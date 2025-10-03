Nhìn nữ diễn viên đình đám này mới thấy: Quan trọng hơn việc nuôi con trong sự GIÀU CÓ là điều này...

Cách đây không lâu, một đoạn phỏng vấn ngắn trong bộ phim tài liệu ơ Trung Quốc từng khiến dư luận nước này quan tâm. Phóng viên hỏi một cậu bé: "Con đã bao giờ nghe mẹ nói 'Mẹ yêu con' chưa?". Đứa trẻ lạnh lùng, gương mặt không cảm xúc đáp: "Chưa bao giờ". Phóng viên lại hỏi một đứa trẻ khác: "Con muốn nói 'Con yêu' với ai nhất?". Đứa trẻ đáp: "Con ngại lắm, vì nói thế… ghê ghê".

Từ câu trả lời ấy, ta thấy rõ: trong nhận thức của nhiều đứa trẻ, tình yêu thương chưa bao giờ là một điều gần gũi, đẹp đẽ. Trái lại, đôi khi nó trở thành "điều đáng xấu hổ" hay thậm chí "ghê sợ".

Điều này bắt nguồn từ chính cha mẹ, những người quá khó khăn để thốt lên lời yêu thương.

Trên thực tế, việc cha mẹ bày tỏ tình yêu với con quan trọng hơn rất nhiều so với những gì chúng ta nghĩ. Trong tâm lý học có khái niệm "lo âu hiện sinh", đề cập tới việc thái độ lạnh lùng, giọng nói vô cảm của cha mẹ có thể khiến trẻ thấy mình không có giá trị, không được yêu thương.

Khi đứa trẻ cảm thấy "mẹ yêu em hơn"

Một người kể: Tôi có một người bạn là mẹ hai con. Một lần chị tìm đến tôi, thổ lộ sự hối hận khi nhận ra mình chưa bao giờ để con lớn cảm nhận rõ ràng rằng "mẹ yêu con".

Có lần, cậu con trai òa khóc: "Con ghét em! Mẹ toàn chơi với em, chẳng chơi với con. Từ khi có em, mẹ không còn thích con nữa… Ở với con thì mẹ chỉ toàn nhắc học, nhắc bài".

Chị nghe mà tim quặn thắt. Chị vốn nghĩ tình yêu dành cho hai con là công bằng, không thiên vị. Nhưng vì con lớn đã lên lớp 2, chị cho rằng con không cần mẹ kề bên mọi lúc, nên chị dồn sự chú ý vào việc học tập, điểm số.

Kết quả, trong mắt con trai, hình ảnh ấy lại biến thành: "Mẹ chỉ thích em thôi!"; "Mẹ chỉ quan tâm đến bài vở, chẳng quan tâm gì đến con!". Với trẻ nhỏ, yêu thương đơn giản là sự hiện diện và khích lệ. Khi bố mẹ ít trò chuyện, ít dành thời gian, trẻ sẽ tự cho rằng tình yêu thương đã vơi đi.

Yêu thương cần được thể hiện thành lời

Diễn viên Tôn Lệ là một trong những bà mẹ được rất nhiều người ngưỡng mộ về cách nuôi dạy con. Trong những dòng nhật ký đời thường trên mạng xã hội, cô luôn thể hiện tình yêu với con và cũng khuyến khích con bày tỏ tình yêu với cha mẹ.

Tôn Lệ

Một lần, con gái nhỏ khen một nữ diễn viên xinh hơn mẹ, khiến anh trai "giận tím mặt". Để chứng minh, cậu bé liền viết thư cho mẹ: "Mẹ là người đẹp nhất thế giới".

Không ít cư dân mạng xuýt xoa: "Cậu bé thật ấm áp, nhỏ mà đã tình cảm và thông minh thế".

Có lần khác, khi Tôn Lệ bận rộn đóng phim nhiều ngày liên tiếp, cậu con trai đã lặng lẽ viết thư bằng tiếng Anh vụng về: "Dear Mom, I love you. You are the most beautiful woman in the world".

