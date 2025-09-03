Nhiều ngân hàng muốn lấn sân kinh doanh chứng khoán

ĐHĐCĐ bất thường hồi tháng 7/2025 của Ngân hàng TMCP Thịnh vượng và Phát triển (PGBank, mã: PGB, sàn UPCoM) đã thông qua chủ trương góp vốn, mua cổ phần để thành lập mua lại công ty con, công ty liên kết ở trong nước hoạt động trong một/một số các lĩnh vực gồm: bảo lãnh phát hành chứng khoán, môi giới chứng khoán; quản lý, phân phối chứng chỉ quỹ đầu tư chứng khoán; quản lý danh mục đầu tư chứng khoán và mua, bán cổ phiếu; bảo hiểm.



Công ty mục tiêu mà PGBank dự định góp vốn, mua cổ phần là công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ hoặc công ty bảo hiểm; đáp ứng các điều kiện khác theo quy định của pháp luật và quy định hiện hành của PGBank tại thời điểm góp vốn, mua cổ phần.

Nguồn tiền góp vốn/mua cổ phần từ vốn điều lệ và quỹ dự trữ của PGBank trên cơ sở phù hợp với quy định pháp luật. Với tỷ lệ tham gia góp vốn/mua cổ phần là toàn bộ hoặc một phần vốn điều lệ của công ty mục tiêu mà PGBank sẽ tham gia góp vốn, mua cổ phần tùy thuộc vào thỏa thuận với các bên liên quan và tối đa trong phạm vi pháp luật cho phép.

Giá trị giao dịch, giá trị góp vốn, mua cổ phần dự kiến có giá trị từ 20% vốn điều lệ trở lên của ngân hàng ghi trong báo cáo tài chính đã được kiểm toán gần nhất hoặc mức khác phù hợp với quy định của pháp luật và điều lệ PGBank đảm bảo công ty mục tiêu trở thành công ty con, công ty liên kết của PGBank.

Động thái mở rộng hoạt động sang các lĩnh vực tài chính ngoài ngân hàng được PGBank lý giải nhằm thực hiện chiến lược 5 năm giai đoạn 2025–2030, thúc đẩy tăng trưởng và nâng cao năng lực cạnh tranh.

Tương tự, ĐHĐCĐ thường niên 2025 của Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín (Sacombank, mã: STB) đã thông qua tờ trình về phương án mua công ty chứng khoán để trở thành công ty con của ngân hàng.

Theo đó, Sacombank sẽ góp vốn/mua cổ phần công ty chứng khoán, với tỷ lệ sở hữu trên 50%, tổng giá trị đầu tư tối đa 1.500 tỷ đồng.

Nói về lý do muốn mua lại một công ty chứng khoán, lãnh đạo Sacombank đánh giá, hoạt động ngân hàng đầu tư đang là xu thế tạo ra nguồn thu nhập lớn cho hệ thống ngân hàng toàn cầu và Việt Nam. Một số ngân hàng đã và đang triển khai hoạt động này hiệu quả, thông qua việc sở hữu các công ty chứng khoán. Do đó, việc góp vốn, mua cổ phần công ty chứng khoán sẽ giúp gia tăng nguồn thu dịch vụ và năng lực cạnh tranh cho Sacombank.

Hiện tại, Sacombank đang là cổ đông lớn nhất tại Chứng khoán SBS với tỷ lệ sở hữu gần 13,8%. Cũng tại ĐHĐCĐ thường niên, ban lãnh đạo Sacombank khẳng định không có nhu cầu mua lại vốn Công ty Chứng khoán SBS, mà lựa chọn công ty chứng khoán mới.

Ngân hàng TMCP Đông Nam Á (SeABank, mã: SSB, sàn HoSE) cũng đã thông qua kế hoạch mua cổ phần của Công ty cổ phần Chứng khoán ASEAN ("Asean Securities") để công ty này trở thành công ty con của SeABank.

Hiện Chứng khoán ASEAN có vốn điều lệ 1.500 tỷ đồng. SeABank dự kiến sẽ mua cổ phần để sở hữu tối đa 100% vốn điều lệ công ty chứng khoán này. Thời gian thực hiện trong năm 2025 và/hoặc phù hợp với chấp thuận của Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền, quy định của pháp luật và tình hình thực tế.

Lãnh đạo SeABank cho rằng, bên cạnh hoạt động kinh doanh ngân hàng là cốt lõi đóng vai trò trung tâm, việc SeABank mua cổ phần của doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực chứng khoán sẽ tạo cơ hội cho ngân hàng mở rộng hoạt động, đa dạng hóa các nhóm sản phẩm dịch vụ, bán chéo sản phẩm và đa dạng hóa hệ thống kênh phân phối cho các nhóm đối tượng khách hàng, đặc biệt là khách hàng cá nhân, đa dạng hóa hoạt động đầu tư, từ đó đa dạng hóa doanh thu và tối ưu hóa vốn góp của cổ đông.

Cổ đông Ngân hàng TMCP Hàng hải Việt Nam (MSB) cũng thông qua việc góp vốn, mua cổ phần của công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ để các công ty này trở thành công ty con của MSB.

Theo Tổng Giám đốc Nguyễn Hoàng Linh, mục tiêu của MSB là các công ty chứng khoán có tài sản sạch và quy mô vốn điều lệ khoảng 300-500 tỷ đồng. Sau đó, MSB sẽ tham gia điều hành và điều chỉnh tăng vốn để phù hợp với quá trình phát triển, đồng thời hỗ trợ các sản phẩm liên quan.

Trong tờ trình cổ đông, Ban lãnh đạo MSB kỳ vọng thị trường chứng khoán Việt Nam sẽ tiếp tục phát triển cả về chất và lượng, với nhiều yếu tố hỗ trợ, với mục tiêu vốn hóa thị trường cổ phiếu đạt 120% GDP vào năm 2030. Đặc biệt, thị trường chứng khoán hướng đến mục tiêu nâng hạng thị trường từ thị trường cận biên lên thị trường mới nổi vào năm 2025, mục tiêu dự báo sẽ thu hút khoảng 25 tỷ USD đầu tư gián tiếp nước ngoài mỗi năm vào Việt Nam.

Nhận biết xu hướng và các tiềm năng tăng trưởng, MSB xác định lĩnh vực chứng khoán, ngân hàng đầu tư là một trong những trọng tâm phát triển trong tương lai. Do đó, việc đầu tư vào công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ nhằm giúp MSB mở rộng sang lĩnh vực ngân hàng đầu tư, cung cấp các dịch vụ tài chính trọng gói như: môi giới chứng khoán, tư vấn tài chính và phát hành cổ phiếu, trái phiếu, đầu tư chứng khoán đến quản lý tài sản và đầu tư quỹ...

Bên cạnh đó, việc sở hữu một công ty chứng khoán và công ty quản lý quỹ giúp MSB đã gia tăng năng lực cấp dịch vụ chứng khoán và quản lý tài sản cao cấp (Wealth Management), phục vụ khách hàng tiềm năng, quy mô lớn, cả với chứng khoán, trái phiếu… giúp đa dạng hóa lựa chọn đầu tư.

Việc sở hữu một công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ cũng giúp MSB tham gia sâu hơn vào thị trường vốn, nâng tầm sự phát triển dài hạn của thị trường. Đặc biệt, trong bối cảnh, MSB sẽ có lợi thế lớn khi vừa cung cấp dịch vụ ngân hàng vừa hỗ trợ doanh nghiệp huy động vốn qua kênh chứng khoán.