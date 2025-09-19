Nhiều tập đoàn Hoa Kỳ muốn bắt tay T&T Group phát triển hàng không Việt Nam

Tọa đàm có sự tham dự của lãnh đạo Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Việt Nam, lãnh đạo Cục Hàng không, lãnh đạo tỉnh Quảng Trị, lãnh đạo Tập đoàn T&T Group và 15 doanh nghiệp hàng đầu trong lĩnh vực hàng không, công nghệ và dịch vụ tài chính của Hoa Kỳ. Có thể kể tới các tên tuổi lớn như Amazon Web Services (AWS), Cisco Sytems, Collins Aerospace, GE Aerospace, Gensler, BNP Asscociates, Hill International, KBR, United Airlines, Cisco, Oshkosh AeroTech…

Diễn đàn xúc tiến đầu tư quy mô lớn về hàng không

Tọa đàm là diễn đàn quan trọng để cơ quan quản lý, hãng hàng không và doanh nghiệp hai nước trao đổi, tìm kiếm cơ hội hợp tác. Đây cũng là dịp để Hoa Kỳ giới thiệu kinh nghiệm, công nghệ tiên tiến trong thiết kế, vận hành, an toàn và số hóa; hỗ trợ Việt Nam hiện thực hóa mục tiêu trở thành trung tâm hàng không hàng đầu khu vực.

Ông Steven Green, Tham tán Thương mại Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Việt Nam nhấn mạnh, việc tăng cường kết nối hàng không không chỉ thúc đẩy thương mại, đầu tư mà còn góp phần đổi mới sáng tạo, nâng cao an toàn, an ninh và gắn kết nhân dân hai nước.

Thị trường hàng không Việt Nam hiện nằm trong nhóm phát triển nhanh nhất Đông Nam Á, với lưu lượng hành khách dự kiến tăng 8% mỗi năm đến 2030. Quy hoạch tổng thể đến năm 2030 đặt mục tiêu có 30 cảng hàng không và đến năm 2050 đạt 33 cảng, trên nền tảng công nghệ tiên tiến và hợp tác công – tư.

Nhiều cơ hội hợp tác song phương

Trong lĩnh vực hàng không, Việt Nam và Hoa Kỳ đã có những bước phát triển mạnh mẽ. Nhiều hãng hàng không Việt Nam đã ký kết các thỏa thuận lớn với các đối tác Hoa Kỳ trên nhiều lĩnh vực, từ mở đường bay thẳng, chia sẻ chặng băng, vận chuyển hàng hóa đến dịch vụ kỹ thuật tàu bay, hợp tác công nghệ và đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao.

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam Courtney Beale khẳng định: " Việc tăng cường các quan hệ đối tác hàng không không chỉ thúc đẩy hợp tác kinh tế mà còn dẫn dắt đổi mới, nâng cao các tiêu chuẩn an toàn và an ninh, đồng thời làm sâu sắc hơn các kết nối giữa con người với con người vốn định hình Quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện Việt Nam–Hoa Kỳ ".

Phó Đại sứ đặc biệt đánh giá cao Tập đoàn T&T Group, khẳng định T&T Group "là ví dụ tiêu biểu cho thấy vai trò dẫn dắt mang tính chuyển đổi của khu vực kinh tế tư nhân". Đáng chú ý, hiện Tập đoàn đang tích cực xây dựng một hệ sinh thái hàng không toàn diện, hoàn chỉnh với hãng bay, cảng hàng không, khu phức hợp sân bay – đô thị tích hợp hạ tầng hàng không hiện đại trong tương lai.

Về phía doanh nghiệp, ông Đỗ Vinh Quang, Phó Chủ tịch HĐQT T&T Group, Chủ tịch HĐQT Vietravel Airlines nhấn mạnh: "Với T&T Group, hợp tác với các đối tác Hoa Kỳ luôn được xác định là một trong các chiến lược phát triển dài hạn của Tập đoàn. Riêng trong lĩnh vực hàng không, chúng tôi cùng Vietravel Airlines đang theo đuổi mô hình tập đoàn hàng không tích hợp, lấy công nghệ, quản trị quốc tế và trải nghiệm khách hàng làm trung tâm. Chúng tôi tin rằng, với sự đồng hành của những đối tác hàng đầu từ Hoa Kỳ, Vietravel Airlines sẽ không chỉ phát triển bền vững tại Việt Nam, mà còn góp phần đưa Việt Nam trở thành điểm đến hấp dẫn, kết nối mạnh mẽ với khu vực và thế giới" .

Tầm nhìn hàng không tích hợp của T&T Group

Không chỉ tổ chức tọa đàm, T&T Group đã định hình chiến lược xây dựng tập đoàn hàng không tích hợp , mô hình thành công tại nhiều quốc gia như Singapore Airlines Group, Lufthansa Group, Qatar Airways hay Emirates.

T&T còn lên kế hoạch phát triển tổ hợp công nghiệp hàng không – logistics – thương mại – đô thị sân bay quy mô khoảng 10.800 ha tại Quảng Trị – mô hình đầu tiên tại Việt Nam.

Cảng hàng không Quảng Trị là dự án trọng điểm với vốn đầu tư hơn 5.800 tỷ đồng, khởi công tháng 7/2024. Khi hoàn thành giai đoạn 1 (dự kiến 2026), cảng đạt tiêu chuẩn cấp 4C, có thể khai thác tàu bay Code E, phục vụ 5 triệu hành khách và 25.500 tấn hàng hóa/năm. Tỉnh Quảng Trị đang đề nghị nâng cấp lên 4E để tiếp nhận máy bay thân rộng như Boeing 777, Airbus A350.

Trên bầu trời, T&T là cổ đông chiến lược của Vietravel Airlines , đặt mục tiêu đến 2030 sở hữu 30–50 máy bay, mạng bay phủ khắp Đông Nam Á, Đông Bắc Á và Trung Đông.

Song song với đó, T&T Group tích cực mở rộng hợp tác quốc tế. Tháng 2/2025, T&T đã làm việc với Boeing để trở thành đối tác chiến lược tại Việt Nam và Đông Nam Á. Trước đó, năm 2021, T&T ký nhiều thỏa thuận với doanh nghiệp Mỹ trong các lĩnh vực năng lượng tái tạo, nông sản, thực phẩm chức năng.

Hiện T&T cũng hiện diện trực tiếp tại Mỹ thông qua T&T Mỹ với các dự án bất động sản tại California và kế hoạch mở rộng đầu tư quy mô lớn tại Huntington Beach.

Những bước đi chiến lược của T&T Group không chỉ góp phần mở rộng chuỗi giá trị toàn cầu, thu hút FDI từ Mỹ, mà còn minh chứng cho vai trò tiên phong của khu vực kinh tế tư nhân trong phát triển hàng không và hạ tầng quốc gia. Với tầm nhìn dài hạn và tư duy quốc gia, T&T Group tiếp tục được kỳ vọng sẽ đóng góp quan trọng cho mục tiêu đưa Việt Nam trở thành trung tâm hàng không năng động hàng đầu khu vực.