Nhiều người ngỡ ngàng vì mua được vàng quá dễ dàng

26-02-2026 - 15:10 PM | Tài chính - ngân hàng

Khá nhiều người dân TPHCM ngỡ ngàng khi đến tiệm vàng trong ngày Vía Thần tài. Khác với suy nghĩ sẽ phải chen chúc, xếp hàng hàng giờ mà vẫn không mua được, hầu hết khách đến đều dễ dàng mua được vàng may mắn, không phải chờ đợi lâu.

Ngày 26/2 (tức mùng 10 tháng Giêng - ngày Vía Thần tài), tại Công ty SJC trên đường Nguyễn Thị Minh Khai (phường Bàn Cờ, TPHCM), người dân nhộn nhịp đến mua vàng cầu may trong ngày vía Thần Tài. Hôm nay, mỗi khách được mua 2 chỉ vàng nếu thanh toán bằng chuyển khoản, mua được 1 chỉ vàng nếu thanh toán bằng tiền mặt. Đối với vàng miếng nhỏ, mỗi người được mua 3 chỉ.

SJC hiện có rất nhiều sản phẩm đáp ứng nhu cầu khách hàng dịp này, từ thẻ vàng may mắn, nhẫn trơn cho đến vàng miếng... Khách đến chỉ cần nói nhu cầu mua vàng gì sẽ có nhân viên hướng dẫn nhanh gọn

Khách mua trình CCCD, thực hiện chuyển khoản và chỉ cần ngồi chờ ít phút sẽ có người gọi tên nhận vàng mang về.

Khách hàng được chia thành từng khu vực để chờ mua vàng như vàng thần tài, vàng nhẫn, vàng miếng; khu vực chờ bán vàng...

Bên trong khu vực bán vàng thần tài của SJC khá thông thoáng, khách đến được mời vào ngay chứ không phải xếp hàng dài chờ đợi bên ngoài như trước

Tại cửa hàng PNJ Next góc đường Hai Bà Trưng (phường Tân Định) cũng đông đúc khách đến mua vàng cầu may mắn, tài lộc. Tại đây, các sản phẩm vàng mini từ 0,1 - 0,3 chỉ luôn đắt khách. Có người mua vài ba sản phẩm để làm quà tặng người thân

"Vàng mini có giá mềm, phù hợp với nhu cầu mua vàng cầu may trong ngày Thần Tài của tôi. Tôi đến tiệm vàng lúc hơn 8h, vào là mua được ngay, rất nhanh chóng" - một nữ khách hàng cho biết

Những sản phẩm vàng nhỏ chỉ có giá chưa tới 2,5 triệu đồng/miếng được tiệm vàng tung ra rất nhiều. Đến gần 10h, các sản phẩm vàng mini của tiệm vàng này vẫn còn rất nhiều để đáp ứng nhu cầu của khách hàng.

Tiệm vàng Mi Hồng có phần tấp nập ngay khi vừa mở cửa. Tuy nhiên, thay vì mua vàng Thần Tài, nhiều người lại chọn mua vàng nhẫn trơn, trang sức. "Miễn mua được vàng là may mắn rồi chứ không quan trọng là vàng gì. Mặc dù hôm nay đúng ngày vía Thần Tài nhưng tôi thấy mua vàng còn dễ dàng hơn ngày thường" - bà Chinh (ngụ phường Gia Định) cho biết

Các quầy hàng đều đông khách. Trong ngày này, mỗi khách được mua tối đa 5 chỉ vàng nhẫn, 1 lượng vàng miếng.

Một nữ khách hàng chốt đơn 5 chiếc vàng nhẫn. "Hôm nay có lẽ tiệm vàng tung sản phẩm nhiều hơn nên tôi mới mua được. Hên quá" - nữ khách hàng phấn khởi nói.

Dòng người nhộn nhịp mua vàng và chờ thanh toán.

Theo Uyên Phương

Tiền phong

