Nhiều 'đại bàng' quốc tế quan tâm tới chứng khoán Việt Nam vì một lý do

Thông tin được Phó Chủ tịch UBCKNN đưa ra tại sự kiện đối thoại với chủ đề “Tiền mới, hàng mới và Cơ hội trên thị trường mới nổi” do Câu lạc bộ Nhà báo Chứng khoán Việt Nam tổ chức hôm nay (23/10).

Tại cuộc đối thoại, ông Nguyễn Minh Tuấn - Tổng Giám đốc AFA Capital - cho biết - thực tế dòng tiền trên thị trường chủ yếu chảy vào các ngành mang tính chu kỳ cao, khiến bản thân thị trường cũng trở nên rất “chu kỳ”. Khi thuận lợi, dòng vốn đổ vào mạnh, nhưng khi gặp khó khăn, mức sụt giảm cũng nhanh và sâu.

Ông Nguyễn Minh Tuấn, Tổng Giám đốc AFA Capital.

Ông Tuấn đề xuất một số giải pháp để phát triển thị trường vốn bền vững hơn. Trước hết, cần đẩy nhanh tiến trình cổ phần hóa và niêm yết doanh nghiệp nhà nước. Đây là câu chuyện “nghe cũ nhưng luôn mới”, bởi tiến độ hiện nay còn chậm. Ông Tuấn cho rằng, cần tách riêng phần định giá đất khỏi giá trị doanh nghiệp, giảm rủi ro cho đơn vị định giá, từ đó tăng tốc cổ phần hóa và đưa thêm hàng hóa chất lượng ra thị trường.

Về tiêu chí niêm yết, ông Tuấn nêu quan điểm nên có sự phân loại rõ ràng giữa các nhóm doanh nghiệp. Chẳng hạn, yêu cầu doanh nghiệp phải có lãi hai năm liên tiếp là điều “cực kỳ khó” với các công ty khởi nghiệp hoặc doanh nghiệp tăng trưởng nhanh, nhưng cũng không thể hạ tiêu chuẩn quá thấp để tránh rủi ro cho nhà đầu tư.

Ông Tuấn cũng đề xuất cho phép các doanh nghiệp tiềm năng tham gia sàn UpCOM, sandbox hoặc trung tâm giao dịch quốc tế, nhằm tạo không gian thử nghiệm trong khuôn khổ giám sát của cơ quan quản lý.

Đối với nhà đầu tư nước ngoài, hạn chế về tỷ lệ sở hữu vẫn là rào cản lớn. Ông Tuấn gợi ý phát triển sản phẩm cổ phiếu không có quyền biểu quyết, cho phép nhà đầu tư ngoại được sở hữu cổ phần nhưng không tham gia biểu quyết ở những lĩnh vực nhạy cảm, qua đó thu hút thêm vốn đầu tư mà vẫn giữ được quyền kiểm soát trong nước.

Vừa qua, FTSE Russell chính thức công bố nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam từ thị trường cận biên lên thị trường mới nổi thứ cấp.

Ông Bùi Hoàng Hải - Phó Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) - cho biết, sau khi có kết quả công bố nâng hạng thị trường, rất nhiều nhà đầu tư quốc tế, bao gồm các quỹ đầu tư thụ động và chủ động, trước đây chưa từng quan tâm đến Việt Nam nay đã tìm đến để tìm hiểu. Nhiều nhà đầu tư đang quản lý nguồn vốn hàng trăm đến hàng nghìn tỷ USD quan tâm đến thị trường chứng khoán Việt Nam.

Ông Bùi Hoàng Hải - Phó Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN).

Về phía cung, UBCKNN đã triển khai nhiều biện pháp để tăng tính hấp dẫn và đa dạng hàng hóa trên thị trường, trước hết là việc rút ngắn thời gian niêm yết sau IPO.

Bên cạnh đó, ông Hải cho biết, cơ quan quản lý đang thúc đẩy niêm yết các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (FDI). Đây là nhóm doanh nghiệp có quy mô lớn, hoạt động hiệu quả, nếu được niêm yết sẽ giúp thị trường tăng chiều sâu, thu hút thêm nhà đầu tư nước ngoài.

“Đến hiện nay, nhận được sự đồng thuận từ các bộ, ngành liên quan, chúng ta có thể mong chờ thời gian tới công ty có nguồn gốc FDI có thể IPO và niêm yết trên thị trường”, ông Hải nói.

Ngoài cung về cổ phiếu, UBCKNN cũng tập trung vào phát triển các loại trái phiếu , điển hình xây dựng quy định pháp lý cho việc chào bán trái phiếu đặc biệt là trái phiếu liên quan hạ tầng, trái phiếu PPP…

Bà Nguyễn Thị Việt Hà - Quyền Chủ tịch Sở Giao dịch chứng khoán TPHCM (HoSE) - cho biết, với mục tiêu tăng trưởng kinh tế 2 con số, dòng tiền nội và vốn ngoại chờ đợi vào thị trường rất lớn.

Điều này đòi hỏi hạ tầng công nghệ phải đủ năng lực để đáp ứng. Với HoSE, yêu cầu đặt ra là khẩn trương tiếp tục nâng cấp hệ thống công nghệ thông tin, bên cạnh đó nâng cao chất lượng hàng hóa để ngày càng có thêm nhiều hàng hóa chất lượng cao đưa lên thị trường.