuận 34% trong quý II và 5% cả năm 2025.

MBS cho rằng tăng trưởng tín dụng Eximbank quý II sẽ tăng mạnh và ước đạt 13% vào cuối quý, một phần nhờ mức tăng rất khả quan hơn 9% trong quý I.

Tương tự, NIM được dự báo sẽ nhích nhẹ lên mức 2,5% chủ yếu nhờ chi phí vốn (COF) giảm xuống 4,1%. Chi phí trích lập trong quý II dự kiến đạt khoảng 200 tỷ, tương đương so với cùng kỳ nhưng tăng 66% so với quý trước do nợ xấu và nợ nhóm 2 vẫn chưa có dấu hiệu giảm. Dù lợi nhuận nửa đầu năm tăng rất khả quan nhưng chỉ đạt 34% kế hoạch tương đối tham vọng.

Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (VietinBank - Mã: CTG) được kỳ vọng sẽ ghi nhận lợi nhuận tăng trưởng 33% trong quý II và 13% cho cả năm; tín dụng đến cuối tháng 6 dự kiến đạt khoảng 10% cùng với NIM dự báo đi ngang ở mức 2,6%.

MBS cho rằng tín dụng VietinBank sẽ được thúc đẩy ở hai nhóm ngành thương mại xuất khẩu và xây dựng do trong thời gian 90 ngày đàm phán và thúc đẩy đầu tư công khi vẫn đang khá chậm so với kế hoạch. Chi phí trích lập được dự báo đạt khoảng 8.000 tỷ đồng, đi ngang so với quý trước.

Ngân hàng TMCP Phát triển TP HCM (HDBank - Mã: HDB) được kỳ vọng tăng trưởng lợi nhuận 26% trong quý II và 28% cho cả năm 2025.

Theo MBS, tăng trưởng tín dụng của HDBank tại cuối quý II dự báo đạt khoảng 6% chủ yếu do mức thấp của quý trước đó. Nhóm khách hàng chủ lực doanh nghiệp SME được dự báo sẽ chịu ảnh hưởng mạnh liên quan đến việc khai thuế và hóa đơn.

Trong khi đó, NIM dự báo sẽ tiếp tục giảm xuống mức 4,5% trong quý II. Chi phí trích lập dự báo sẽ giảm nhẹ xuống mức 1.000 tỷ, tương đương so với cùng ky. Lợi nhuận 6 tháng đầu năm dự kiến đạt 50% kế hoạch cả năm và tăng 30,7% so với cùng kỳ.

Ngân hàng TMCP Phương Đông (OCB - Mã: OCB) được dự báo tăng trưởng lợi nhuận 26% trong quý II và 9% trong cả năm 2025.

MBS kỳ vọng tăng trưởng tín dụng của của OCB đến cuối quý II đạt 7%, chỉ tính riêng trong quý II thì tín dụng tăng khoảng 4,5% so với quý trước, cao gấp đôi quý I do nền thấp.

NIM dự báo sẽ phục hồi nhẹ lên mức 2,4% nhờ COF giảm khi ngân hàng sẽ không bị quá áp lực tăng huy động khi đã tăng mạnh trong quý I. Chi phí trích lập quý II được dự báo đạt 450 tỷ, tăng 8% so với cùng kỳ. Lợi nhuận 6 tháng đầu năm tiếp tục suy giảm 3,3% so với cùng kỳ và chỉ hoàn thành 38% kế hoạch cả năm.

Nhóm tăng trưởng 10 - 20%

Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương tín (Sacombank - Mã: STB) được MBS kỳ vọng lợi nhuận ròng tăng 20% trong quý II và 13% cho cả năm 2025 . Lợi nhuận 6 tháng đầu năm tăng tích cực 28,5% so với cùng kỳ do nền thấp năm trước và chỉ đạt 47% kế hoạch cả năm.

Tăng trưởng tín dụng được dự báo đến cuối quý II đạt khoảng 9%, chỉ tính riêng trong quý II tín dụng sẽ tăng khoảng 4,5% so với quý trước. Trong khi đó, NIM sẽ dự báo giảm khoảng 0,1 điểm % xuống 3,6%.

Chi phí trích lập dự phòng dự báo đạt khoảng 300 tỷ, giảm 35% so với cùng kỳ, nhưng tăng 54% so với quý trước do chất lượng tài sản trong 4 quý gần nhất không có dấu hiệu cải thiện khiến chi phí trích lập cho các khoản nợ đến hạn gia tăng. CIR vẫn được duy trì ở mức 50%. trong quý II.

MBS dự báo lợi nhuận quý II và cả năm 2025 của Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam (VIB - Mã: VIB) sẽ tăng lần lượt 20% và 13%.

Tín dụng đến cuối quý II dự báo tăng 8% cùng với NIM đi ngang so với quý I đạt 3%. Chi phí trích lập trong quý dự báo đạt khoảng 1.000 tỷ đồng, giảm 8,7% so với cùng kỳ. Thu ngoài lãi dự báo tăng khả quan hơn chủ yếu nhờ thu phí cao hơn so với nền thấp của năm trước. Lợi nhuận nửa đầu năm dự báo tăng 7,6% so với cùng kỳ nhưng chỉ hoàn thành 45% kế hoạch.

