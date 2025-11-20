Nhiều dự án lãng phí, chậm tiến độ sau thanh tra

Chánh Thanh tra tỉnh Khánh Hòa đã ban hành Quyết định số 64/QĐ-TTG về việc thanh tra chuyên đề các dự án đầu tư có khó khăn, vướng mắc, chậm tiến độ, hiệu quả thấp trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, Thanh tra tỉnh Khánh Hòa đã thành lập 4 đoàn công tác khẩn trương vào cuộc. Kết quả, trong tháng 9/2025 các đoàn công tác đã hoàn thành nhiệm vụ được giao, Thanh tra tỉnh Khánh Hòa lần lượt công bố các kết luận thanh tra. Trong số này phải kể đến Báo cáo kết quả thanh tra số 01/BC-ĐTT ngày 5/9/2025 của Trưởng Đoàn thanh tra số 1 chỉ rõ 10 dự án nằm trong kế hoạch thanh tra gồm: Dự án Khu phức hợp thương mại - khách sạn - căn hộ Tropicana Nha Trang; Khu đô thị mới Phúc Khánh 1; Khu đô thị mới Phúc Khánh 2; Xây dựng hạ tầng kỹ thuật Khu đô thị mới Mỹ Gia (giai đoạn 1); Khu phức hợp Ana Mandara Cam Ranh; Dự án chung cư Napoleon Castle 1; Dự án Hệ thống thu gom và xử lý nước thải Khu du lịch Bắc bán đảo Cam Ranh...

Theo Chánh Thanh tra tỉnh Khánh Hòa Tạ Hồng Quang, ngoài việc kiến nghị xử lý trách nhiệm các cá nhân, tập thể liên quan đối với từng dự án, Thanh tra tỉnh đã đề nghị UBND tỉnh tìm hướng tháo gỡ khó khăn như: chỉ đạo Giám đốc các Sở: Tài chính, Xây dựng, Nông nghiệp và Môi trường và các sở, ngành liên quan chủ động rà soát lại toàn bộ quy trình từ chấp thuận chủ trương đầu tư, lựa chọn nhà đầu tư, cấp và điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư; công tác giao đất, cho thuê đất, quy hoạch và cấp phép xây dựng... trên nguyên tắc đảm bảo tất cả các trình tự, thủ tục phải tuân thủ chặt chẽ các quy định pháp luật có liên quan (như Luật Đầu tư, Luật Đất đai, Luật Xây dựng...). Từ đó khơi thông nguồn lực, khai thác hiệu quả lợi thế và tiềm năng về đất đai của tỉnh.

Tại TP Hải Phòng, Thanh tra thành phố vừa công khai Kết luận thanh tra đối với 4 dự án gồm: Dự án đầu tư xây dựng khu dân cư, dịch vụ công nghiệp phường Ái Quốc; Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng kỹ thuật Khu đô thị thương mại Lai Cách, huyện Cẩm Giàng; Dự án Cơ sở sản xuất gạch không nung và gia công kết cấu thép của Công ty TNHH sản xuất và thương mại Xuân Mai; Dự án Nhà máy chế biến đất sét Viglacera của Công ty cổ phần sứ Viglacera Thanh Trì.

Theo Chánh Thanh tra TP Hải Phòng Bùi Thị Hồng Vân, từ kết quả thanh tra đã phát hiện ra một số “lỗ hổng” chính của hệ thống pháp luật hiện hành như Luật Đất đai, Luật Xây dựng, Luật Đầu tư công và Luật Đầu tư, Luật Bảo vệ môi trường… Từ đó, Thanh tra TP Hải Phòng kiến nghị, đề xuất cấp có thẩm quyền có hướng dẫn cụ thể việc xử lý các công trình, dự án đã xây dựng, đưa vào sử dụng nhưng không phù hợp quy hoạch được duyệt; cơ chế điều chỉnh, cập nhật quy hoạch kèm nghĩa vụ tài chính, điều chỉnh bổ sung hạ tầng, tránh lãng phí nguồn lực đầu tư. Cần có hướng dẫn thống nhất đối với các dự án đã được giao đất, cho thuê đất theo chính sách trước đây, nay chuyển sang quy định mới, nhằm đảm bảo thu đúng, thu đủ cho ngân sách, đồng thời ổn định cho nhà đầu tư và người dân…

Cùng với các địa phương, trong tháng 10 và 11/2025, Thanh tra Chính phủ tiến hành công bố các kết luận thanh tra, trong đó có kết luận về việc thanh tra các dự án có khó khăn, vướng mắc tại tỉnh Quảng Ninh; Kết luận về các dự án khó khăn, vướng mắc tại Bộ Xây dựng; Kết luận về các dự án khó khăn, vướng mắc tại TP Cần Thơ; Kết luận về các dự án khó khăn, vướng mắc tại Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Kết luận về các dự án khó khăn, vướng mắc tại Bộ Ngoại giao (trụ sở Bộ Ngoại giao)…

Theo Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Lê Sỹ Bảy, mỗi dự án đều được cơ quan thanh tra chỉ ra khó khăn, vướng mắc, hiệu quả thấp, nguy cơ gây thất thoát, lãng phí… và đề xuất hướng giải quyết tới Chính phủ và từng bộ, ngành, địa phương liên quan. Thậm chí, tại Dự án xây dựng trụ sở Bộ Ngoại giao, ngoài việc kiến nghị tới Chính phủ xử lý trách nhiệm các tổ chức, cá nhân có liên quan, Thanh tra Chính phủ còn chuyển hồ sơ sang Bộ Công an để xem xét, xử lý theo thẩm quyền.