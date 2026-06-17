Nhiều người chưa biết: Từ 1.7, hành khách sẽ được hoàn trả toàn bộ tiền vé máy bay nếu gặp tình huống này





Ngày 15.6.2026, Chính phủ ban hành Nghị định 208/2026/NĐ-CP về vận tải hàng không, có hiệu lực từ ngày 01.7.2026. Một trong những nội dung đáng chú ý tại Nghị định là quy định trách nhiệm của người vận chuyển trong trường hợp chuyến bay bị chậm kéo dài.

Theo điểm b khoản 6 Điều 36 Nghị định 208/2026/NĐ-CP, đối với chuyến bay chậm từ 4 giờ trở lên, người vận chuyển phải hoàn trả toàn bộ tiền vé hoặc hoàn trả phần tiền vé chưa sử dụng nếu hành khách không đồng ý với phương án thay đổi hành trình theo quy định tại điểm b khoản 4 Điều 36 của Nghị định.

Bên cạnh việc hoàn tiền vé, hãng hàng không còn phải thực hiện các nghĩa vụ áp dụng đối với chuyến bay chậm từ 3 giờ trở lên. Cụ thể, theo khoản 5 Điều 36 Nghị định 208/2026/NĐ-CP, người vận chuyển phải phục vụ đồ ăn hoặc cung cấp phiếu (voucher) có giá trị tương đương cho hành khách, đồng thời thực hiện các nghĩa vụ hỗ trợ khác theo quy định.

Ngoài ra, điểm c khoản 6 Điều 36 Nghị định 208/2026/NĐ-CP quy định người vận chuyển phải bồi thường ứng trước không hoàn lại cho hành khách đã được xác nhận chỗ và có vé trên chuyến bay. Khoản bồi thường này chỉ được thực hiện một lần đối với mỗi chuyến bay, bao gồm cả trường hợp chậm chuyến trên khoang theo quy định tại Điều 38 Nghị định 208/2026/NĐ-CP.

Đáng lưu ý, nghĩa vụ hoàn trả tiền vé và bồi thường ứng trước không hoàn lại nêu trên chỉ áp dụng đối với trường hợp chuyến bay chậm do lỗi của người vận chuyển theo quy định tại điểm d khoản 6 Điều 36 Nghị định 208/2026/NĐ-CP.