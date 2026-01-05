Lựa chọn tư vấn quốc tế cho dự án đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam trong tháng 1

Văn phòng Chính phủ vừa có Thông báo số 03 kết luận của Thường trực Chính phủ tại cuộc họp về tình hình triển khai các tuyến đường sắt và các quy trình, quy định, quy chuẩn liên quan đến các dự án đường sắt.

Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì cuộc họp của Thường trực Chính phủ nghe ý kiến về tình hình triển khai các dự án đường sắt trọng điểm, ngày 23/12/2025. (Ảnh: VGP)

Bên cạnh kết quả đạt được, Thường trực Chính phủ đánh giá, Bộ Xây dựng và các cơ quan liên quan còn lúng túng trong việc triển khai dự án đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc - Nam , nhất là nghiên cứu, đánh giá lựa chọn phương thức đầu tư (đánh giá đầy đủ, kỹ lưỡng tác động, rủi ro, khách quan, khoa học, bảo đảm lợi ích hài hòa, rủi ro chia sẻ theo chỉ đạo của Thủ tướng).

Thường trực Chính phủ yêu cầu Bộ Xây dựng chỉ đạo Ban Quản lý dự án Đường sắt chậm nhất trong tháng 1/2026 phải hoàn thành lựa chọn tư vấn quốc tế; đồng thời khẩn trương lựa chọn tư vấn quốc tế để lập báo cáo nghiên cứu khả thi dự án (báo cáo Thủ tướng trước ngày 15/1).

Bộ Xây dựng chịu trách nhiệm xác định tuyến chính xác, đúng mốc, trích lục địa chính… để lập phương án đền bù đúng quy định, tránh thất thoát, lãng phí.

Thường trực Chính phủ giao Bộ Xây dựng chủ trì, phối hợp Bộ Khoa học và Công nghệ, Ngoại giao, và các bộ, cơ quan liên quan, hỗ trợ của chuyên gia, tư vấn… rà soát các tiêu chuẩn, quy chuẩn của Việt Nam, quốc tế và kinh nghiệm quốc tế, điều kiện của Việt Nam để lựa chọn một công nghệ (trong số các công nghệ chạy trên ray, chạy bằng từ trường, chạy trong ống từ trường) phù hợp nhất cho dự án.

Bộ Xây dựng cũng cần chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan liên quan xây dựng tiêu chí, quy trình, đánh giá lựa chọn phương thức đầu tư hiệu quả, tối ưu, có lợi cho quốc gia và nhân dân, tránh tham nhũng, tiêu cực.

Trường hợp cần thiết bổ sung các cơ chế, chính sách đặc thù phù hợp với từng phương thức đầu tư (đầu tư công, đầu tư theo phương thức PPP, đầu tư kinh doanh), Thường trực Chính phủ quán triệt thực hiện theo đúng quy trình, quy định, đánh giá kỹ lưỡng tác động… bảo đảm khoa học, công khai, minh bạch, hài hòa lợi ích và chia sẻ rủi ro… theo các chỉ đạo của Thủ tướng (báo cáo Thường trực Chính phủ trước ngày 10/1).

Thường trực Chính phủ yêu cầu các địa phương khẩn trương rà soát, báo cáo chính xác nhu cầu vốn về Bộ Xây dựng và Bộ Tài chính để kịp thời bố trí, điều phối, bảo đảm không để chậm trễ giải phóng mặt bằng vì thiếu vốn.

Về dự án đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng , Thường trực Chính phủ yêu cầu Bộ Xây dựng đẩy nhanh tiến độ lập báo cáo nghiên cứu khả thi dự án thành phần 2 và ký hiệp định nối ray, xây dựng cầu đường sắt qua biên giới, hoàn thành trong tháng 3.

Bên cạnh đó, Thường trực Chính phủ chỉ đạo hoàn thành thẩm định hồ sơ báo cáo nghiên cứu khả thi dự án thành phần 2 giữa hai nước trong tháng 7 để khởi công dự án như báo cáo của Bộ trưởng Xây dựng.

Bộ Xây dựng chịu trách nhiệm quản lý chặt chẽ chi phí đầu tư của dự án; theo chức năng, nhiệm vụ được giao khẩn trương ban hành định mức, đơn giá cho dự án trên cơ sở tiêu chuẩn áp dụng cho dự án; chịu trách nhiệm xác định tuyến chính xác, đúng mốc, trích lục địa chính… để lập phương án đền bù đúng quy định, tránh thất thoát, lãng phí.

Bộ Xây dựng cũng được giao chủ trì, phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo, Tổng Công ty đường sắt Việt Nam triển khai hiệu quả Đề án đào tạo, phát triển nguồn nhân lực đường sắt Việt Nam đến năm 2035, định hướng đến năm 2045.

Theo Thường trực Chính phủ, cần có lộ trình, kế hoạch cụ thể để đào tạo kịp thời nguồn nhân lực phục vụ xây dựng, quản lý, vận hành khai thác các tuyến đường sắt, nhất là tuyến đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng. Những nội dung này cần báo cáo Thủ tướng trước 15/1.

Các địa phương và Tập đoàn Điện lực Việt Nam chủ động, tích cực triển khai công tác giải phóng mặt bằng và di dời công trình điện có điện áp từ 110 kV trở lên theo các cơ chế đã được Quốc hội chấp thuận.

Về dự án đường sắt đô thị tại Hà Nội và TP.HCM , Thường trực Chính phủ yêu cầu UBND TP Hà Nội và UBND TP.HCM chủ động tổ chức triển khai các tuyến đường sắt đô thị tại hai thành phố theo thẩm quyền bảo đảm tiến độ, chất lượng.

Đồng thời, Hà Nội và TP.HCM phải rà soát báo cáo Thành ủy về việc áp dụng các tiêu chuẩn, quy chuẩn về đường sắt để bảo đảm tính liên thông, đồng bộ, tính phổ quát, hiện đại và từng bước phát triển công nghiệp đường sắt trong nước; nghiên cứu xem xét ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về đường sắt đô thị.

Thường trực Chính phủ lưu ý UBND TP.HCM đẩy nhanh tiến độ hoàn thành các thủ tục theo quy định để khởi công tuyến đường sắt kết nối với Cảng hàng không quốc tế Long Thành (tuyến Bến Thành - Tham Lương, tuyến Bến Thành - Thủ Thiêm, tuyến Thủ Thiêm - Long Thành…).