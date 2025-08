Nhìn lại những cổ phiếu Việt Nam từng chào sàn với giá cao giật mình

Mới nhất, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) vừa thông báo cổ phiếu của CTCP Đầu tư F88 (mã CK: F88) sẽ chính thức giao dịch trên thị trường UPCoM từ ngày 8/8/2025. Giá tham chiếu trong ngày giao dịch đầu tiên được xác định là 634.900 đồng/cp, tương đương vốn hoá 5.244 tỷ đồng.

Đây là mức giá chào sàn cao kỷ lục một cổ phiếu Việt từng ghi nhận. Trước F88, thị trường chứng khoán Việt Nam đã từng ghi nhận một số cổ phiếu chào sàn với mức giá 3 chữ số.

Kỳ lân VNG với cổ phiếu từng lên tới giá tiền triệu

Cụ thể, hồi tháng 1/2023, gần 36 triệu cổ phiếu VNZ của CTCP VNG đã chính thức chào sàn UpCOM với giá tham chiếu trong ngày đầu tiên là 240.000 đồng/cổ phiếu, tương ứng mức định giá gần 350 triệu USD (~8.600 tỷ đồng).

Tuy nhiên, dù khối lượng dư mua giá trần lên đến hàng chục nghìn đơn vị nhưng không có cổ phiếu nào được khớp lệnh trong suốt cả phiên giao dịch đầu tiên của VNZ.

Trong vòng gần 3 năm giao dịch, thị giá VNZ đã có những thời điểm vượt lên trên vùng 1.000.000 đồng/cp, trở thành cổ phiếu đắt đỏ nhất thị trường, trước khi điều chỉnh về mức 415.600 đồng/cp như hiện nay. So với mức giá chào sàn, thị giá VNZ đã tăng 73%.

Yeah1 lập kỷ lục phiên chào sàn

Cổ phiếu YEG của Công ty Cổ phần Tập đoàn Yeah1 lần đầu tiên niêm yết trên sàn chứng khoán Việt Nam vào phiên 26/6/2018, tạo được tiếng vang, với mức giá chào sàn 250.000 đồng/cp. Khi đó, Yeah1 trở thành doanh nghiệp truyền hình đầu tiên niêm yết ở thị trường chứng khoán Việt Nam với mức giá kỷ lục

Kết thúc phiên giao dịch đầu tiên, cổ phiếu YEG lại lập thêm kỷ lục tăng trần với 50.000 đồng/cp, đạt mức giá 300.000 đồng/cp.

Tuy nhiên tình hình kinh doanh kém sắc đã đẩy Yeah1 rơi vào khủng hoảng, thị giá cũng nhanh chóng rơi sâu. Hiện tại YEG đang giao dịch tại mức 13.900 đồng/cp, vốn hoá thị trường khoảng 2.700 tỷ đồng.

Doanh nghiệp “bé hạt tiêu” gây sốc với giá chào sàn hơn 400.000 đồng và cái kết hủy giao dịch

Ngày 3/7/2019, C ông ty TNHH MTV In và phát hành biểu mẫu thống kê đưa 38.431 cổ phiếu mã IPH lên giao dịch UPCOM với giá tham chiếu trong ngàu giao dịch đầu tiên 411.000 đồng/cổ phiếu – phá vỡ kỷ lục về thị giá giao dịch của các cổ phiếu chào sàn.

Tuy vậy, ngay phiên đầu chào sàn IPH đã giảm kịch sàn 40% về mức 246.600 đồng/cổ phiếu. Cổ phiếu còn nhiều quãng rơi vào tình trạng ‘trắng thanh khoản”. Thị giá sau đó rơi dần về 69.000 đồng/cổ phiếu.

Tới tháng 4/2022, IPH nhận quyết định hủy đăng ký giao dịch với lý do công ty là là doanh nghiệp cổ phần hóa đã thực hiện đăng ký giao dịch trên hệ thống giao dịch UPCoM trước ngày Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 có hiệu lực thi hành nhưng chưa được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước xác nhận hoàn tất việc đăng ký công ty đại chúng, thuộc trường hợp hủy đăng ký giao dịch.

TV2 và PAT cùng có giá chào sàn 3 chữ số

Tháng 6/2022, cổ phiếu PAT của Công ty Phốt pho Apatit Việt Nam đã chính thức chào sàn Upcom với giá tham chiếu 120.000 đồng/cp. Ngay trong phiên đầu tiên, cổ phiếu đã tăng kịch trần lên mức 168.000 đồng/cp, tức tăng 48.000 đồng

Sau đó, thị giá tăng nóng thêm vài phiên rồi quay đầu giảm mạnh. Tới nay, thị giá PAT đạt 93.800 đồng/cp, giảm khoảng 8% so với giá chào sàn (sau điều chỉnh).

Trong tháng 6/2019, hơn 12,31 triệu cổ phiếu TV2 của CTCP Tư vấn xây dựng điện 2 đã chào sàn HOSE với giá tham chiếu 151.000 đồng/cp. Cổ phiếu sau khi lên sàn HOSE từng tạo nhiều “sóng”, có thời điểm vượt lên trên cùng giá 200.000 đồng/cổ phiếu (giá chưa điều chỉnh).

Tới nay, cổ phiếu TV2 sau nhiều nhịp điều chỉnh giá do phát hành tăng vốn, hiện đang giao dịch quanh mức 39.100 đồng/cổ phiếu, vốn hoá thị trường đạt khoảng 2.640 tỷ đồng.

Techcombank lên sàn “giá khủng”

Xa hơn, năm 2018, hơn 1,16 tỷ cổ phiếu của Techcombank đã lên sàn HOSE vào ngày 04/06/2018 với mã chứng khoán TCB. Giá tham chiếu trong ngày giao dịch đầu tiên là 128.000 đồng/cp – mức giá cao nhất trong hệ thống các ngân hàng thời điểm đó.

Điều này đồng nghĩa vốn hoá ngân hàng đạt 149.000 tỷ đồng – cao thứ 2 trong số các ngân hàng đang niêm yết khi đó, chỉ xếp sau Vietcombank.

Sau khoảng 7 năm, đến nay Techcombank đã tăng vốn điều lệ lên gấp 6, giá cổ phiếu cũng đã nhiều nhịp điều chỉnh do cung cầu, do tăng vốn… hiện đạt mức 34.100 đồng/cổ phiếu - tăng khoảng 51% so với giá chào sàn (sau điều chỉnh).