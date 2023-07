Nhiều ngân hàng cắt giảm nhân sự, thu nhập những người ở lại tăng mạnh

Đã có một số ngân hàng công bố báo cáo tài chính quý 2/2023 với kết quả không mấy khả quan so với cùng kỳ năm ngoái. Phần lớn các nhà băng ghi nhận lợi nhuận sụt giảm mạnh so với cùng kỳ. Trong 8 ngân hàng đã công bố kết quả kinh doanh thì có đến 5 ngân hàng ghi nhận lợi nhuận quý 2/2023 thấp hơn so với quý 2/2022. Bên cạnh lợi nhuận sụt giảm, các ngân hàng cũng đang phải đối mặt với nợ xấu tăng khá mạnh khiến họ phải gia tăng trích lập dự phòng rủi ro.

Song song với kết quả kinh doanh không mấy tích cực, một diễn biến khác cũng đang được chú ý là số lượng nhân sự tại nhiều nhà băng sụt giảm trong quý 2/2023, có nơi cắt giảm tới hàng nghìn người.

Điển hình tại LPBank, số lượng nhân viên của nhà băng này cuối tháng 6/2023 còn 10.818 người, giảm 1.462 người so với cuối quý 1 và giảm 1.385 người so với cuối năm 2022. Đây cũng là quý cắt giảm nhân sự mạnh nhất của LPBank trong nhiều năm trở lại đây.

Trước đó, trong năm 2022, nhà băng này vẫn còn ồ ạt tuyển dụng nhân sự, tăng thêm hơn 1.500 người, tập trung tuyển thêm vào nửa đầu năm khi tình hình kinh tế vẫn còn nhiều thuận lợi.

Đáng chú ý, mặc dù cắt giảm lượng lớn nhân sự trong nửa đầu năm nhưng tổng quỹ lương, phụ cấp cho nhân viên không sụt giảm mà còn tăng khá mạnh. Báo cáo tài chính cho biết, chi lương và phụ cấp nhân viên LPBank 6 tháng đầu năm 2023 là 1.349 tỷ đồng, tăng 15% so với cùng kỳ. Ước tính thu nhập bình quân của nhân viên LPBank nửa đầu năm 2023 là 19 triệu đồng/tháng, cao hơn so với cùng kỳ là 17 triệu đồng/tháng.

Tại ABBank, ngân hàng ghi nhận quý thứ 4 liên tiếp giảm số lượng nhân viên, tổng cộng đã giảm 234 nhân sự xuống 3.776 người (30/6/2023). Riêng nửa đầu năm 2023, ABBank đã giảm 148 nhân sự. Không chỉ ngân hàng mà các công ty con của ABBank cũng giảm 19 nhân sự trong nửa đầu năm.

Nhân sự giảm nhưng chi lương và phụ cấp cho nhân viên ABBank vẫn tiếp tục tăng 30% so với cùng kỳ, đạt 526 tỷ đồng trong nửa đầu năm 2023. Theo đó, ước tính thu nhập bình quân nhân viên ABBank 6 tháng đầu năm đạt 22,7 triệu đồng/tháng, cao hơn đáng kể so với mức 18,5 triệu đồng/tháng của nửa đầu năm 2022.

Tại TPBank, ngân hàng cũng ghi nhận 338 nhân viên nghỉ việc trong nửa đầu năm 2023. Theo đó tổng số lượng nhân sự cuối tháng 6/2023 còn 8.348 người. Diễn biến này trái ngược với 6 tháng đầu năm 2022, TPBank đã tuyển thêm tới hơn 1.300 nhân sự.

Chi lương và phụ cấp nhân viên nửa đầu năm 2023 của TPBank là 1.946 tỷ đồng, tăng 21,7% so với cùng kỳ. Theo đó, ước tính thu nhập bình quân nhân viên ngân hàng 6 tháng đầu năm nay đạt gần 38 triệu đồng/tháng, tăng khoảng 5 triệu so với cùng kỳ năm ngoái.

Trên thực tế trước đó, trong quý 1/2023 cũng đã ghi nhận nhiều ngân hàng sụt giảm về số lượng nhân sự. Theo kết quả khảo sát của Ngân hàng Nhà nước, các tổ chức tín dụng nhận định tình hình lao động, việc làm của ngành tài chính ngân hàng trong Quý II/2023 mặc dù cải thiện so với quý trước nhưng chưa đạt mức kỳ vọng. Các tổ chức tín dụng cũng kỳ vọng tình hình lao động sẽ diễn biến khả quan hơn trong Quý III/2023 và cả năm 2023.