Thu nhập của một người ăn xin lâu năm tại khu chợ sầm uất

Tại khu chợ Sarafa (thành phố Indore, Ấn Độ), hình ảnh một người đàn ông tàn tật lê người di chuyển trên chiếc xe đẩy sắt tự chế, lặng lẽ nhận từng đồng tiền lẻ từ lòng trắc ẩn của người qua đường đã trở nên quen thuộc suốt nhiều năm.

Không cất lời xin xỏ, sự khắc khổ của ông Mangilal đủ để túi tiền mang theo thu về từ 400 đến 500 Rupee (125.000 - 155.000 VNĐ) mỗi ngày. Nhưng đó chỉ là lớp vỏ bọc ban ngày.

Ông Mangilal "hành nghề" ăn xin lâu năm tại khu chợ sầm uất

Khi màn đêm buông xuống và các sạp hàng đóng cửa, người ăn xin này cởi bỏ vẻ tội nghiệp để sống với một danh tính hoàn toàn khác: một "trùm" cho vay nặng lãi. Toàn bộ tiền tích góp từ lòng tốt của cộng đồng được ông tái đầu tư bằng cách cho chính các tiểu thương trong chợ vay nóng theo ngày hoặc tuần.

Với lượng tiền mặt cho vay lưu động lên tới 400.000 - 500.000 Rupee, nguồn thu từ tiền lãi đêm đem lại cho ông thêm 1.000 đến 2.000 Rupee (khoảng 270.000 đến 450.000 VNĐ) mỗi ngày - gấp nhiều lần nguồn thu nhập chính từ việc ngồi xin tiền.

Chỉ đến khi Đội cứu trợ thuộc Sở Phát triển Phụ nữ và Trẻ em ra quân làm sạch đô thị, sự thật về "triệu phú ăn xin" mới bị phanh phui. Cơ quan chức năng bàng hoàng phát hiện Mangilal đang sở hữu khối tài sản đáng mơ ước: 3 ngôi nhà tại vị trí đắc địa (bao gồm 1 tòa nhà 3 tầng), 3 chiếc xe lam đang cho thuê sinh lời hàng ngày, cùng một chiếc ô tô Maruti Suzuki Dzire có tài xế riêng để phục vụ di chuyển. Thậm chí, ông còn "tranh thủ" nhận thêm một căn hộ chính sách dành cho người khuyết tật nghèo.

Hiện tại, Mangilal đã bị đưa vào trung tâm phục hồi chức năng Sevadham Ashram. Toàn bộ tài sản, tài khoản ngân hàng cùng các giao dịch tín dụng đen của ông đã bị chính quyền phong tỏa và điều tra làm rõ. Sự việc không chỉ để lại tiếng cười cay đắng cho các tiểu thương chợ Sarafa mà còn là một hồi chuông cảnh báo về việc lòng thương hại đang bị biến thành mặt hàng kinh doanh béo bở.

Nguồn: NDTV