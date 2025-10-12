Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Nhiều quyền lợi của người hưởng trợ cấp hưu trí xã hội

12-10-2025 - 16:17 PM | Kinh tế vĩ mô - Đầu tư

Số người trong độ tuổi từ đủ 75 tuổi đến 80 tuổi thuộc diện hưởng trợ cấp hưu trí xã hội theo quy định của Luật BHXH ước tính khoảng 1,5 triệu người.

Nghị định 176/2025/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về trợ cấp hưu trí xã hội. 

Theo đó, Công dân Việt Nam từ đủ 75 tuổi trở lên (hoặc từ đủ 70 tuổi đến dưới 75 tuổi thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo) không hưởng lương hưu hoặc trợ cấp bảo hiểm xã hội hằng tháng; hoặc đang hưởng lương hưu hoặc trợ cấp bảo hiểm xã hội hằng tháng thấp hơn mức trợ cấp hưu trí quy định tại Nghị định này mà có văn bản đề nghị hưởng trợ cấp hưu trí xã hội thì sẽ được hưởng trợ cấp hưu trí xã hội.

Nhiều quyền lợi của người hưởng trợ cấp hưu trí xã hội- Ảnh 1.

Người cao tuổi được hướng dẫn làm hồ sơ hưởng trợ cấp hưu trí xã hội

Mức hưởng trợ cấp hưu trí xã hội hằng tháng hiện nay là 500.000 đồng/tháng. Tuy nhiên, tùy theo điều kiện kinh tế - xã hội, khả năng cân đối ngân sách, huy động các nguồn lực xã hội, UBND cấp tỉnh trình HĐND cùng cấp quyết định hỗ trợ thêm cho người hưởng trợ cấp hưu trí xã hội.

Ngoài khoản trợ cấp hàng tháng này, người đang hưởng trợ cấp hưu trí xã hội được ngân sách nhà nước đóng bảo hiểm y tế theo quy định của pháp luật về bảo hiểm y tế, khi chết thì tổ chức, cá nhân lo mai táng được nhận hỗ trợ chi phí mai táng theo quy định của pháp luật về người cao tuổi.

Theo Bộ Nội vụ, số người trong độ tuổi từ đủ 75 tuổi đến 80 tuổi thuộc diện hưởng trợ cấp hưu trí xã hội theo quy định của Luật BHXH ước tính khoảng 1,5 triệu người.

Với mức trợ cấp hưu trí xã hội hằng tháng là 500.000 đồng/người/tháng, tổng kinh phí thực hiện một năm là 9.046 tỉ đồng.

Theo T. Yên

Người Lao động

lao động

