Nhiều nhà dân tại một khu phố ở TP.HCM bị mất điện, camera an ninh đã hé lộ một phần nguyên nhân gây chú ý

Vụ tai nạn được nhắc tới xảy ra vào khoảng 9h30' ngày 16/9 trên đường Trường Chinh (phường Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh). Cụ thể vào thời điểm này, chiếc ô tô mang BKS: 51D- 002xx đang di chuyển trên đường Trường Chinh theo hướng từ ngã tư Bảy Hiền về đường Cộng Hòa.

Khi đến gần giao lộ với đường Hoàng Hoa Thám, xe bất ngờ mất lái tông vào một xe máy mang BKS: 59D1-834... do một người đàn ông ngoài 40 tuổi điều khiển. Cú va chạm mạnh khiến chiếc xe máy văng xa cả chục mét.

Chưa dừng lại, chiếc ô tô tiếp tục húc đổ hơn 10m dải phân cách bằng thép, lao lên vỉa hè, đâm tiếp một chiếc xe máy khác, trước khi tông gãy một trụ điện. Một ô tô con đang dừng chờ đèn đỏ bên cạnh cũng bị dải phân cách văng trúng, làm vỡ kính chiếu hậu.

Tại hiện trường, phần đầu xe 7 chỗ biến dạng hoàn toàn và nhiều đoạn dải phân cách nằm vương vãi trên đường. Trụ điện gãy khiến một số hộ dân xung quanh khu vực mất điện. Vụ tai nạn khiến 3 người bị thương: người đàn ông điều khiển xe máy và 2 người ngồi trên ô tô. Cả 3 nạn nhân đã được đưa đi cấp cứu tại bênh viện Mỹ Đức.

Nhận được tin báo, lực lượng Công an phường Tân Bình và CSGT đã nhanh chóng có mặt phân luồng, điều tiết giao thông, đồng thời phối hợp khám nghiệm hiện trường. Hiện nguyên nhân đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

Camera an ninh nhà dân bên đường đã ghi lại được một phần diễn biến vụ tai nạn trên.