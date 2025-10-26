Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Nhiều quốc gia đóng góp ý kiến về phòng chống tội phạm mạng

26-10-2025 - 15:37 PM | Kinh tế số

Sáng 26/10, trong khuôn khổ Lễ mở ký Công ước Liên Hợp Quốc (LHQ) về chống tội phạm mạng (Công ước Hà Nội), Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao Nguyễn Minh Vũ và Thượng tướng Phạm Thế Tùng - Thứ trưởng Bộ Công an, đồng chủ trì phiên thảo luận cấp cao.

Phát biểu khai mạc, Thượng tướng Phạm Thế Tùng chào mừng hơn 1.000 đại biểu từ 110 đoàn các quốc gia và các tổ chức quốc tế, khu vực đến tham dự Lễ mở ký.

Nhiều quốc gia đóng góp ý kiến về phòng chống tội phạm mạng- Ảnh 1.

Thượng tướng Phạm Thế Tùng phát biểu tại phiên thảo luận. Ảnh: Nhật Minh

Theo Thượng tướng, sáng 25/10 đã chứng kiến khoảnh khắc lịch sử với 69 quốc gia đặt bút ký Công ước Hà Nội, thể hiện nguyện vọng, quyết tâm và mong muốn thúc đẩy khuôn khổ pháp lý toàn cầu để phòng chống tội phạm mạng.

Đặc biệt, phát biểu của các nhà lãnh đạo cấp cao Việt Nam khẳng định quyết tâm trong việc sớm đưa Công ước có hiệu lực, nhằm bảo vệ không gian mạng an toàn, lành mạnh và bền vững.

Phiên thảo luận toàn thể chiều 25/10 đã lắng nghe 19 phát biểu từ đại diện các quốc gia, đề cao vai trò của Công ước như một bước tiến quan trọng trong việc xây dựng khuôn khổ pháp lý toàn cầu đầu tiên nhằm điều phối những nỗ lực chung ứng phó với tội phạm mạng.

Nhiều quốc gia đóng góp ý kiến về phòng chống tội phạm mạng- Ảnh 2.

Nhiều quốc gia đóng góp ý kiến về phòng chống tội phạm mạng- Ảnh 3.

Nhiều quốc gia đóng góp ý kiến về phòng chống tội phạm mạng- Ảnh 4.

Nhiều quốc gia đóng góp ý kiến về phòng chống tội phạm mạng- Ảnh 5.

Sự kiện thu hút sự quan tâm lớn của các quốc gia. Ảnh: Nhật Minh

Nhiều quốc gia sẵn sàng cam kết phòng chống tội phạm mạng, hợp tác quốc tế trong chia sẻ thông tin, bằng chứng, xây dựng tiêu chuẩn chung về quản lý không gian mạng với những đề xuất cụ thể. Các quốc gia phát triển đã có những cam kết về nâng cao năng lực, hỗ trợ kỹ thuật theo đề xuất của các nước đang phát triển.

Tại buổi tọa đàm, các đại diện đến từ Philippines, Nigeria, Nam Phi, Cuba, Brunei, Mozambique, Rwanda... chia sẻ ý kiến về những nỗ lực trong phòng chống tội phạm mạng trên toàn cầu, cũng như vai trò của Công ước Hà Nội trong nỗ lực đấu tranh với loại tội phạm này.

Theo Bình Giang - Nhật Minh

Tiền Phong

Từ Khóa:
tội phạm mạng

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc: Lần đầu tiên trong một hiệp ước quốc tế, hành vi phát tán hình ảnh nhạy cảm khi chưa có sự đồng thuận được công nhận là một tội hình sự

Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc: Lần đầu tiên trong một hiệp ước quốc tế, hành vi phát tán hình ảnh nhạy cảm khi chưa có sự đồng thuận được công nhận là một tội hình sự Nổi bật

Ứng dụng đọc lén tin nhắn người dùng nên gỡ sớm

Ứng dụng đọc lén tin nhắn người dùng nên gỡ sớm Nổi bật

Nữ sinh 2002 chuyển khoản 200 triệu đồng trả nợ ngân hàng, ngân hàng quyết không nhận rồi báo cảnh sát

Nữ sinh 2002 chuyển khoản 200 triệu đồng trả nợ ngân hàng, ngân hàng quyết không nhận rồi báo cảnh sát

15:25 , 26/10/2025
Từ tin báo của giáo viên, giải cứu kịp thời nam sinh bị ‘bắt cóc online’

Từ tin báo của giáo viên, giải cứu kịp thời nam sinh bị ‘bắt cóc online’

14:34 , 26/10/2025
Cái giá đắt cho những ảo tưởng tình yêu với thần tượng giả mạo

Cái giá đắt cho những ảo tưởng tình yêu với thần tượng giả mạo

13:41 , 26/10/2025
6 mô hình AI nổi tiếng nhất thế giới cùng chạy đua kiếm tiền bằng crypto: Các đại diện Trung Quốc cùng đè bẹp đối thủ Phương Tây

6 mô hình AI nổi tiếng nhất thế giới cùng chạy đua kiếm tiền bằng crypto: Các đại diện Trung Quốc cùng đè bẹp đối thủ Phương Tây

11:12 , 26/10/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên