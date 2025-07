Loạt xe máy điện đổi pin đang bán ở Việt Nam: Giá chỉ từ 20 triệu đồng, trạm đổi đã phủ khắp Hà Nội

Trong bối cảnh xe máy điện được quan tâm hơn, các mẫu xe với thời gian sạc nhanh hoặc có thể đổi pin cũng đang được nhiều người tiêu dùng tìm kiếm. Tại thị trường xe máy điện Việt Nam, một số mẫu xe đã được phát triển để có thể đổi pin với giá bán rất hợp lý.

Dưới đây là một số mẫu xe phổ biến có thể đổi pin đang bán ở Việt Nam:

Selex Camel / Camel 2

Selex Motors là một startup do người Việt thành lập và vận hành. Selex đã phát triển 2 mẫu xe máy điện là Camel và Camel 2 có thể đổi pin. Hai mẫu xe này đều sử dụng pin và hệ thống trạm đổi do Selex Motors phát triển.

Theo thông tin được công bố, Selex Camel và Camel 2 sử dụng 3 pack pin Li-ion, có quãng đường di chuyển tối đa khoảng 150 km.

Selex Camel.

Hai mẫu xe này của Selex được phát triển nhắm đến nhóm khách hàng sử dụng xe cho mục đích giao vận nên Camel và Camel 2 có những đặc điểm rất phù hợp, ví dụ như số lùi, yên sau có thể tháo rời, nới dài khung sau, gương có thể kéo dài, ổ cắm điện dân dụng...

Selex Camel có giá 27,8 triệu đồng, Camel 2 có giá 28,8 triệu đồng

DK Roma SX

DK Roma SX là mẫu xe máy điện dành cho học sinh/sinh viên do thương hiệu DK Bike của Việt Nam sản xuất. Khi mua, người tiêu dùng có thể lựa chọn sử dụng pin của Selex hoặc ắc quy axit chì; nếu sử dụng pin của Selex, người dùng cũng có thể tận dụng hệ thống trạm đổi của Selex.

Mẫu xe máy điện DK Roma SX.

Theo thông tin được công bố, DK Roma SX khi sử dụng ắc quy có thể đi tối đa 65 km mỗi lần sạc; tuy nhiên, khi sử dụng pin của Selex, quãng đường di chuyển tối đa lên tới 100 km. DK Roma SX đang được bán với giá 20,6 triệu đồng.

EVgo A, D, EH2

EVGo là thương hiệu xe máy điện do tập đoàn Sơn Hà (Việt Nam) xây dựng. EVGo đã ký kết hợp tác với Selex Motors nhằm sử dụng pin và mạng lưới trạm đổi pin của Selex cho một vài mẫu xe máy điện do EVGo sản xuất. Hiện nay, mẫu A, D và EH2 là 3 mẫu của EVGo có lựa chọn sử dụng pin của Selex.

Xe máy điện EVGo có thể sử dụng pin của Selex và tận dụng hệ thống trạm đổi.

Cả 3 mẫu xe của EVGo đều là các xe dành cho học sinh/sinh viên với tốc độ tối đa dưới 50km/h, không yêu cầu bằng lái xe nhưng người điều khiển cần phải trên 16 tuổi. Tham khảo nhanh, EVGo A, D và EH2 có giá lần lượt là 25,9 triệu đồng, 17,9 triệu đồng, và 35,9 triệu đồng.

Hệ thống trạm đổi pin duy nhất Việt Nam

Selex Motors là đơn vị duy nhất đang vận hành hệ thống trạm đổi pin tại Việt Nam. Trạm đổi của hãng tập trung tại các thành phố lớn là Hà Nội, Đà Nẵng và TP.HCM; theo thông tin do hãng đăng tải, số lượng trạm sạc đã lên tới 90 trạm.

Xe điện Selex Camel và trạm đổi pin.

Các trạm đổi pin của Selex cũng do đội ngũ kỹ sư của hãng thiết kế, sản xuất và vận hành. Điều đáng chú ý là các trạm này có thể vận hành một cách tự động do đều được kết nối internet, người dùng có thể thao tác trên màn hình hiển thị tại trạm để đổi pin.

Thiết kế của mỗi trạm gồm 19 khoang, chứa tối đa 18 pack pin (1 khoang trống phục vụ đổi pin). Các trạm này được sản xuất với tiêu chuẩn kháng bụi, kháng nước cao. Ngoài ra, các trạm cũng được trang bị 2 camera giám sát, cảm biến nhiệt độ tại mỗi khoang, hệ thống làm mát, cơ chế chống rò điện, chống quá áp, chống quá dòng... nhằm đảm bảo an toàn trong quá trình sử dụng.

Vị trí các trạm đổi pin của Selex ở quanh Hà Nội.

Pack pin của Selex cũng do hãng tự thiết kế. Theo thông tin được chia sẻ, pack pin của Selex sử dụng cell Li-ion 21700 do LG và Samsung cung cấp, đóng trong pack bằng nhựa ABS và nhôm. Dung lượng của mỗi pack đạt 1,16 kWh, nặng hơn 7 kg, đạt tiêu chuẩn kháng bụi/nước IP67, có thể hoạt động trong dải nhiệt độ từ -10 o C đến 60 o C.