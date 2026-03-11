Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

GE Vernova thành lập Trung tâm đào tạo điện gió tại Việt Nam, hỗ trợ phát triển nguồn nhân lực năng lượng

11-03-2026 - 21:00 PM | Thị trường

Dự án dự kiến sẽ tiếp cận hơn 4.000 sinh viên, kỹ sư và kỹ thuật viên tới năm 2027.

GE Vernova thành lập Trung tâm đào tạo điện gió tại Việt Nam, hỗ trợ phát triển nguồn nhân lực năng lượng - Ảnh 1.

Các đại biểu thực hiện nghi thức cắt băng khánh thành Trung tâm đào tạo xuất sắc về điện gió tại Trường Đại học Điện lực.

Ngày 11/3, Quỹ GE Vernova Foundation phối hợp cùng tổ chức ASSIST Asia và Trường Đại học Điện lực (EPU) cắt băng thành lập Trung tâm Đào tạo Xuất sắc về Điện gió tại EPU. Trung tâm là một phần của Dự án Phát triển Kỹ năng RENEW Skills do Quỹ GE Vernova Foundation tài trợ.

Sau hơn một năm triển khai, dự án đã xây dựng các khóa học mới phù hợp nhu cầu ngành và cung cấp thiết bị đào tạo cho 5 phòng thực hành trên cả nước, bắt đầu đào tạo sinh viên và kỹ thuật viên cho lĩnh vực năng lượng. Với sự tham gia của 5 trường đại học và cao đẳng, các phòng thực hành, trong đó có 2 Trung tâm Đào tạo Xuất sắc, được trang bị thiết bị năng lượng tái tạo hiện đại nhằm hỗ trợ phát triển giáo trình, nâng cao năng lực giảng viên và đào tạo sinh viên. Dự án dự kiến tiếp cận hơn 4.000 sinh viên, kỹ sư và kỹ thuật viên đến năm 2027.

Phát biểu tại sự kiện, bà Kristin Carvell, Chủ tịch quỹ GE Vernova Foundation kiêm Tổng Giám đốc Truyền thông toàn cầu GE Vernova, cho biết: "Nhu cầu năng lượng đang tiếp tục gia tăng trên toàn cầu, và để đáp ứng điều đó, chúng ta phải đẩy nhanh công tác đào tạo và phát triển thế hệ lãnh đạo kế cận của ngành năng lượng. Lễ thành lập hôm nay hiện thực hoá những mục tiêu này, đồng thời góp phần đào tạo 30.000 sinh viên và học viên trên toàn cầu vào năm 2030."

PGS.TS Đinh Văn Châu, Hiệu trưởng trường Đại học Điện lực, cho biết: "Việc triển khai Trung tâm Đào tạo Xuất sắc về Điện gió thể hiện cam kết của chúng tôi trong việc cung cấp chất lượng giáo dục gắn liền với thực tiễn và nhu cầu của ngành. Thông qua hợp tác với Quỹ GE Vernova Foundation và ASSIST, Trường Đại học Điện lực củng cố năng lực trong việc giáo dục, đào tạo cho người học những kỹ năng thiết yếu để đóng góp vào quá trình chuyển dịch năng lượng của quốc gia."

Trong khi đó, Ông Ramesh Singaram - thành viên Hội đồng quỹ GE Vernova Foundation kiêm Chủ tịch, Tổng Giám đốc Khối Điện khí khu vực châu Á - Thái Bình Dương, GE Vernova chia sẻ. "Thông qua chương trình phát triển kỹ năng RENEW Skills, chúng tôi hướng tới việc mở rộng cơ hội nghề nghiệp cho cộng đồng có hoàn cảnh khó khăn, đồng thời góp phần xây dựng nguồn nhân lực cần thiết cho quá trình chuyển dịch năng lượng của Việt Nam".

Dự án Phát triển Kỹ năng RENEW Skills được triển khai từ tháng 11/2024 với khoản tài trợ 750,000 USD từ Quỹ GE Vernova Foundation và được điều phối bởi ASSIST Asia. Dự án tập trung vào lực lượng lao động hiện tại và thế hệ sinh viên tương lai tại các trường đại học, cao đẳng, thông qua việc cung cấp các khóa học mới và đào tạo thực hành về thiết kế, vận hành, bảo trì dự án điện gió, tích hợp lưới điện và an toàn lao động.

