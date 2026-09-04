NHNN sắp có hướng dẫn ngân hàng cho vay "siêu dự án" tại Hà Nội

Dự thảo Thông tư quy định về điều kiện, hồ sơ, thủ tục đề nghị Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam xem xét chấp thuận mức cấp tín dụng tối đa vượt giới hạn của ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài đối với một khách hàng, một khách hàng và người có liên quan của khách hàng đó để thực hiện các dự án lớn, quan trọng trên địa bàn Thủ đô theo quy định tại khoản 2, Điều 8 Nghị quyết số 258/2025/QH15.

Đối tượng áp dụng bao gồm: (i) Ngân hàng thương mại, Chi nhánh ngân hàng nước ngoài; (ii) Khách hàng vay vốn, tổ chức, cá nhân có liên quan.

Dự thảo Thông tư có 09 Điều và được bố cục thành 3 Chương.

Chương I: Quy định chung, có 2 Điều. Nội dung chương này quy định chung về phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng tại Thông tư.

Chương II: Quy định cụ thể, có 04 Điều. Nội dung chương này quy định về: điều kiện, hồ sơ, cách xác định mức cấp tín dụng tối đa vượt giới hạn và thủ tục xem xét cấp tín dụng vượt giới hạn của ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài.

Chương III: Quy định về tổ chức thực hiện. Chương này quy định về trách nhiệm các đơn vị và điều khoản thi hành, tổ chức thực hiện.

Khách hàng, dự án được đề nghị cấp tín dụng vượt giới hạn theo quy định tại khoản 2 Điều 8 Nghị quyết 258/2025/QH15 đáp ứng các điều kiện sau: a) Đáp ứng điều kiện quy định tại điểm a, điểm c khoản 1 Điều 3 Quyết định 09/2024/QĐ-TTg ngày 01/07/2024 và các văn bản sửa đổi, bổ sung. b) Khách hàng có nhu cầu vay vốn để đầu tư các dự án lớn, quan trọng trên địa bàn Thủ đô đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định tại điểm a khoản 2 Điều 1 và Điều 4 Nghị quyết số 258/2025/QH15.

Ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài (TCTD) chỉ được xem xét chấp thuận khoản cấp tín dụng vượt giới hạn khi đáp ứng các điều kiện quy định tại khoản 2, Điều 3 Quyết định 09/2024/QĐ-TTg ngày 01/07/2024 và các văn bản sửa đổi, bổ sung.

Mức cấp tín dụng tối đa đề nghị đối với một khách hàng không vượt quá 38% vốn tự có của ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, đối với một khách hàng và người có liên quan của khách hàng đó không vượt quá 52% vốn tự có của ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài để cho vay các dự án lớn, quan trọng trên địa bàn Thủ đô đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định tại điểm a khoản 2 Điều 1 và Điều 4 Nghị quyết số 258/2025/QH15.

Trong thời hạn 17 ngày làm việc kể từ ngày nhận được ý kiến của các bộ, ngành, địa phương hoặc ý kiến giải trình của ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam kiểm tra tính hợp lý, hợp lệ của hồ sơ đề nghị cấp tín dụng vượt giới hạn do ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài cung cấp.

Trường hợp hồ sơ của ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài không đáp ứng được các điều kiện quy định tại Điều 3 Thông tư này, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam có văn bản thông báo cho ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài trong đó ghi rõ các điều kiện mà ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài chưa đáp ứng được.

Trường hợp hồ sơ của ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài đã hợp lý, hợp lệ, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quyết định việc cấp tín dụng vượt giới hạn của ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài.