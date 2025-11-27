Nhiều gia đình lựa chọn gửi tro cốt tại chùa vừa thuận tiện vừa tiết kiệm

Chùa Bửu Sơn (Quận 5 cũ) là một trong những địa điểm được nhiều người lựa chọn nhờ vào không gian thanh tịnh, trang nghiêm và chính sách lưu tro cốt linh hoạt, tiết kiệm. Nằm ngay trung tâm thành phố, ngôi chùa có vị trí thuận lợi, giúp thân nhân dễ dàng lui tới mỗi dịp lễ, rằm hay ngày giỗ.

Giải pháp lưu tro cốt tiết kiệm – chu toàn nghĩa tình

Theo ghi nhận, mức chi phí lưu tro cốt tại Chùa Bửu Sơn hiện được đánh giá là phù hợp với điều kiện của nhiều gia đình công nhân, viên chức, người cao tuổi sống tại TP.HCM. Mỗi hộc lưu đều được bố trí ngay ngắn, sạch sẽ, có bảng tên và khu vực thờ phụng riêng.

Bên cạnh đó, nhiều đơn vị tổ chức tang lễ chuyên nghiệp đã triển khai các gói dịch vụ trọn gói, kết hợp tổ chức tang lễ và đặt hộc lưu tro cốt tại chùa, giúp thân nhân không phải tự tìm kiếm nhiều nơi, đồng thời tiết kiệm đáng kể chi phí so với việc thực hiện riêng lẻ từng khâu.

Toàn cảnh chùa

Một đại diện Dịch vụ Tang Lễ Blackstones tại TP.HCM cho biết: "Nhiều gia đình mong muốn tang lễ được tổ chức chu đáo nhưng vẫn tiết kiệm. Vì vậy, mô hình kết hợp tang lễ trọn gói kèm hộc lưu tại chùa đang được nhiều gia đình lựa chọn để chuẩn bị trước. Vừa đảm bảo yếu tố tâm linh tín ngưỡng, vừa giúp người thân an tâm dù có hữu sự bất ngờ."

Xu hướng lựa chọn nơi an nghỉ tại các chùa trong đô thị

Theo các chuyên gia văn hóa Phật giáo, việc lưu tro cốt tại chùa không chỉ mang ý nghĩa tâm linh mà còn thể hiện đạo hiếu và lòng tưởng nhớ của con cháu đối với người đã khuất. Những năm gần đây, xu hướng này ngày càng phổ biến tại TPHCM khi quỹ đất nghĩa trang trong đô thị dần hạn chế, trong khi các chùa lại có không gian yên tĩnh, sạch sẽ, thuận tiện cho việc thờ phụng.

Bên trong không gian lưu tro cốt tại chùa Bửu Sơn

Chùa Bửu Sơn là một trong những ngôi chùa có lịch sử lâu đời tại Phường Chợ Lớn (Quận 5 cũ), thường xuyên tổ chức các khóa lễ cầu siêu, kỳ an và lễ Vu Lan. Việc lựa chọn nơi đây làm nơi an nghỉ được xem là sự kết hợp hài hòa giữa tâm linh và tiện ích đô thị.

Đồng hành cùng gia đình trong việc chuẩn bị hậu sự

Một điểm đáng chú ý là hiện nay, các đơn vị như Tang Lễ Việt và Blackstones đang cung cấp các gói dịch vụ tang lễ tiết kiệm trọn gói, bao gồm tổ chức tang lễ, thủ tục pháp lý, xe đưa rước, cùng hộc lưu tro cốt tại các chùa đối tác như Chùa Bửu Sơn.

Giải pháp này không chỉ giúp giảm bớt gánh nặng tài chính mà còn đảm bảo mọi nghi lễ được thực hiện đúng phong tục và trang trọng. Đặc biệt, khách hàng có thể đặt trước dịch vụ hậu sự với mức chi phí ưu đãi, thể hiện sự chu toàn, chuẩn bị cho tương lai một cách văn minh và nhân văn.

