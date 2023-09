Nhờ giá bất động sản còn rẻ, thị trường địa ốc tại một tỉnh lân cận TP.HCM bất ngờ hồi phục nhanh chóng

Bất động sản Long An hồi phục

Theo dữ liệu của đơn vị nghiên cứu thị trường, thị trường nhà đất Long An trong nửa đầu quý 3/2023 ghi nhận tín hiệu phục hồi tốt nhất so với các tỉnh lân cận TP.HCM.

Nhu cầu tìm mua nhà đất tăng trở lại ở hầu hết các loại hình, nhất là căn hộ chung cư và biệt thự liền kề.

Dữ liệu nghiên cứu thị trường bất động sản tháng 8/2023 của Batdongsan.com.vn công bố mới đây cho thấy, tốc độ hồi phục của thị trường bất động sản vùng ven TP.HCM đang diễn ra rõ nét. Nguồn cung và nhu cầu mua BĐS ở các tỉnh Bình Dương, Đồng Nai, Bà Rịa – Vũng Tàu đều cải thiện. Đáng chú ý, Long An là thị trường được đánh giá có tốc độ phục hồi tốt nhất so với các tỉnh lân cận TP.HCM.

Dữ liệu của đơn vị này ghi nhận, nhu cầu mua bất động sản Bình Dương tăng 3%, Đồng Nai tăng 2%, Bình Thuận giảm 3%, Lâm Đồng giảm 8%, Bà Rịa – Vũng Tàu giảm 1% thì nhà đất Long An trong hai tháng 7 và 8/2023 liên tục có sự tăng trưởng cả ở lượng tin rao và lượt tìm mua. Riêng tháng 8/2023, lượng tin rao bán nhà đất Long An tăng 8%, nhu cầu tìm mua tăng 4% so với tháng 7.

Trong khi đó, lượng tin rao bán căn hộ Long An trong tháng 8/2023 tăng 35%; nhu cầu tìm kiếm tăng 16%. Biệt thự liền kề Long An có nhu cầu mua tăng 1,6%. Trước đó vào tháng 7, nhu cầu mua ở loại hình này cũng tăng 13% so với tháng 6 trước đó.

Đối với loại hình đất nền, tin rao bán đất nền Long An tăng 21% nhu cầu mua tăng 4% trong tháng 8/2023. Tháng 7 trước đó, lượt tìm kiếm đất nền tại Long An cũng ghi nhận tăng 4% so với tháng 6.

Thị trường khu vực nào tăng?

Dữ liệu của đơn vị nghiên cứu này ghi nhận, thông tin tìm kiếm về bất động sản tại các huyện ở Long an đều tăng trừ huyện Thủ Thừa. Hầu hết các địa phương còn lại của Long An là Bến Lức, Đức Hòa, Tân An, Tân Trụ, Cần Giuộc đều ghi nhận tỷ lệ tin rao bán BĐS tăng, lần lượt từ 5 – 9%, riêng TP. Tân An có lượng sản phẩm nhà đất rao bán tăng gần 30%. TP.Tân An cũng là địa phương ghi nhận mức độ quan tâm tìm kiếm BĐS tăng mạnh nhất tỉnh Long An, với hơn 8% trong tháng 8 và 12% trong tháng 7 trước đó. Đức Hòa, Cần Giuộc và Bến Lức cũng ghi nhận lượt tìm kiếm nhà đất tăng trung bình từ 5 – 6% trong hai tháng liên tục.

Tại huyện Bến Lức, nhu cầu tìm kiếm tập trung vào căn hộ. Trong tháng 7 và tháng 8, nhu cầu tìm mua căn hộ chung cư Long An chỉ tăng không giảm. Đơn cử như 7/2023, lượt tìm mua chung cư Long An tăng 14% và tiếp tục tăng thêm 16% trong tháng 8 vừa qua.

Nhận định về lý do hồi phục nhanh của thị trường địa ốc Long An, ông Đinh Minh Tuấn, Giám đốc Batdongsan.com.vn khu vực miền Nam cho rằng, nhà đất ở thị trường này đáp ứng nhu cầu của nhóm mua ở thực và đầu tư cũng như có mức giá hợp lý. Khảo sát của đơn vị này, đất nền Long An có ưu thế giá “mềm” hơn so với các thị trường quanh TP.HCM, dao động ở khoảng giá từ 8 – 23 triệu đồng/m2. Căn hộ chỉ trên dưới 1 tỷ đồng/căn. Trong khi khu vực Long An nhiều khu công nghiệp, sức mua để cho thuê tốt.

Ngay cả giá nhà liền thổ Long An cũng chỉ từ 4,5 – 8 tỷ đồng/căn. Các biệt thự hạng sang, view sông cũng dao động từ 18 – 40 tỷ đồng/căn. Tính ra chỉ bằng một nửa so với giá loại hình này ở Bình Dương, Đồng Nai.

Ngay cả ở giai đoạn thị trường nguội lạnh hay nóng sốt, giá nhà đất Long An cũng rất ít có tình trạng tăng ảo hay giảm sâu, cắt lỗ mà luôn duy trì ổn định nhờ nhu cầu mua phần đông là đầu tư dài hạn, ít lướt sóng, đầu cơ. Biên độ tăng giá nhà đất Long An dựa trên sự tăng trưởng về nhu cầu mua và thay đổi hạ tầng, kinh tế địa phương.