Nhóm bị cáo là cựu cán bộ, công chức nêu muôn vàn lý do khi vào khách sạn Pullman đánh bạc

Không bị phát hiện vẫn tiếp tục 'gỡ'

Ngày 31/10, phiên xét xử 141 bị cáo phạm tội đánh bạc và tổ chức đánh bạc tại khách sạn Pullman (Hà Nội) tiếp tục phần xét hỏi.

Trả lời Hội đồng xét xử, bị cáo Tạ Quốc Thịnh (SN 1980, cựu Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Hùng Vương) khai, nhân dịp đi Hà Nội đào tạo nâng cao, buổi tối ông tìm đến câu lạc bộ King Club (trong tầng 1 khách sạn Pullman) để giải trí.

Theo ông Thịnh, mỗi lần chơi ông mang theo 10 - 20 triệu đồng. Hết thời gian đào tạo, ông Thịnh chơi thua hơn 1 tỷ đồng.

Viện Kiểm sát quy kết, ông Thịnh mở thẻ đánh bạc 53 lần, bằng hình thức chơi Roulette, Baccarat, với tổng số tiền hơn 137.597 USD.

Tương tự như Thịnh, bị cáo Đỗ Anh Tuấn , cựu Chi Cục trưởng thuộc Sở Nông nghiệp phát triển nông thôn tỉnh Phú Thọ) khai nhân thời gian đi công tác đã tìm đến sòng bạc vì "biến cố gia đình".

Theo ông Tuấn, thời điểm đó nhà xảy ra nhiều chuyện “nên chán, chơi bạc để giải tỏa căng thẳng". Ông chơi 84 lần với tổng số tiền 877.511 USD (tương đương khoảng 23 tỷ đồng). Mỗi lần vào chơi bị cáo mang từ 20 - 30 triệu đồng, do chơi thua, muốn gỡ nhưng kết quả không như mong muốn.

"Nếu cơ quan điều tra không phát hiện ra thì ông vẫn đi gỡ tiếp à?", Chủ tọa hỏi. Ông Tuấn trả lời “vâng”.

Trong cáo trạng, Viện kiểm sát quy kết ông Tuấn chơi thua hơn 4,5 tỷ đồng.

Cũng là cựu công chức nhà nước, bị cáo Tô Thị Thu Hương , khi phạm tội là cán bộ thuộc Bảo tàng tỉnh Phú Thọ. Người phụ nữ này chơi số tiền 944.000 USD (khoảng 25 tỷ đồng), lần chơi nhiều nhất lên tới 59.630 (khoảng 1,6 tỷ đồng).

Bà Hương cho hay mỗi lần chơi ngồi khoảng 1 - 2 tiếng, nếu thua đến 5.000 USD, người của King Club sẽ hoàn tiền vì các chương trình kích cầu của King Club, "khách thua càng nhiều thì hoàn tiền càng cao".

"Bị cáo là người công tác trong cơ quan nhà nước, xuống dưới này làm gì mà trong 4 tháng xuống đánh bạc tới 69 lần?", Chủ tọa hỏi. Bà Hương trả lời ngoài công tác ngày hành chính còn thăm bạn bè vào thứ bảy, chủ nhật.

“Nguồn tiền đánh bạc là tự thân bị cáo tích cóp, khi chơi bị cáo biết nhiều người cùng quê nhưng không rủ”, bà Hương khai.

Các bị cáo tại phiên tòa.

Bị cáo một mực khẳng định không phạm tội

Còn ông Nguyễn Xuân Huệ (cựu Phó phòng thuộc Văn phòng UBND tỉnh Phú Thọ) bị quy kết đến King Club 61 lần đánh bạc với tổng số tiền 447.080 USD (12 tỷ đồng).

Theo ông Huệ khai, lý do đánh bạc vì “tò mò”. “Tò mò thì chơi một lần biết rồi thì thôi, đây lại chơi tới tận 61 lần?”, Chủ tọa hỏi. Ông Huệ không nói gì.

Lời khai của ông Huệ còn thể hiện, ông này đã cùng với ông Hồ Đại Dũng (cựu Phó chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ) mở thẻ đánh bạc vào ngày 6/6/2020 khi đi công tác và ở cùng khách sạn.

Trong vụ án, ông Hồ Đại Dũng đánh bạc tổng số tiền hơn 7 triệu USD, thua gần 1 triệu USD. Phiên tòa ông Dũng xin xét xử vắng mặt, được chấp thuận.

Ngoài các cựu quan chức, một số bị cáo làm doanh nghiệp, lao động tự do cũng khai báo thành khẩn. Điểm chung của họ “nguyên nhân tìm đến sòng bạc là tò mò, muốn vui chơi giải trí sau những biến cố gia đình hoặc gặp chuyện buồn trong công việc”.

Như bị cáo Uông Trường Giang (SN 1974, ở TP HCM, làm tự do) bị cáo buộc mở thẻ với tên “Mrs Ryan” vào tháng 10/2022, đã đánh bạc 36 lần bằng hình thức chơi Slot, Roulette, Baccarat, với tổng số tiền hơn 215.000 USD. Lần chơi nhiều nhất hơn 66.000 USD (tương đương hơn 1,5 tỷ đồng). Bị cáo thua hơn 20.000 USD (tương đương khoảng 500 triệu đồng).

Tại phiên tòa, ông Giang không thừa nhận hành vi của mình là đánh bạc, cho rằng đó là trò “vui chơi có thưởng”.

“Vậy là bị cáo không nhận thức được hành vi phạm tội của mình, về lại tiếp tục chơi, vẫn tiếp tục vi phạm pháp luật?”, Chủ tọa hỏi gắt. Ông Giang tiếp tục khẳng định “Tôi không vi phạm pháp luật. Không phải tôi không nhận thức ra, mà tôi không phạm tội. Số liệu quy kết các lần và tổng số tiền bị cáo đánh bạc không đúng, bị cáo ngạc nhiên về số tiền này”.