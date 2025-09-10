Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Nhiều người ở chung cư thấy nước nóng yếu hơn bình thường: Nguyên nhân thì ra là đây!

10-09-2025

Theo nhiều phản ánh của cư dân, bất tiện này ảnh hưởng tới cuộc sống sinh hoạt ngày nhất là vào giai đoạn vào mùa thu, mùa đông.

Hiện nay xu hướng lựa chọn không gian sống ở những chung cư, tòa nhà cao tầng ngày càng nở rộ, được quan tâm và lựa chọn nhiều. So với ở nhà riêng mặt đất, nhiều người đánh giá ở chung cư có những ưu điểm như: Đảm bảo hơn về mặt an ninh, có thể sử dụng các tiện ích chung, thuận tiện về mặt dịch vụ... Tuy nhiên bên cạnh những ưu điểm cũng có những nhược điểm tồn tại.

Sau đây là một ví dụ điển hình, được nhiều cư dân hiện đang sinh sống tại nhiều khu chung cư, trong đó có cả chung cư cao cấp chia sẻ lại. Đó là tình trạng nước nóng chảy chậm, chảy ít, nhiệt độ nước không được nóng già như mong muốn.

Có hiện tượng trên là bởi tại các khu chung cư này, các gia đình không lắp đặt bình nóng lạnh riêng tại căn hộ. Thay vào đó, cả tòa sẽ sử dụng chung hệ thống mang tên: Hệ thống nước nóng trung tâm. Vậy hệ thống này hoạt động như thế nào? Ưu, nhược điểm ra sao? Dưới đây là giải thích từ các chuyên gia.

Nhiều người ở chung cư thấy nước nóng yếu hơn bình thường: Nguyên nhân thì ra là đây!- Ảnh 1.

Nhiều hộ gia đình ở chung cư cảm nhận nước nóng yếu, chảy chậm, không nóng già, là bởi không lắp bình nóng lạnh (Ảnh minh hoạ)

Hệ thống nước nóng trung tâm hoạt động thế nào?

Theo giải thích từ siêu thị Điện Máy Xanh, hệ thống nước nóng trung tâm là hệ thống cung cấp nước nóng, sử dụng công nghệ gia nhiệt, hay còn được gọi là công nghệ Heat Pump. Hệ thống này hấp thụ nguồn nhiệt từ môi trường bên ngoài nhờ chuỗi các thiết bị bên trong, từ đó có khả năng làm nóng nước và được điều khiển bởi rơ-le cảm biến.

Các chuyên gia nói thêm, hệ thống nước nóng trung tâm có thể hoạt động với công suất lớn, nhằm đáp ứng nhu cầu sử dụng lượng nước nóng lớn mà không cần phải dùng đến bình chứa nước. Với không gian các căn hộ tại các dự án chung cư, diện tích đặc biệt là khu vực nhà tắm, nhà vệ sinh không quá lớn, việc áp dụng cung cấp nước nóng kiểu này cũng giúp tiết kiệm, tối ưu diện tích đáng kể.

Ngoài ra, hệ thống còn không yêu cầu phải bật trước một khoảng thời gian nhất định như khi sử dụng bình nóng lạnh. Nước được làm nóng nhanh chỉ trong vài phút và người dùng có thể sử dụng ngay.

Nhiều người ở chung cư thấy nước nóng yếu hơn bình thường: Nguyên nhân thì ra là đây!- Ảnh 2.

Ảnh Điện Máy Xanh

Nhiều người ở chung cư thấy nước nóng yếu hơn bình thường: Nguyên nhân thì ra là đây!- Ảnh 3.

Cơ chế hoạt động của hệ thống (Ảnh Lọc nước BN)

Hiện nay có 2 loại phổ biến: 1 là loại cho phép nhiệt lượng di chuyển theo 1 chiều cố định, từ lạnh sang nóng hoặc ngược lại; 2 là loại cho phép người dùng điều chỉnh và lựa chọn chiều di chuyển của nhiệt lượng, gọi là hệ thống nước nóng trung tâm thuận nghịch.

Ưu, nhược điểm của hệ thống

Ở nhiều khu chung cư hiện nay, hệ thống nước nóng trung tâm đang dần thay thế cho việc mỗi hộ gia đình tự lắp bình nóng lạnh riêng lẻ. Ưu điểm lớn nhất của mô hình này nằm ở sự tiện lợi và an toàn: Cư dân chỉ cần mở vòi là có ngay nước nóng ổn định, không phải chờ đợi hay lo bật tắt thiết bị trước khi dùng. 

