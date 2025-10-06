Nhiều cơ hội cho những ai dám mơ lớn tới trung tâm tài chính hàng đầu thế giới

Trong bối cảnh giáo dục quốc tế ngày càng cạnh tranh khốc liệt, sự kiện "Chuyển mình cùng du học Hong Kong, cơ hội để bạn GET IT" là 1 cơ hội tốt cho học sinh, sinh viên Việt Nam. Với sự tham gia của 8 trường đại học hàng đầu Hong Kong (Trung Quốc), chương trình không chỉ vẽ nên bức tranh sống động về hệ thống giáo dục châu Á tiên tiến mà còn mở ra cánh cửa kết nối trực tiếp với tương lai sự nghiệp toàn cầu.

Sự kiện diễn ra ngày 5/10 tại Vincom Mega Mall Smart City, quy tụ đại diện từ các trường danh tiếng như Đại học Hong Kong (HKU), Đại học Khoa học và Công nghệ Hong Kong (HKUST), Đại học Bách khoa Hong Kong (PolyU), Đại học City Hong Kong (CityU), Đại học Baptist Hong Kong (HKBU), Đại học Trung ương Hong Kong (CUHK), Đại học Giáo dục Hong Kong (EdUHK) và Đại học Lingnan (LU).

Với chủ đề nhấn mạnh sự "chuyển mình" – biến giấc mơ du học thành hiện thực – chương trình mang đến những thông tin cập nhật, giúp người tham dự nắm bắt xu hướng giáo dục hậu đại dịch và cơ hội việc làm tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương.

Đại diện 8 trường ĐH hàng đầu Hong Kong

Điểm nhấn mở đầu là bài phát biểu của bà Teresa Poon, Phó Giám đốc Văn phòng Kinh tế và Thương mại Hong Kong tại Singapore, đại diện Chính quyền Đặc khu Hành chính Hong Kong (Trung Quốc). Bà nhấn mạnh rằng, du học Hong Kong không chỉ là hành trình học thuật mà còn là nền tảng xây dựng sự nghiệp quốc tế. "Hong Kong sở hữu hệ thống giáo dục kết hợp hoàn hảo giữa tiêu chuẩn Anh-Mỹ và tinh hoa Á Đông, với hơn 90% chương trình giảng dạy bằng tiếng Anh", bà chia sẻ.

Đặc biệt, chính sách hỗ trợ sinh viên quốc tế sau tốt nghiệp cho phép ở lại lên đến 24 tháng để tìm việc, giúp giảm gánh nặng visa và tăng cơ hội tiếp cận các tập đoàn đa quốc gia như HSBC hay Tencent. Theo báo cáo mới nhất từ Hội đồng Phát triển Giáo dục Hong Kong, hơn 70% sinh viên quốc tế tìm được việc làm trong vòng sáu tháng sau khi tốt nghiệp, với mức lương khởi điểm trung bình cao hơn 20% so với các điểm đến châu Á khác.

Hong Kong là một trong những trung tâm tài chính toàn cầu quan trọng nhất, nắm giữ điểm số về chỉ số phát triển tài chính cao nhất và luôn được xếp hạng là khu vực kinh tế cạnh tranh cũng như tự do nhất trên thế giới trong nhiều năm. Năm 2025, Hong Kong cũng xếp thứ 7 trên thế giới trong bảng xếp hạng thành phố an toàn nhất.

Các phiên chia sẻ tiếp theo mang đến góc nhìn đa chiều từ các chuyên gia. Bà Jessica Lo từ PolyU giới thiệu về môi trường học tập sáng tạo, nơi sinh viên có thể tham gia các dự án nghiên cứu thực tế với doanh nghiệp toàn cầu, từ AI đến thiết kế bền vững.

Tiến sĩ Edmond Tsang của HKBU khuyên các bạn trẻ nên cân nhắc sở thích cá nhân và xu hướng việc làm tương lai khi chọn ngành, nhấn mạnh các chương trình liên ngành như Kinh doanh số và Khoa học dữ liệu – những lĩnh vực dự báo tăng trưởng 30% tại Hong Kong đến năm 2030.

Giáo sư Duy Trinh từ HKUST bổ sung, ngoài chi phí học tập hợp lý (khoảng 150-200 triệu VND/năm, kèm học bổng lên đến 50%), du học sinh cần chú ý đến kỹ năng mềm như thích ứng văn hóa và mạng lưới quan hệ, vốn là chìa khóa thành công ở một thành phố sôi động như Hong Kong.

Tại sự kiện, hai du học sinh Việt Nam hiện đang du học tại Hong Kong là Nguyễn Thị Minh Phương và Lê Phan Trung Quốc – đã chia sẻ hành trình cá nhân. Minh Phương kể về những buổi học nhóm đa quốc tịch, nơi cô học được cách giải quyết vấn đề thực tế qua các hackathon, trong khi Trung Quốc nhấn mạnh cuộc sống sôi nổi ngoài giảng đường: từ khám phá chợ đêm Temple Street đến tham gia các câu lạc bộ thể thao quốc tế. "Hong Kong không chỉ dạy tôi kiến thức, mà còn rèn luyện sự tự tin để chinh phục thế giới", Trung Quốc nói.

Trong thời đại số hóa, Hong Kong nổi lên như một "cầu nối vàng" giữa Đông - Tây, hứa hẹn mở ra vô vàn cơ hội cho những ai dám mơ lớn. Với hàng loạt câu hỏi từ phụ huynh về học bổng, ký túc xá và cơ hội thực tập. Đại diện các trường giải đáp chi tiết, từ chương trình trao đổi với các đại học Mỹ - Anh đến hỗ trợ tài chính dành riêng cho sinh viên Đông Nam Á.