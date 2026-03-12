Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Nhiều tàu trúng đạn ở eo biển Hormuz

12-03-2026 - 06:16 AM | Thị trường

Hôm nay (11/3), các cơ quan an ninh hàng hải và nhiều nguồn tin cho biết 3 con tàu đã bị trúng vật thể phóng chưa rõ nguồn gốc ở eo biển Hormuz. Trong số đó, 1 tàu bị cháy, khiến phần lớn thuyền viên phải sơ tán.

Nhiều tàu trúng đạn ở eo biển Hormuz- Ảnh 1.

Tàu Front Altair bốc cháy sau một vụ nổ trên vùng biển giữa các nước Ả-rập vùng Vịnh và Iran. (Ảnh: ISNA)

Tàu chở hàng Mayuree Naree treo cờ Thái Lan bị bắn trúng và hư hại khi đang ở cách bờ biển Oman khoảng 11 hải lý về phía bắc, Reuters dẫn hai nguồn tin an ninh hàng hải cho biết.

Sau đó, Cơ quan Điều phối thương mại hàng hải Vương quốc Anh (UKMTO) thông tin đám cháy đã được dập tắt và không gây tác động đến môi trường. Một số thuyền viên cần thiết vẫn ở lại tàu.

Trước đó, tàu container One Majesty treo cờ Nhật Bản bị hư hại nhẹ vì trúng một vật thể phóng không rõ nguồn gốc, ở vị trí cách bờ biển UAE khoảng 25 hải lý về phía tây bắc, theo hai nguồn tin. Toàn bộ thuyền viên an toàn và con tàu đang di chuyển tới khu neo đậu.

Một tàu thứ 3, cũng là tàu chở hàng, bị trúng vật thể phóng không rõ nguồn gốc khi đang ở cách Dubai khoảng 50 dặm về phía tây bắc.

Theo công ty quản lý rủi ro hàng hải Vanguard, vụ việc gây hư hại thân tàu Star Gwyneth treo cờ Quần đảo Marshall, nhưng các thuyền viên vẫn an toàn.

Lưu lượng tàu thuyền qua eo biển Hormuz – nơi khoảng 20% dầu và khí đốt toàn cầu đi qua, đã giảm mạnh kể từ khi Mỹ - Israel mở chiến dịch tấn công Iran ngày 28/2. Từ khi cuộc xung đột nổ ra, ít nhất 14 tàu đã bị tấn công ở khu vực này.

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã nói về việc Hải quân Mỹ hộ tống tàu chở dầu qua eo biển Hormuz, nhưng đến nay hoạt động đó vẫn chưa diễn ra. Quân đội Mỹ tuyên bố đã tấn công 16 tàu rải thủy lôi của Iran gần khu vực này.

Trong khi đó, các quan chức Iran vẫn tỏ ra cứng rắn. Quan chức an ninh quốc gia Iran Ali Larijani viết trên mạng xã hội: “Eo biển Hormuz sẽ là eo biển của hòa bình và thịnh vượng cho tất cả, hoặc sẽ trở thành eo biển của thất bại và đau khổ đối với những kẻ hiếu chiến”.

Theo Bình Giang

Tiền Phong

Eo biển Hormuz