Hệ thống còn loại bỏ nguy cơ rò điện từ bình nóng lạnh đặt trong phòng tắm – mối lo ngại thường trực với nhiều gia đình. Nhờ bơm tuần hoàn và cảm biến nhiệt độ, nước nóng luôn được duy trì ở mức hợp lý, đặc biệt hữu ích với trẻ nhỏ và người cao tuổi. Ngoài ra, việc tập trung sản xuất nước nóng còn tiết kiệm diện tích trong căn hộ, giúp phòng tắm gọn gàng, đồng thời cho phép ban quản lý dễ dàng bảo trì, nâng cấp và áp dụng các giải pháp tiết kiệm năng lượng như bơm nhiệt hoặc năng lượng mặt trời.

Nhiều người ở chung cư thấy nước nóng yếu hơn bình thường: Nguyên nhân thì ra là đây!- Ảnh 4.

Người dùng chỉ cần tắt bật bình nóng lạnh như thông thường...

Nhiều người ở chung cư thấy nước nóng yếu hơn bình thường: Nguyên nhân thì ra là đây!- Ảnh 5.

... mà chỉ cần mở vòi là sẽ có nước nóng ngay (Ảnh minh hoạ)

Tuy nhiên, đi kèm với những lợi ích này là không ít hạn chế. Điểm dễ nhận thấy nhất là lượng nước nóng đôi khi không dồi dào hoặc không đủ mạnh vào những khung giờ cao điểm, khi nhiều hộ gia đình cùng sử dụng. Do phải phân bổ nước nóng đồng thời đến hàng chục, thậm chí hàng trăm căn hộ, áp lực đường ống có thể giảm, khiến dòng nước yếu đi so với bình nóng lạnh lắp riêng từng nhà.

Ngoài ra, nhiệt độ nước cũng không phải lúc nào cũng đạt mức “nóng già” như khi dùng bình nóng lạnh trực tiếp. Nguyên nhân là hệ thống tập trung phải duy trì nhiệt độ ổn định, phân bổ đồng đều cho nhiều điểm sử dụng, nên khó đáp ứng nhu cầu nước quá nóng của từng hộ. Một số trường hợp, do đường ống dẫn dài và chưa được cách nhiệt tốt, nước nóng có thể bị thất thoát nhiệt trên đường đi, dẫn đến cảm giác nước chỉ ấm vừa phải chứ không sôi sục như mong muốn.

Chính vì vậy, nhiều cư dân cho rằng hệ thống nước nóng trung tâm phù hợp với nhu cầu sinh hoạt cơ bản như tắm rửa, giặt giũ, nhưng lại chưa thật sự lý tưởng nếu gia đình muốn sử dụng nước nóng ở mức cao để ngâm mình hay chế biến thực phẩm.

Nhiều người ở chung cư thấy nước nóng yếu hơn bình thường: Nguyên nhân thì ra là đây!- Ảnh 6.

Ảnh minh hoạ

Chi phí đầu tư ban đầu cho hệ thống trung tâm khá cao, thường chỉ phù hợp với các tòa nhà mới hoặc chung cư cao cấp. Trong quá trình vận hành, cư dân thường phải đóng thêm khoản phí dịch vụ để duy trì hoạt động, điều này có thể trở thành gánh nặng với một số hộ gia đình.

Hệ thống cũng phụ thuộc vào sự vận hành ổn định: Chỉ cần sự cố xảy ra ở khu vực nồi hơi hoặc bơm tuần hoàn, toàn bộ tòa nhà có thể bị mất nước nóng, khác hẳn với việc mỗi hộ có thiết bị riêng để chủ động sử dụng. Ngoài ra, hệ thống đường ống dẫn nước nóng đi xa đôi khi gây thất thoát nhiệt, nếu không được cách nhiệt tốt thì hiệu quả sẽ giảm, kéo theo chi phí điện, gas tăng thêm.

Nhìn chung, hệ thống nước nóng trung tâm ở các tòa chung cư là một giải pháp hiện đại, mang lại sự tiện nghi, an toàn và đồng bộ cho cư dân. Tuy nhiên, những hạn chế như dòng nước đôi khi yếu, nhiệt độ không nóng già như mong muốn vào giờ cao điểm vẫn là vấn đề không ít hộ gia đình gặp phải.

Vì vậy, với những gia đình có nhu cầu sử dụng nước nóng nhiều, thường xuyên, hoặc thích nguồn nước nóng già để phục vụ cho tắm ngâm, nấu nướng, việc chủ động lắp thêm bình nóng lạnh riêng trong căn hộ có thể là lựa chọn hợp lý. Cách kết hợp này vừa đảm bảo tận dụng tiện ích chung của tòa nhà, vừa đáp ứng được nhu cầu cá nhân cao hơn, giúp cuộc sống sinh hoạt trở nên thoải mái và linh hoạt hơn.

Bình nóng lạnh: Nên bật liên tục hay chỉ bật khi dùng để tiết kiệm điện?


Theo Thu Phương

Đời sống & pháp luật

