Nhiều người ước ao: Công ty chỉ tuyển dụng nhân viên trên 40 tuổi, không có kinh nghiệm càng tốt

19-08-2025 - 13:50 PM | Sống

Một công ty bảo hiểm ở Nhật Bản đã có chính sách tuyển dụng "ngược đời" đầy táo bạo.

Thị trường lao động Nhật Bản đang chứng kiến một bước chuyển mình đầy táo bạo đến từ công ty bảo hiểm Old Rookie. Khác với xu hướng chuộng người trẻ và kinh nghiệm dày dặn, Old Rookie lại hướng đến nhóm ứng viên trên 40 tuổi, đặc biệt là những người chưa từng làm việc trong lĩnh vực bảo hiểm. 

Theo tờ Asahi Shimbun, số lượng người tìm việc trên 45 tuổi tại Nhật Bản đã vượt mốc 4 triệu người. Nắm bắt được thực tế này, Old Rookie đã mạnh dạn "lội ngược dòng", mở rộng cửa đón chào những "tân binh" 40 tuổi.

Nhiều người ước ao: Công ty chỉ tuyển dụng nhân viên trên 40 tuổi, không có kinh nghiệm càng tốt- Ảnh 1.

Ảnh minh hoạ

Giám đốc Masataka Arai (Old Rookie) cho rằng nhóm tuổi trên 40 sở hữu vốn sống phong phú cùng mạng lưới quan hệ rộng rãi. Đây là những lợi thế vô cùng quý giá trong ngành bảo hiểm. Ông Arai chia sẻ: "Mục tiêu của chúng tôi là khai thác tiềm năng này, giúp họ vượt qua rào cản tuổi tác." Công ty tin rằng sự kiên trì và khả năng giải quyết vấn đề của những ứng viên này thường vượt trội so với người trẻ nhưng lại bị bỏ qua vì tuổi tác.

Thông qua Old Rookie, ông Arai mong muốn xây dựng một nền tảng công bằng. Tại đây, những ứng viên bị đánh giá thấp có thể chứng minh năng lực, góp phần định nghĩa lại giá trị lao động. Ông tin rằng kinh nghiệm sống và các mối quan hệ xã hội của họ chính là những "vũ khí" lợi hại, có thể chuyển hóa thành thành công trong lĩnh vực bảo hiểm.

"Thấy 50 ngàn đồng và 500 ngàn đồng rơi dưới đất, bạn sẽ nhặt tờ nào?" - Câu trả lời táo bạo của ứng viên khiến nhà tuyển dụng "tâm phục khẩu phục"

Theo Thanh Huyền

Đời sống & pháp luật

Từ Khóa:
tuyển dụng

