Nhiều người chà vỏ khoai tây lên đồ kim loại bị gỉ: Lý do nằm ở một chất ít ai biết

Vỏ khoai tây thường được bỏ đi hoặc cho vào thùng ủ phân. Tuy nhiên, một mẹo làm sạch đang được nhiều người chia sẻ là rắc baking soda lên mặt trong của vỏ khoai, sau đó chà trực tiếp lên đồ kim loại bị gỉ. Theo Times of India, cách làm này không hoàn toàn là mẹo truyền miệng thiếu căn cứ.

Chất trong khoai tây tác động lên gỉ sắt thế nào?

Vỏ khoai tây chứa axit oxalic có tác dụng hòa tan lớp gỉ sắt (Ảnh: The Economic Times).

Gỉ hình thành khi sắt hoặc vật liệu chứa sắt phản ứng với oxy và độ ẩm. Theo thời gian, trên bề mặt kim loại xuất hiện lớp oxit sắt màu đỏ nâu, khiến đồ dùng mất thẩm mỹ và có thể tiếp tục bị ăn mòn nếu không được xử lý.

Điểm đáng chú ý trong mẹo này nằm ở axit oxalic có sẵn trong khoai tây. Theo Đại học Wisconsin - Madison (Mỹ), axit oxalic có thể liên kết với các hợp chất của sắt, nhờ đó góp phần hòa tan hoặc làm lỏng những lớp gỉ nhẹ bám trên bề mặt.

Vỏ khoai tây vì thế không chỉ đóng vai trò như một miếng chà tạm thời. Phần thịt khoai còn bám bên trong vỏ cung cấp lượng axit hữu cơ cần thiết để tác động lên lớp oxit sắt.

Tuy nhiên, axit oxalic trong khoai tây tương đối nhẹ. Nó phù hợp hơn với các đốm gỉ mới hình thành hoặc lớp gỉ mỏng, chứ không đủ mạnh để phục hồi những vật dụng đã bị ăn mòn sâu.

Vì sao cần thêm baking soda?

Baking soda không hòa tan gỉ theo cách của axit oxalic. Vai trò chính của nguyên liệu này là tạo ra tác động mài mòn nhẹ.

Các hạt baking soda giúp cọ những mảnh gỉ đã được làm lỏng khỏi bề mặt kim loại. So với búi thép hoặc chất tẩy rửa mạnh, cách chà này ít khắc nghiệt hơn và có thể hạn chế nguy cơ tạo ra những vết xước lớn khi thao tác nhẹ tay.

Theo Times of India, hai nguyên liệu này khi kết hợp có thể tạo thành một hỗn hợp làm sạch đơn giản, phù hợp với dụng cụ, đồ dùng nhà bếp, thiết bị làm vườn hoặc những vật kim loại nhỏ chỉ bị gỉ nhẹ.

Dù vậy, hiệu quả có thể khác nhau tùy mức độ ăn mòn, loại kim loại và thời gian vết gỉ đã tồn tại.

Baking soda kết hợp cùng vỏ khoai tây (Ảnh: Ok Diario).

Cách dùng vỏ khoai tây để xử lý vết gỉ nhẹ

Mẹo này không cần chuẩn bị cầu kỳ. Người dùng có thể tận dụng vỏ khoai tây còn tươi hoặc cắt đôi một củ khoai rồi thực hiện theo các bước sau:

Rắc một lượng tương đối nhiều baking soda lên mặt trong của vỏ khoai tây hoặc mặt cắt của củ khoai.

Áp phần có baking soda lên khu vực bị gỉ.

Chà nhẹ theo chuyển động tròn, tránh dùng lực quá mạnh.

Khi mặt khoai trở nên trơn, bẩn hoặc đổi màu, cắt bỏ lớp đã dùng rồi rắc thêm baking soda.

Để phần khoai tây và baking soda lưu lại trên bề mặt trong vài phút.

Lau sạch bằng khăn ẩm.

Làm khô hoàn toàn vật dụng sau khi vệ sinh.

Với những vết gỉ khó bong hơn, quá trình có thể cần được lặp lại vài lần. Tuy nhiên, không nên tiếp tục chà quá mạnh với hy vọng xử lý được phần kim loại đã ăn mòn sâu, bởi điều này có thể làm xước hoặc hư hại bề mặt.

Bước làm khô đặc biệt quan trọng. Nếu nước tiếp tục đọng lại trên kim loại sau khi vệ sinh, gỉ có thể nhanh chóng xuất hiện trở lại.

Mẹo hữu ích nhưng không thể phục hồi kim loại bị ăn mòn nặng

Theo Times of India, sự kết hợp giữa vỏ khoai tây và baking soda hiệu quả nhất với gỉ nhẹ nằm trên bề mặt.

Những vật dụng đã bị ăn mòn sâu, bong tróc, rỗ hoặc suy yếu về kết cấu thường cần đến chất tẩy gỉ mạnh hơn, phương pháp xử lý chuyên dụng hoặc biện pháp làm sạch cơ học.

Vì vậy, mẹo này không phải giải pháp có thể biến một món đồ kim loại hư hỏng nặng trở lại như mới. Nó phù hợp hơn với việc bảo dưỡng nhanh, xử lý những đốm gỉ nhỏ trước khi chúng lan rộng.

Ưu điểm của cách làm là tận dụng nguyên liệu có sẵn trong bếp, ít tốn kém và giúp vỏ khoai tây có thêm một công dụng trước khi bị bỏ đi. Người dùng cũng có thể giảm việc sử dụng các sản phẩm làm sạch có tính tẩy rửa mạnh đối với những vết gỉ không quá nghiêm trọng.

Nguồn: Times of India