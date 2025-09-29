Nhiều quy định mới có hiệu lực từ tháng 10-2025

Đây là những quy định có hiệu lực từ tháng 10-2025

Thông tư 19/2025 của Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) quy định về khen thưởng và kỷ luật học sinh sẽ có hiệu lực từ ngày 31-10.

Giúp học sinh khắc phục vi phạm

Theo quy định mới, nguyên tắc xử lý vi phạm đối với học sinh phải dựa trên sự tôn trọng, bao dung, khách quan, không định kiến; đồng thời bảo đảm phù hợp với đặc điểm tâm sinh lý, giới tính, thể chất của các em.

Bộ GD-ĐT cũng nhấn mạnh việc tuyệt đối không áp dụng các biện pháp kỷ luật mang tính bạo lực, xúc phạm nhân phẩm, danh dự hoặc gây ảnh hưởng tiêu cực đến thể chất và tinh thần học sinh.

Nếu như thông tư cũ quy định học sinh có thể bị xử lý theo 5 mức độ, từ khiển trách trước lớp đến đuổi học 1 năm, thì các biện pháp kỷ luật mới của Thông tư 19/2025 được điều chỉnh theo cấp học. Với bậc tiểu học, học sinh vi phạm chỉ bị nhắc nhở hoặc yêu cầu xin lỗi. Với các cấp học cao hơn, biện pháp xử lý có thể là nhắc nhở, phê bình hoặc yêu cầu học sinh viết bản tự kiểm điểm.

Bên cạnh việc kỷ luật, Thông tư 19/2025 còn bổ sung nhiều hoạt động hỗ trợ nhằm giúp học sinh khắc phục hành vi vi phạm. Cụ thể, các em sẽ được khuyên bảo, động viên để tự nhận thức hành vi sai trái; được theo dõi, tư vấn trong quá trình khắc phục; tham gia hoạt động tư vấn học đường, công tác xã hội, giáo dục kỹ năng hoặc các hoạt động khác do nhà trường tổ chức.

Đáng chú ý, việc phối hợp giữa gia đình, nhà trường và các lực lượng xã hội cũng được nhấn mạnh trong quy định mới, nhằm giúp học sinh điều chỉnh hành vi, thay đổi nhận thức và khắc phục hậu quả.

Từ ngày 10-10-2025, các giao dịch vàng từ 20 triệu đồng/ngày trở lên phải thực hiện qua tài khoản ngân hàngẢnh: HOÀNG TRIỀU

Giao dịch vàng từ 20 triệu đồng/ngày phải thực hiện qua tài khoản

Từ ngày 10-10, Nghị định 232/2025 sửa đổi, bổ sung Nghị định 24/2012 về quản lý hoạt động kinh doanh vàng có hiệu lực. Điểm thay đổi quan trọng trong nghị định mới là xóa bỏ cơ chế nhà nước độc quyền sản xuất vàng miếng, cũng như độc quyền nhập khẩu vàng nguyên liệu để sản xuất vàng miếng.

Theo Nghị định 232/2025, các ngân hàng thương mại và doanh nghiệp đủ điều kiện mới được Ngân hàng Nhà nước xem xét cấp phép sản xuất vàng miếng. Hoạt động này là ngành nghề kinh doanh có điều kiện nên phải được Ngân hàng Nhà nước cấp phép.

Nghị định 232/2025 cũng quy định các giao dịch vàng từ 20 triệu đồng/ngày trở lên phải thực hiện qua tài khoản ngân hàng. Doanh nghiệp sản xuất vàng miếng còn có trách nhiệm công bố tiêu chuẩn, bảo hành sản phẩm, lưu trữ và kết nối dữ liệu với Ngân hàng Nhà nước...

Cấp giấy chứng sinh mới cho trẻ

Quy định mới về cấp giấy chứng sinh cho trẻ sẽ có hiệu lực từ ngày 1-10, theo Thông tư 22/2025 của Bộ Y tế. Các trường hợp cấp mới giấy chứng sinh cho trẻ gồm:

- Trẻ sinh tại cơ sở y tế: Cơ sở nơi trẻ sinh ra sẽ cấp giấy chứng sinh theo Mẫu số 1 trước khi trẻ rời khỏi cơ sở hoặc theo yêu cầu của thân nhân.

- Trẻ sinh ngoài cơ sở y tế: Thân nhân phải nộp tờ khai đề nghị cấp giấy chứng sinh trong vòng 30 ngày kể từ khi trẻ sinh ra. Cơ sở y tế sẽ xác minh thông tin và cấp giấy chứng sinh trong vòng 5 ngày làm việc.

- Trẻ sinh do mang thai hộ: Nếu trẻ sinh tại cơ sở thực hiện kỹ thuật mang thai hộ, giấy chứng sinh sẽ được cấp theo Mẫu số 2. Nếu sinh tại cơ sở khác, cần có bản xác nhận từ cơ sở thực hiện kỹ thuật mang thai hộ.

- Trẻ sinh ra và tử vong tại cơ sở y tế: Giấy chứng sinh sẽ được cấp theo mẫu quy định, sau đó cấp giấy báo tử.

Giấy chứng sinh được lập thành 2 bản, một giao cho thân nhân và một lưu tại cơ sở y tế. Mỗi trẻ sinh đôi hoặc nhiều hơn sẽ có giấy chứng sinh với mã số khác nhau.

Trong khi đó, cũng có hiệu lực từ ngày 1-10, Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp 2025 quy định mức thuế suất phổ thông là 20%, trừ trường hợp được ưu đãi hoặc đặc thù. Doanh nghiệp có doanh thu mỗi năm không quá 3 tỉ đồng được áp dụng mức 15%, còn nhóm từ trên 3 tỉ đến 50 tỉ đồng áp dụng mức 17%.

Với hoạt động tìm kiếm, thăm dò và khai thác dầu khí, thuế suất dao động từ 25% đến 50%, tùy điều kiện từng mỏ, do Thủ tướng Chính phủ quyết định. Đối với việc khai thác tài nguyên quý hiếm như: vàng, bạc, bạch kim, thiếc, đất hiếm..., thuế suất 50% được áp dụng nhưng có thể giảm còn 40% nếu trên 70% diện tích mỏ nằm trong địa bàn đặc biệt khó khăn.

Hỗ trợ sinh sản và mang thai hộ vì mục đích nhân đạo Từ ngày 1-10, Nghị định 207/2025 có hiệu lực, cho phép phụ nữ độc thân được thực hiện thụ tinh trong ống nghiệm (IVF) nếu có nguyện vọng. Nguyên tắc áp dụng kỹ thuật hỗ trợ sinh sản và mang thai hộ vì mục đích nhân đạo như sau: - Việc thực hiện hiến tinh trùng, hiến noãn, hiến phôi trong kỹ thuật hỗ trợ sinh sản phải tuân theo nguyên tắc chỉ được hiến tại một cơ sở được phép lưu giữ tinh trùng, lưu giữ noãn, lưu giữ phôi. - Tinh trùng, noãn, phôi hiến chỉ được sử dụng cho một phụ nữ hoặc một cặp vợ chồng để sinh con. - Việc hiến và nhận tinh trùng, hiến và nhận phôi được thực hiện trên nguyên tắc vô danh giữa người hiến và người nhận. - Chỉ thực hiện kỹ thuật hỗ trợ sinh sản đối với các cặp vợ chồng vô sinh hoặc có chỉ định về y tế và phụ nữ độc thân có nguyện vọng. Bên cạnh đó, Nghị định 207/2025 còn quy định cụ thể điều kiện y tế, hồ sơ để thực hiện IVF, mang thai hộ.