Ngân hàng TMCP Lộc Phát Việt Nam (LPBank - Mã: LPB) được dự báo tăng trưởng tín dụng đạt khoảng 10% tại cuối quý II, nhờ mức tăng ấn tượng từ quý I. Lợi nhuận 6 tháng đầu năm giảm tốc khi chỉ đạt 15,4% so với cùng kỳ và chỉ đạt 46% kế hoạch cả năm.

Trong khi đó, NIM dự kiến giảm nhẹ so với quý I do LPBank nỗ lực đẩy mạnh tín dụng. Chi phí dự phòng rủi ro tín dụng dự kiến đạt 390 tỷ, cao hơn so với quý trước.

Với các đánh giá trên, MBS dự phóng lợi nhuận quý II và cả năm 2025 LPBank tăng lần lượt 11% và 20%.

Nhóm tăng trưởng thấp dưới 10%

Lợi nhuận quý II và cả năm 2025 của Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV - Mã: BIDV) kỳ vọng sẽ tăng cùng mức 8%. Luỹ kế 6 tháng đầu năm lợi nhuận tăng 5,5% so với cùng kỳ và chỉ hoàn thành 43% kế hoạch.

Theo MBS, tín dụng dự kiến đạt khoảng 8% tại cuối quý II, tiếp tục đẩy mạnh ở phân khúc bán lẻ và khối doanh nghiệp SMEs. Trong khi đó, tỷ lệ nợ xấu dự kiến vẫn cao hơn nhẹ so với cuối quý I do tỷ lệ nợ nhóm 2 cuối quý I ở mức cao. NIM dự kiến đi ngang so với quý I do BIDV nỗ lực cải thiện cơ cấu cho vay.

Với Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank - Mã: VCB), lợi nhuận quý II được dự báo tăng trưởng 8% và cả năm 7%. Tính đến cuối quý II, tín dụng dự kiến đạt 7%, do Vietcombank liên tục đẩy mạnh các gói tín dụng với lãi suất ưu đãi từ đầu tháng 4.

Trong khi đó, NIM có thể tiếp tục xu hướng giảm trong quý II. Tỷ lệ nợ xấu dự kiến giảm nhẹ so với cuối quý I, đạt khoảng 1%. Chi phí trích lập dự phòng dự kiến đạt hơn 1.000 tỷ đồng do không còn khoản hoàn nhập dự phòng như trong quý đầu tiên. Luỹ kế 6 tháng đầu năm, lợi nhuận dự kiến nhích nhẹ 4,5% so với cùng kỳ và đạt 45% kế hoạch cả năm.

Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam (Techcombank - Mã: TCB), MBS kỳ vọng tín dụng đến cuối quý II sẽ đạt 9% nhỉnh hơn so với cùng kỳ chủ yếu nhờ các khoản cho vay mua nhà hồi phục khi các dự án lớn đang có tình hình mở bán khá tốt.

Cho vay bất động sản cũng sẽ được duy trì khi các vướng mắc dần được tháo gỡ. NIM do đó cũng sẽ hồi phục nhẹ lên mức 3,8%, nhỉnh hơn so với 3,6% trong quý I theo đà hồi phục của mảng cho vay mua nhà.

Ngoài ra, thu ngoài lãi vẫn chủ yếu tập trung vào phí IB và thanh toán thẻ. Chi phí trích lập dự báo tăng lên 1.500 tỷ, giảm 10% so với cùng kỳ do nền cao năm trước và tăng 35,7% so với quý trước do chất lượng tài vẫn chưa có dấu hiệu cải thiện rõ rệt. Luỹ kế 6 tháng đầu năm, lợi nhuận dự báo giảm 0,8% so với cùng kỳ và đạt 49% kế hoạch cả năm.

Với Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB- Mã: ACB), MBS nhận định lợi nhuận sau thuế quý II và cả năm 2025 tăng lần lượt 2% và 9%. Lợi nhuận 6 tháng đầu năm chỉ đạt 45% kế hoạch và giảm 1,6% so với cùng kỳ, thách thức khả năng hoàn thành kế hoạch cả năm.

Về biên lãi thuần NIM trong quý II dự báo tiếp tục giảm nhẹ xuống 2,9% so với mức 3% trong quý I. Tăng trưởng tín dụng cuối quý II dự báo đạt khoảng 8%, giảm nhẹ so với cùng kỳ chủ yếu do mức thấp của quý trước.

Theo MBS, tín dụng chủ yếu được hỗ trợ bởi sự phục hồi của các hoạt động cho vay xuất nhập khẩu, trong khi cho vay khu công nghiệp thì vẫn sẽ chưa thể bứt phá do thuế quan. Chi phí trích lập dự báo đạt khoảng hơn 600 tỷ đồng, đi ngang so với quý trước.