Điều khiến nhiều người ngưỡng mộ ở Tôn Lệ không chỉ là sự nổi tiếng hay khối tài sản đồ sộ, mà chính là cách cô đặt tình yêu thương vào việc nuôi dạy con. Trong khi nhiều cha mẹ giàu có có xu hướng "dùng tiền thay thế tình cảm", Tôn Lệ lại chọn một con đường giản dị: đồng hành, lắng nghe và nói lời yêu thương mỗi ngày.

Cô không ngại chia sẻ những khoảnh khắc đời thường – bữa cơm gia đình, một bức thư viết tay của con, hay một lời khen chân thành. Với cô, sự hiện diện và những lời nói ấm áp quan trọng hơn mọi món quà xa xỉ. Chính điều này giúp hai con của Tôn Lệ lớn lên trong cảm giác đủ đầy về tình cảm, biết bày tỏ lòng biết ơn và tình yêu thương, thay vì chỉ quen nhận lấy vật chất. Và đó mới là tài sản quý giá nhất mà một người mẹ có thể để lại cho con, thứ không đo bằng tiền, mà đo bằng sự ấm áp và sức mạnh tinh thần để con tự tin bước vào đời.

Các nhà tâm lý cho rằng: những đứa trẻ được lớn lên trong tình yêu sẽ biết yêu thương, và lan tỏa tình yêu đến người xung quanh, trở thành "mặt trời ấm áp".

Yêu thương như thế nào để con cảm nhận được?

Thương con không bao giờ làm hỏng con, ngược lại sẽ giúp chúng mạnh mẽ hơn. Vậy cha mẹ cần làm gì để con thật sự cảm nhận được tình yêu?

Tôn trọng cá tính và ý kiến của con

Tình yêu phải xây trên sự bình đẳng. Khi con chưa sẵn sàng, đừng ép buộc. Trong chương trình Mẹ là siêu nhân, diễn viên Huo Siyan từng khuyên con trai quyên tặng đồ chơi, nhưng khi cậu bé không muốn, chị đã không ép, chỉ kiên nhẫn giải thích. Sau cùng, cậu tự nguyện tặng đồ chơi cho bạn, nhưng vẫn có quyền đổi ý. Sự tôn trọng ấy chính là yêu thương.

Thể hiện bằng tiếp xúc cơ thể

Ngay khi mới chào đời, trẻ đã cần da kề da với mẹ để thấy an toàn. Khi lớn, những cái ôm, cái hôn chúc ngủ ngon, hay một cái xoa đầu cũng là liều "vitamin" của hạnh phúc. Nếu trẻ thiếu đi, có thể xuất hiện cái gọi là "đói da thịt", gây ảnh hưởng đến tâm lý.

Lời nói khẳng định và động viên

Một câu khen khi con tiến bộ, một lời an ủi lúc con buồn, đó đều là những viên gạch xây nền tảng lòng tin và sự tự tin. Đừng tiếc lời khen ngợi với con.

Biểu đạt tình yêu bằng những món quà nhỏ

Một cuốn sách, một đồ chơi con thích, hay một món quà sinh nhật bất ngờ. Đó là "nghi thức" tạo nên ký ức hạnh phúc, giúp trẻ nhớ mãi rằng cha mẹ luôn nghĩ đến mình.

Dạy con cách nói lời yêu thương

Khi con học cách bày tỏ "Con yêu bố mẹ", nghĩa là tình yêu đã được lưu chuyển hai chiều. Đó là kết quả tốt đẹp nhất của việc cha mẹ yêu thương và giáo dục con.

Đừng giữ tình yêu trong lòng

Nhiều cha mẹ đã nỗ lực 95% công sức cho con, nhưng lại bỏ qua 5% đơn giản nhất: nói với con "Mẹ yêu con", "Bố yêu con". Để rồi tình yêu ấy cứ nằm mãi trong lòng cha mẹ, không bao giờ tới được với trái tim con trẻ.

Thực ra, chỉ cần một câu nói, một cái ôm, một hành động nhỏ… cũng đủ để trẻ thấy mình được yêu thương.

Mong rằng mỗi gia đình đều biết cách tạo ra một môi trường đầy ắp yêu thương. Bởi một đứa trẻ lớn lên trong tình yêu sẽ có đủ sức mạnh để vượt qua khó khăn, sống hạnh phúc và lan tỏa yêu thương ra xung quanh.