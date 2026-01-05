Nhìn lại loạt chính sách nổi bật tạo lực đẩy cho thị trường bất động sản năm 2025

Gỡ vướng pháp lý cho các dự án tồn đọng

Từ ngày 1/4/2025, Nghị quyết số 171/2024/QH15 về thí điểm thực hiện dự án nhà ở thương mại thông qua thỏa thuận về nhận quyền sử dụng đất hoặc đang có quyền sử dụng đất hoặc đang có quyền sử dụng đất chính thức có hiệu lực. Đây là bước tiến quan trọng, giải quyết khó khăn trong tiếp cận đất đai và thúc đẩy phát triển thị trường bất động sản.

Song song với đó, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 75/2025/NĐ-CP ngày 1/4/2025 quy định chi tiết thi hành Nghị quyết số 171/2024/QH15 của Quốc hội.

Theo đó, Nghị định đã quy định chi tiết về tiêu chí lựa chọn đất, quy trình pháp lý, quy hoạch và thủ tục chuyển quyền sử dụng đất, qua đó tạo hành lang pháp lý để tháo gỡ vướng mắc và thúc đẩy triển khai các dự án nhà ở thương mại theo cơ chế thỏa thuận quyền sử dụng đất.

Ngoài ra, Thủ tướng Chính phủ còn ký ban hành Quyết định số 751/QĐ-TTg về việc thành lập Ban chỉ đạo về giải quyết các vấn đề khó khăn, vướng mắc các dự án tồn đọng, đồng chí Nguyễn Hòa Bình- Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ làm Trưởng ban.

Bên cạnh đó, Quốc hội cũng đã thông qua Nghị quyết số 170/2024/QH15 về cơ chế, chính sách đặc thù để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc đối với các dự án, đất đai trong kết luận thanh tra, kiểm tra, bản án tại TP.HCM, TP.Đà Nẵng và tỉnh Khánh Hòa. Nghị quyết có hiệu lực từ ngày 1/4/2025.

Nhà ở xã hội được áp dụng hàng loạt cơ chế chính sách đặc thù, ưu đãi

Quốc hội ban hành Nghị quyết số 201/2025/QH15 về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển nhà ở xã hội có hiệu lực thi hành từ ngày 1/6/2025.

Một trong những điểm đáng chú ý trong Nghị quyết đó là việc cắt giảm, cải cách các thủ tục hành chính nhằm thúc đẩy phát triển nhà ở xã hội.

Cụ thể, giao chủ đầu tư, chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời giao chủ đầu tư không thông qua đấu thầu đối với dự án đầu tư xây dựng nhà ở xã hội,nhà ở cho lực lượng vũ trang nhân dân không sử dụng vốn đầu tư công.

Cùng với đó, dự án đầu tư xây dựng nhà ở xã hội, vị trí khu đất để đầu tư xây dựng nhà ở xã hội chưa có quy hoạch chi tiết đã được phê duyệt hoặc có yêu cầu điều chỉnh quy hoạch chi tiết thì không phải thực hiện thủ tục lập, thẩm định, phê duyệt, điều chỉnh nhiệm vụ quy hoạch chi tiết.

Ngoài ra, dự án đầu tư xây dựng nhà ở xã hội không phải thực hiện thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng tại cơ quan chuyên môn về xây dựng theo quy định của pháp luật về xây dựng.

Chủ đầu tư, người quyết định đầu tư tự tổ chức thẩm định, phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi và chịu trách nhiệm bảo đảm tuân thủ quy định của pháp luật về xây dựng.

Thanh lọc, làm sạch cơ sở dữ liệu đất đai

Trong năm 2025, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã phối hợp Bộ Công an thực hiện chiến dịch 90 ngày làm giàu, làm sạch cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai, thời gian triển khai từ ngày 1/9/2025 đến 30/11/2025 trên phạm vi toàn quốc.

Theo báo cáo, về kết quá làm sạch dữ liệu, đã có 62,49 triệu thửa đất được rà soát, phân nhóm; 39% đạt chuẩn “đúng - đủ - sạch - sống”; 59,8% cần bổ sung, chuẩn hóa; 1,2% không sử dụng được, phải xây dựng lại; 38,24 triệu chủ sử dụng đất được xác thực, đối khớp với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

Đối với nội dung bổ sung dữ liệu mới có 7,62 triệu giấy chứng nhận cần thu thập; đã thu thập 6,2 triệu (81,4%); Đã quét và nhập dữ liệu 5,69 triệu (92%).

Về đồng bộ dữ liệu lên hệ thống quốc gia, có 34/34 tỉnh, thành hoàn thành đồng bộ đợt 1; 61,15 triệu thửa đất đã đồng bộ (99% dữ liệu đang vận hành); 61,6 triệu thửa được gán mã định danh thống nhất toàn quốc, chia thành 3 nhóm theo mức độ hoàn thiện dữ liệu.

Về kết nối, chia sẻ, cải cách thủ tục hành chính, có cơ sở dữ liệu đất đai đã kết nối với Thuế, Một cửa điện tử và cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Trong đó có một số địa phương nổi bật như: Lào Cai có trên 80% hồ sơ trực tuyến, hồ sơ trễ hạn <1%; Gia Lai có 100% hồ sơ nghĩa vụ tài chính thực hiện điện tử. Ngoài ra, Đồng Nai, An Giang, Hải Phòng, Đắk Lắk… cắt giảm mạnh thành phần hồ sơ, rút ngắn thời gian giải quyết.



