Nhiều gia đình ở Hà Nội sắp được hỗ trợ tối đa 6 triệu đồng, điều kiện cụ thể thế nào?

Ngày 28/10/2026, tại kỳ họp chuyên đề thứ bảy, HĐND TP Hà Nội đã thông qua nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ hộ gia đình lắp đặt điện mặt trời mái nhà tự sản xuất, tự tiêu thụ và hệ thống lưu trữ điện trên địa bàn thành phố.

Theo thông tin được Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) công bố ngày 29/10, các hộ gia đình đáp ứng đầy đủ điều kiện có thể được hỗ trợ kinh phí lắp đặt điện mặt trời mái nhà, với tổng số tiền tối đa lên tới 6 triệu đồng khi kết hợp cùng hệ thống lưu trữ điện.

Chính sách mới được kỳ vọng sẽ khuyến khích người dân sử dụng năng lượng tái tạo, tận dụng diện tích mái nhà để sản xuất điện phục vụ sinh hoạt, qua đó giảm chi phí tiền điện và góp phần giảm áp lực lên hệ thống điện của Thủ đô.

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Những gia đình nào được nhận hỗ trợ tối đa 6 triệu đồng?

Theo Cổng thông tin điện tử Đảng bộ TP Hà Nội, chính sách hướng tới các hộ gia đình có nhà ở riêng lẻ trên địa bàn thành phố, lắp đặt hệ thống điện mặt trời mái nhà để tự sản xuất, tự tiêu thụ và đáp ứng những yêu cầu theo quy định.

Đáng chú ý, khoản hỗ trợ 6 triệu đồng không được áp dụng đồng loạt cho tất cả hộ gia đình. Số tiền thực tế được nhận sẽ phụ thuộc vào công suất hệ thống điện mặt trời và việc có lắp đặt đồng bộ thiết bị lưu trữ điện hay không.

Cụ thể, đối với hệ thống điện mặt trời mái nhà có công suất từ 1 kWp trở lên, thành phố hỗ trợ 1 triệu đồng cho mỗi kWp, với tổng mức hỗ trợ không quá 3 triệu đồng.

Trường hợp hộ gia đình lắp đặt đồng bộ hệ thống lưu trữ điện có dung lượng từ 1 kWh trở lên, mức hỗ trợ bổ sung là 1 triệu đồng/kWh, tối đa 3 triệu đồng.

Như vậy, một gia đình lắp đặt đồng thời cả hệ thống điện mặt trời mái nhà và hệ thống lưu trữ điện, nếu đáp ứng đầy đủ điều kiện, có thể được nhận tổng mức hỗ trợ tối đa 6 triệu đồng.

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Chẳng hạn, với hệ thống điện mặt trời công suất 3 kWp kết hợp bộ lưu trữ có dung lượng 3 kWh, hộ gia đình có thể được hỗ trợ 3 triệu đồng cho mỗi hạng mục, tương đương tổng cộng 6 triệu đồng. Ngược lại, nếu chỉ lắp điện mặt trời mái nhà mà không có thiết bị lưu trữ, số tiền hỗ trợ tối đa là 3 triệu đồng.

Bên cạnh yêu cầu về công suất và dung lượng, người dân cũng cần đáp ứng các điều kiện liên quan đến việc lắp đặt và sử dụng hệ thống.

Theo EVN, hộ gia đình phải hoàn thành thủ tục thông báo hoặc đăng ký phát triển nguồn điện đối với những trường hợp pháp luật yêu cầu. Đồng thời, người nhận hỗ trợ phải cam kết duy trì khai thác, sử dụng hệ thống trong thời gian tối thiểu 3 năm kể từ ngày nhận kinh phí.

Một điểm cần lưu ý khác là mỗi nhà ở riêng lẻ chỉ được hỗ trợ một lần trong thời gian nghị quyết có hiệu lực.

Chính sách áp dụng đến khi nào, người dân nhận hỗ trợ ở đâu?

Không chỉ quy định cụ thể mức hỗ trợ, nghị quyết vừa được HĐND TP Hà Nội thông qua còn xác định thời gian thực hiện chính sách đến hết ngày 31/12/2030, tính từ thời điểm văn bản có hiệu lực.

Theo thông tin từ Cổng thông tin điện tử Đảng bộ TP Hà Nội, tổng kinh phí dự kiến dành cho chương trình trong giai đoạn 2026–2030 vào khoảng 158,76 tỷ đồng. Nguồn kinh phí được bố trí từ ngân sách thành phố, bổ sung có mục tiêu cho ngân sách cấp xã.

Về thủ tục, theo EVN, UBND cấp xã là cơ quan giải quyết hồ sơ và quyết định phê duyệt kinh phí hỗ trợ. Khoản tiền này được chi trả thông qua chủ hộ; trường hợp ủy quyền thực hiện thủ tục phải tuân thủ các quy định liên quan.

Do đó, những gia đình có nhu cầu lắp đặt điện mặt trời mái nhà có thể chủ động tìm hiểu thông tin tại UBND xã, phường nơi có nhà ở, đồng thời liên hệ đơn vị điện lực trên địa bàn để được hướng dẫn về điều kiện kỹ thuật và thủ tục cần thiết.

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Tuy nhiên, người dân cần phân biệt giữa thời điểm nghị quyết được thông qua và thời điểm chính sách chính thức có hiệu lực. Việc HĐND TP Hà Nội thông qua nghị quyết ngày 28/10 không đồng nghĩa các hộ gia đình có thể nhận tiền hỗ trợ ngay từ ngày này. Thời điểm tiếp nhận hồ sơ và thực hiện chi trả cần căn cứ vào văn bản có hiệu lực cùng hướng dẫn của cơ quan chức năng.