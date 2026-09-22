Nhiều chó, dê lần lượt biến mất suốt 10 ngày: Dân làng lần theo tiếng thở lạ trong đống gỗ rồi tái mặt

Dân làng lần theo tiếng thở lạ

Sự việc được phát hiện vào chiều 22/7/2026 tại làng Salai, huyện Khandwa, bang Madhya Pradesh, Ấn Độ, sau khoảng 10 ngày dân làng vô cùng lo lắng vì chó và dê nuôi trong khu vực liên tục biến mất bất thường.

Theo Navbharat Times, trong những ngày đó, người dân bắt đầu nghi ngờ có một loài vật lớn thường xuyên xuất hiện quanh các cánh đồng, bụi cây và khu vực ít người qua lại để săn vật nuôi. Một số hình ảnh ghi lại cảnh gia súc, vật nuôi bị tấn công cũng được chia sẻ trên mạng xã hội, khiến nỗi bất an trong làng ngày càng tăng.

Người dân cho biết họ đã thông báo tình hình tới cơ quan lâm nghiệp. Tuy nhiên, nhiều ngày trôi qua, thứ đang quanh quẩn gần khu dân cư vẫn chưa bị tìm thấy.

Bước ngoặt xảy ra vào chiều hôm đó, khi khu vực làng Salai có mưa lớn.

Gần cánh đồng của một nông dân tên Devendra có nơi tập kết nhiều khúc gỗ. Trong lúc ở gần khu vực này, một số dân làng bất ngờ nghe thấy âm thanh khác thường phát ra từ bên trong.

Giữa tiếng mưa, họ nhận ra những tiếng phì cùng âm thanh giống như hơi thở rất mạnh vọng ra từ khoảng trống giữa các khúc gỗ.

Nghi ngờ có một con vật lớn đang ẩn bên trong, dân làng thận trọng tiến lại gần để kiểm tra.

Khi nhìn vào bên trong, những người có mặt phát hiện một con trăn khổng lồ đang cuộn mình giữa đống gỗ.

Con vật dài khoảng 12 feet, tương đương hơn 3,6 m. Với kích thước lớn và cơ thể khỏe, nó khiến không ai dám tự ý tiến tới khống chế.

Theo người dân địa phương, con trăn này được cho là đã quanh quẩn trong khu vực suốt khoảng 10 ngày và săn chó, dê nuôi.

Dân làng nhận định con vật có thể đã chọn đống gỗ làm nơi ẩn náu trong lúc trời mưa. Vị trí này cũng nằm gần khu vực chăn nuôi, nơi có nguồn thức ăn thuận lợi.

Ngay sau khi phát hiện, người dân lập tức báo cho lực lượng lâm nghiệp tới hỗ trợ.

Mất khoảng 2 giờ mới khống chế được

Thông tin về con trăn dài hơn 3,6 m nhanh chóng lan truyền trong làng. Nhiều người tập trung gần hiện trường nhưng vẫn giữ khoảng cách an toàn.

Đội cứu hộ của cơ quan lâm nghiệp sau đó có mặt để xử lý.

Việc đưa con vật ra khỏi nơi tập kết gỗ không hề đơn giản. Những khúc gỗ tạo thành nhiều khe hẹp và vật cản, trong khi con trăn có kích thước lớn, có thể phản ứng mạnh nếu bị kích động.

Theo truyền thông địa phương, lực lượng cứu hộ mất khoảng 2 giờ mới có thể khống chế con vật an toàn.

Trong suốt quá trình này, nhiều dân làng đứng từ xa theo dõi. Khi con trăn cuối cùng được đưa ra khỏi đống gỗ, những người có mặt mới phần nào hiểu được nguyên nhân khiến vật nuôi trong khu vực liên tục gặp chuyện suốt nhiều ngày trước đó.

Sau khi bị bắt, con trăn không bị tiêu diệt. Lực lượng chức năng đưa nó tới khu rừng Salai gần đó và thả trở lại môi trường tự nhiên.

Người dân được khuyến cáo thận trọng

Sau vụ việc, cơ quan lâm nghiệp địa phương khuyến cáo người dân cần đặc biệt chú ý trong mùa mưa.

Đây là thời điểm nhiều loài bò sát và động vật hoang dã có thể rời nơi trú ẩn, xuất hiện gần đồng ruộng, khu vực chăn nuôi hoặc nhà dân.

Những nơi có cỏ mọc rậm, gỗ chất thành đống, vật liệu xây dựng hoặc ít người qua lại cũng có thể trở thành nơi trú ẩn của rắn và các loài động vật khác.

Khi phát hiện rắn hoặc động vật hoang dã có kích thước lớn, người dân không nên tự ý bắt, chọc phá hoặc tìm cách tiêu diệt con vật. Thay vào đó, cần giữ khoảng cách và báo cho lực lượng chuyên môn xử lý.

Với dân làng Salai, những âm thanh bất thường trong chiều mưa cuối cùng đã giúp họ tìm ra thứ được cho là đứng sau chuỗi ngày khiến cả khu vực bất an.

Theo Navbharat Times, NDTV, TOI