Nhiều tiện ích chuyển đổi số, người dân vẫn lo nạn lừa đảo qua mạng

Ông Phan Thanh Dũng, Phó Cục trưởng Cục Công nghệ Thông tin, NHNN:

Xác lập mạng lưới xử lý sự cố toàn hệ thống

Đối với hệ thống bảo mật, NHNN đều tổ chức đi kiểm tra các TCTD và kết quả là 100% các ngân hàng có hệ thống bảo mật chống xâm nhập, xác định khách hàng đa thành tố, dữ liệu, lọc nội dung, ghi nhật ký giao dịch… Ngoài ra, NHNN đang xây dựng và xác lập mạng lưới xử lý sự cố toàn hệ thống.

Trong trường hợp, sự cố xảy ra đối với ngân hàng thương mại (NHTM), NHNN cùng các NHTM sẽ hỗ trợ nhau để xử lý sự cố an ninh, an toàn. NHNN vừa qua đã triển khai tập huấn, hệ thống ứng cứu, diễn tập hàng năm. NHNN và các NHTM đã ban hành đầy đủ quy định, đảm bảo hệ thống an toàn để chuyển dổi số, an toàn bảo mật.