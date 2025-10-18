Nhờ công nghệ siêu đặc biệt này, một mẫu ô tô Trung Quốc vừa ‘bơi’ vượt sông Dương Tử quãng đường 1,2 km

Chiếc xe Jetour Zongheng G700 của Chery đã trở thành chiếc SUV đầu tiên trong lịch sử vượt sông Dương Tử thành công. Chuyến vượt sông diễn ra vào ngày 16/10, khởi hành từ Bến phà Heisha Zhou ở Vu Hồ, tỉnh An Huy. Vu Hồ là thành phố nơi Chery đặt trụ sở chính.

Hành trình lội nước trên con sông hùng vĩ nhất Trung Quốc, đã hoàn thành trong 22 phút. Chiếc SUV đã vượt qua khoảng 1,2 km mặt nước, chống chọi với dòng chảy từ 5 đến 10 km/h. Chiếc xe duy trì trạng thái nổi ổn định trong suốt quá trình vượt sông, di chuyển với tốc độ khoảng 7 km/h trước khi đến Bến phà Nam Long.

Việc Zongheng G700 vượt sông thành công là nhờ các tính năng đặc biệt của nó, bao gồm thân xe liền mạch, sơn không lỗ, hệ thống lưu thông không khí chủ động và hệ thống đẩy tốc độ cao silicon carbide điện áp cao 800V. Con quay hồi chuyển 6 trục của xe liên tục điều chỉnh cân bằng thân xe, đảm bảo khả năng kiểm soát chính xác trong quá trình vượt sông Dương Tử.





Dự kiến ra mắt vào ngày 19/10, Zongheng G700 được định vị là một chiếc SUV địa hình hybrid hạng sang cỡ lớn. Xe sẽ có bốn cấu hình, với giá bán trước dao động từ 349.900 đến 429.900 nhân dân tệ (49.000 đến 60.200 USD).

Chiếc SUV sở hữu động cơ hybrid 2.0TD chuyên dụng, sản sinh công suất 155 kW và mô-men xoắn 340N·m, với hiệu suất nhiệt 45,5%. Được xây dựng trên kiến trúc 800V, xe được trang bị hộp số hybrid DHT 2 cấp, hệ thống pin hai lớp 4C và động cơ điện P4 2 cấp. Chiếc xe đạt tổng công suất 560 kW (751 mã lực) và mô-men xoắn 795N·m, với phạm vi hoạt động khi đầy bình xăng là 1.400km.

Sông Dương Tử (tiếng Trung: Chang Jiang) là con sông dài nhất ở cả Trung Quốc và châu Á, và là con sông dài thứ ba trên thế giới, trải dài 6.300 km (3.915 dặm). Sông bắt nguồn từ dãy núi Tanggula thuộc cao nguyên Tây Tạng và chảy về phía đông qua miền trung nam và miền đông Trung Quốc.