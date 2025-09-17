Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Nhiều nhà dân tại một khu phố ở TP.HCM bị mất điện, camera an ninh đã hé lộ một phần nguyên nhân gây chú ý

17-09-2025 - 10:50 AM | Xã hội

Vụ tai nạn nghiêm trọng này khiến 3 người bị thương, nhiều tài sản bị hư hỏng nặng.

Vụ tai nạn được nhắc tới xảy ra vào khoảng 9h30' ngày 16/9 trên đường Trường Chinh (phường Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh). Cụ thể vào thời điểm này, chiếc ô tô mang BKS: 51D- 002xx đang di chuyển trên đường Trường Chinh theo hướng từ ngã tư Bảy Hiền về đường Cộng Hòa.

Khi đến gần giao lộ với đường Hoàng Hoa Thám, xe bất ngờ mất lái tông vào một xe máy mang BKS: 59D1-834... do một người đàn ông ngoài 40 tuổi điều khiển. Cú va chạm mạnh khiến chiếc xe máy văng xa cả chục mét.

Chưa dừng lại, chiếc ô tô tiếp tục húc đổ hơn 10m dải phân cách bằng thép, lao lên vỉa hè, đâm tiếp một chiếc xe máy khác, trước khi tông gãy một trụ điện. Một ô tô con đang dừng chờ đèn đỏ bên cạnh cũng bị dải phân cách văng trúng, làm vỡ kính chiếu hậu.

Tại hiện trường, phần đầu xe 7 chỗ biến dạng hoàn toàn và nhiều đoạn dải phân cách nằm vương vãi trên đường. Trụ điện gãy khiến một số hộ dân xung quanh khu vực mất điện. Vụ tai nạn khiến 3 người bị thương: người đàn ông điều khiển xe máy và 2 người ngồi trên ô tô. Cả 3 nạn nhân đã được đưa đi cấp cứu tại bênh viện Mỹ Đức.

Nhận được tin báo, lực lượng Công an phường Tân Bình và CSGT đã nhanh chóng có mặt phân luồng, điều tiết giao thông, đồng thời phối hợp khám nghiệm hiện trường. Hiện nguyên nhân đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

Camera an ninh nhà dân bên đường đã ghi lại được một phần diễn biến vụ tai nạn trên.

Theo Hương Trà

Đời sống và pháp luật

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Thông báo nóng dành cho tất cả phụ huynh và học sinh trên cả nước

Thông báo nóng dành cho tất cả phụ huynh và học sinh trên cả nước Nổi bật

Ông Lê Huy Ngọ - "Bộ trưởng của nông dân" từ trần

Ông Lê Huy Ngọ - "Bộ trưởng của nông dân" từ trần Nổi bật

Chùm ảnh: Đồng loạt xét xử 2 vụ án lớn ở TP HCM

Chùm ảnh: Đồng loạt xét xử 2 vụ án lớn ở TP HCM

10:35 , 17/09/2025
Cấm xe khách đi làn 1 cao tốc: Giải pháp cấp thiết, cần sớm áp dụng trên toàn quốc

Cấm xe khách đi làn 1 cao tốc: Giải pháp cấp thiết, cần sớm áp dụng trên toàn quốc

10:10 , 17/09/2025
Đối tượng Ngô Thị Oanh ra đầu thú sau 10 ngày trốn sang Campuchia

Đối tượng Ngô Thị Oanh ra đầu thú sau 10 ngày trốn sang Campuchia

09:36 , 17/09/2025
Nữ chủ hụi chiếm đoạt hơn 117 tỷ đồng của gần 1.000 người

Nữ chủ hụi chiếm đoạt hơn 117 tỷ đồng của gần 1.000 người

09:33 , 17/09/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên