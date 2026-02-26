Nhiều người ngỡ ngàng vì mua được vàng quá dễ dàng

Tiệm vàng Mi Hồng có phần tấp nập ngay khi vừa mở cửa. Tuy nhiên, thay vì mua vàng Thần Tài, nhiều người lại chọn mua vàng nhẫn trơn, trang sức. "Miễn mua được vàng là may mắn rồi chứ không quan trọng là vàng gì. Mặc dù hôm nay đúng ngày vía Thần Tài nhưng tôi thấy mua vàng còn dễ dàng hơn ngày thường" - bà Chinh (ngụ phường Gia Định) cho biết